Nivelul de alertă pe căile ferate poloneze a fost ridicat la „Charlie”. Ce înseamnă acest lucru?

Priemierul polonez Donald Tusk a anunțat că nivelul de alertă pe unele secțiuni ale rețelei feroviare a țării va fi ridicat la „Charlie”, al doilea nivel ca importanță, după ce sabotori ar fi încercat să deraieze trenuri între Varșovia și Lublin, scrie TVP World.

Donald Tusk a declarat marți, în fața parlamentului, că, după consultarea experților în securitate, va emite un ordin care să asigure măsuri sporite „pe anumite linii feroviare”.

În conformitate cu legile antiterorism, Polonia are patru niveluri de alertă care pot fi utilizate pentru a gestiona nivelul de vigilență și supraveghere în cazul unui atac sau al unor amenințări.

De la cel mai puțin grav la cel mai grav, nivelurile sunt Alpha, Bravo, Charlie și Delta, potrivit TVP World.

Atunci când amenințările sau incidentele implică sisteme informatice conectate la infrastructura critică, intră în vigoare un set paralel de măsuri, denumite Alpha-CRP, Bravo-CRP și așa mai departe, acronimul „CRP” referindu-se la spațiul cibernetic al Poloniei.

Tusk a declarat că va ridica nivelul de alertă pe anumite linii feroviare la Charlie, în timp ce restul rețelei va rămâne la nivelul actual Bravo.

Atât alerta Bravo, cât și alerta Bravo-CRP sunt în vigoare în întreaga țară în acest moment, potrivit Centrului Guvernamental pentru Securitate (RCB).

Ce se întâmplă la nivelul Charlie?

Chiar și la niveluri mai scăzute, odată ce este declanșată o alertă de securitate, instituțiile și organizațiile guvernamentale sunt obligate să intensifice controlul spațiilor publice și al infrastructurii relevante.

Nivelul de personal și sarcinile sunt sporite, în special în ceea ce privește personalul de securitate, fiind încurajată o vigilență sporită, alături de accentul pus pe pregătirea pentru un eventual incident.

La nivelul Charlie, măsurile includ:

Lucrul non-stop la instituțiile relevante;

Ore de gardă pentru funcționarii responsabili cu răspunsul la incidente teroriste;

Verificarea disponibilității facilităților de evacuare pentru cetățeni;

Limitarea accesului publicului, a vehiculelor sau a parcării în anumite locuri;

Supraveghere suplimentară 24 de ore din 24 a locurilor care necesită acest lucru;

Furnizarea de arme, muniție și echipament de protecție personalului de securitate desemnat, în scopuri defensive.

Ce se întâmplă la nivelul Charlie-CRP?

O alertă Charlie-CRP a fost în vigoare anterior din februarie 2022 – după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina – până la sfârșitul lunii februarie 2024, când a fost redusă de Tusk.

În cadrul alertei Bravo-CRP, persoanele implicate în securitatea cibernetică sunt instruite să fie pregătite în caz de urgență, iar administratorii sistemelor IT trebuie să lucreze non-stop.

La nivelul Charlie-CRP, aceste măsuri sunt intensificate și mai mult:

Administratorii care iau decizii privind securitatea sistemului trebuie să fie disponibili non-stop;

Resursele de rezervă trebuie verificate pentru a se vedea dacă pot fi utilizate în caz de atac;

Trebuie pregătite planuri de continuitate pentru a fi utilizate în caz de atac, ceea ce înseamnă că planurile și sistemele de urgență ar trebui revizuite și, eventual, auditate;

Trebuie pregătite măsuri de limitare a operațiunilor pe servere, astfel încât acestea să poată fi oprite rapid și în siguranță.

Nivelurile generale Bravo și Bravo-CRP, aplicabile întregului teritoriu al Poloniei, au fost aprobate până la 30 noiembrie și se pare că vor fi prelungite, cu excepția liniilor feroviare care vor intra sub incidența măsurilor Charlie, mai scros TVP World.

Măsurile de nivel Bravo se aplică și infrastructurii energetice poloneze din afara țării, această alertă fiind valabilă până la sfârșitul lunii.

