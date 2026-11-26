Preşedintele Nicuşor Dan a dat dreptate Germaniei, care a transmis o scrisoare prin care încearcă să conecteze două subiecte - alocările din bugetul european şi împrumutul pentru Ucraina.

Nicuşor Dan a fost întrebat joi, la Bruxelles, înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European, dacă i se pare logică discuţia deschisă de Germania potrivit căreia bugetul european multianual şi alocările ar trebui să fie legate strict de participarea tuturor ţărilor la noul împrumut pentru Ucraina, având în vedere că anul trecut au existat trei ţări care nu au participat la vechiul împrumut pentru Ucraina.

„În primul rând, opoziţia de anul trecut pentru împrumut a fost mai mult teoretică, pentru că regimul juridic al fiecăreia dintre cele 27 de ţări faţă de acest împrumut e identic şi pentru aceste trei ţări, şi pentru celelalte ţări, adică şi dobânzile sunt plătite din bugetul Uniunii. Nu există vreo diferenţă de tratament între aceste trei ţări şi restul ţărilor. Acum suntem cumva în aceeaşi situaţie.

Într-adevăr, a existat o scrisoare trimisă de Germania care să încerce să conecteze cele două subiecte. Eu cred că pe chestiunea asta Germania are dreptate, pentru că dacă vorbim de solidaritate, solidaritate înseamnă şi dacă vorbim de solidaritate pe bugetul european, în care unii sunt contributori şi alţii sunt beneficiari, trebuie să vorbim de solidaritate şi în acţiunile noastre comune externe", a afirmat şeful statului.

Editor : A.R.