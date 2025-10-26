„Nimic nu s-a schimbat după Brexit. Am fost trădați”. Pescarii britanici spun că industria locală e în colaps din cauza concurenței UE

Industria pescuitului din Marea Britanie se află în declin. Un număr tot mai mare de pescari spun că sunt deziluzionați și că simt că au fost „trădați” de către guvernele succesive, după ce acestea și-au asigurat votul pentru Brexit. Oamenii afirmă că muncesc chiar și câte 14 ore pe zi, fără a se alege cu mare lucru, concurând în același timp cu navele mari ale UE, care, spun ei, le distrug echipamentul, se arată într-un reportaj The Independent.

Pentru Martin Gilbert, în vârstă de 62 de ani, pescuitul a reprezentat mereu o pasiune. A început să lucreze în marea Cornish atunci când avea șapte ani și a petrecut ultimele cinci decenii înfruntând toate condițiile meteorologice imaginabile pentru a captura crabi și crustacee.

Cu toate acestea, el face parte dintr-un număr tot mai mare de pescari deziluzionați care simt că au fost „trădați” de guvernele succesive după ce și-au asigurat votul pentru Brexit.

Sir Keir Starmer a salutat acordul său de resetare cu UE din luna mai ca fiind unul „avantajos pentru ambele părți”, care ar permite călătorilor britanici să utilizeze porțile electronice pentru pașapoarte, iar fermierilor să aibă acces mai ușor la comerțul de pe continent.

În schimb, traulerelor europene de pescuit li s-au acordat încă 12 ani de acces în apele britanice, într-o mișcare descrisă de Federația Pescarilor Scoțieni drept un „spectacol de groază”. Gilbert a declarat pentru The Independent:



Este foarte dezamăgitor. Ni s-a promis că vom avea propria noastră insuliță și, din câte știu, este încă un coșmar absolut pentru comercianți să vândă în străinătate din cauza birocrației, inspecțiilor și aprobărilor de ștampile. Este prea complicat, iar acum doar 50% din peștele pe care îl producem ajunge în străinătate. Între timp, avem traulere franceze și belgiene care pescuiesc în limita de 10-20 de kilometri, ceea ce cauzează pagube enorme flotei noastre de pescuit. Nu țin cont de nimeni în afară de ei înșiși. În ultimii 30 de ani, am pierdut echipamente în valoare de zeci de mii de lire sterline

După ce își instalează capcanele pentru crabi, care costă aproximativ 100 de lire sterline bucata, Gilbert și alți pescari de pe coasta de sud a Angliei vor contacta Organizația Producătorilor de Pește din Cornish, care utilizează WhatsApp și hărți live ale traficului maritim pentru a contacta navele UE și a le informa unde au fost ancorate capcanele.

Acum cinci ani, el a fost devastat după ce o navă franceză i-a distrus echipamente în valoare de 15.000 de lire sterline într-o singură noapte, susținând că au ignorat indicațiile sale privind locațiile a 200 de capcane pentru crabi.

Este o problemă comună cu care se confruntă pescarii britanici, care se luptă să concureze cu navele de pescuit mai mari ale UE, care pot măsura până la 100 de metri lungime, în comparație cu navele de 10 metri care pleacă din Cornwall.

„O dată pe lună, pierdem între 10 și 15 capcane pentru crabi”, a adăugat Gilbert. Un pescar a declarat anterior că cheltuia între 60.000 și 70.000 de lire sterline pe an pentru capcane și frânghii noi, după ce echipamentul său era continuu deteriorat.

Pescuitul, parte a campaniei pentru Brexit

Pescuitul a constituit o parte integrantă a campaniei pentru ieșirea din UE din 2016, politicieni precum Nigel Farage și Boris Johnson promițând că Marea Britanie își va recâștiga controlul asupra apelor sale. Nouă din zece pescari au declarat atunci că intenționează să voteze pentru Brexit, mulți dintre ei fiind atrași de promisiunea că traulerele europene vor fi împinse dincolo de zona de excludere de 20 de kilometri.

Marc Evans, directorul executiv al organizației caritabile Fishermen’s Mission, a declarat: „Dacă ne întoarcem la perioada campaniei pentru Brexit, comunitatea pescarilor a avut, fără îndoială, o voce disproporționat de puternică. Obținerea apelor teritoriale britanice a fost un pic ca cifra de 360 de milioane de lire sterline pentru NHS - realitatea arăta că nu era tocmai adevărat. Nimic nu s-a schimbat - pescarii sunt în continuare în concurență directă cu francezii, olandezii și spaniolii, apele sunt supraexploatate, iar cota lor este redusă”.

Industria se confruntă și cu alte provocări, printre care afluxul de caracatițe care vânează crustacee, înflorirea naturală a algelor care a afectat coasta de nord-est, precum și creșterea costurilor combustibilului marin și a echipamentelor de siguranță esențiale.

Referindu-se la acordul din luna mai, Mike Cohen, de la Federația Națională a Pescarilor, a declarat:

A fost o lovitură dură. Nu numai că nu am obținut nimic, dar am pierdut și puținul pe care îl obținuserăm din Brexit

Recrutarea a devenit, de asemenea, o problemă dificilă pentru industria pescuitului, din ce în ce mai puțini tineri dorind să-și petreacă viața pe mare.

„Problemele includ îmbătrânirea forței de muncă, faptul că multe întreprinderi sunt conduse de o singură persoană, iar costurile și riscurile sunt foarte mari pentru cei care doresc să intre în această industrie”, a adăugat Cohen.

„Recrutarea este dificilă, având în vedere că trebuie să rămâi în sistemul de învățământ până la vârsta de 18 ani și nu există ucenicii în domeniul pescuitului. La vârsta la care poți să te angajezi pe mare, s-ar putea să fi petrecut doi ani învățând o altă meserie”.

Ca urmare, problemele de sănătate mintală au devenit mai evidente, deoarece mulți pescari se gândesc să părăsească industria și să renunțe la afacerile lor, care ar fi putut fi în familie de generații.

Probleme de sănătate mintală

„Chiar și mie mi-a cauzat multe probleme, cum ar fi anxietatea”, a spus domnul Gilbert. „Jumătate dintre persoanele pe care le cunosc suferă probabil de o problemă de sănătate mintală. Sunt pescar din cap până în picioare, este tot ce am cunoscut vreodată. În ultimii doi ani, am încercat cu siguranță să petrec mai multe zile pe mare, să merg mai departe și să înfrunt mai multe condiții meteorologice decât înainte, pentru a încerca să-mi câștig existența. Sunt ore lungi și obositoare, în majoritatea zilelor lucrez între 12 și 14 ore. Marți, am lucrat 12 ore pe mare și a trebuit să merg la piață cu peștele. Am început la 3 dimineața, am ajuns acasă la 7.30 seara și m-am întors pe mare la 3.45 dimineața”.

Gilbert a recunoscut că este norocos că ambii săi fii i-au călcat pe urme și sunt pescari, iar nepoții săi se bucură și ei de timpul petrecut pe mare.

„Fiii mei sunt în această meserie pe termen lung”, a spus el. „Cunosc câteva persoane care au renunțat și au spus că le-a ajuns, că sunt prea multe hârtii, birocrație și reglementări - și eu încep să gândesc la fel. Îmi place foarte mult meseria asta, dar este o muncă grea”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra) a declarat: „Apreciem munca grea și dedicarea tuturor celor care lucrează în industria noastră vitală a pescuitului. Am anunțat un fond de 360 de milioane de lire sterline pentru pescuit și dezvoltarea zonelor costiere, pentru a sprijini următoarea generație de pescari, și vom colabora cu industria pentru a direcționa investițiile acolo unde este cel mai important. Guvernul colaborează cu industria pescuitului pentru a promova produsele din pește și fructe de mare britanice și pentru a asigura pescuitul durabil, astfel încât sectorul să poată prospera pentru generațiile viitoare”.

