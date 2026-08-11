Problema Dunării scăzute este discutată la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene se întrunește astăzi în sistem online. Țările participante vor să ceară sprijin.

Planul cu barjele scufundate în Dunăre nu a avut efectul așteptat de către autorități, iar în prezent scenariul conform căruia reactorul doi de la Cernavodă ar putea fi închis nu mai este exclus. Este vorba despre o capacitate de 700 de megawați oră, care produce aproximativ 10% din necesarul de consum la orele serii, potrivit jurnalistului Digi24.

În acest context, sunt motive suficiente pentru ca reprezentanții Ministerului Energiei, prezenți astăzi la ședința organizată la nivel european, să ridice această problemă și rămâne de văzut dacă Bruxelles-ul va veni în sprijinul nostru, mai ales în contextul în care România nu este singura țară aflată în prezent într-o criză energetică.

Nivelul Dunării a scăzut, luni, și mai mult la Cernavodă, unde sunt deja în vigoare primele restricții privind folosirea apei.

Fluviul a ajuns la -2,27 metri, iar până la trecerea la următorul nivel de restricții mai sunt 25 de centimetri.

Gradul de umplere al celor 39 de principale lacuri de acumulare monitorizate de Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica a ajuns la 70,63%, în contextul secetei hidrologice care afectează în continuare mai multe zone ale țării.

Potrivit datelor publicate, luni, pe pagina de Facebook a Apelor Române, în lacuri se află în prezent aproximativ 3,07 miliarde de metri cubi de apă, volum care asigură necesarul de apă brută pentru beneficiarii alimentați din surse de suprafață în sistem centralizat.

„Administrația Națională «Apele Române» monitorizează permanent evoluția resurselor de apă, în contextul secetei hidrologice care afectează în continuare mai multe zone ale țării”, a transmis instituția.

Editor : Ș.R.