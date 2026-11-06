Pentru a treia oară săptămâna aceasta, traficul aerian din Europa este ținta unor amenințări cu bombă la bordul aeronavelor. Potrivit The Guardian, autoritățile aeronautice și cele care se ocupă de securitate din Franța, Danemarca, Cehia, Italia și Portugalia sunt în alertă după ce au primit amenințări în legătură cu siguranța unor zboruri care au decolat sau care urmează să aterizeze pe aeroporturi din aceste țări. Cursa TAROM Praga - București a fost de asemenea ținta unei amenințări cu bombă.

Cel puțin opt zboruri către și dinspre Praga au fost afectate de amenințări cu bombă vineri dimineață

ACTUALIZARE 13:33 Cel puțin opt zboruri către și dinspre Praga au fost afectate de amenințări cu bombă, a confirmat purtătorul de cuvânt al aeroportului din capitala cehă, pentru AFP. Au fost vizate zborurile de sosire din Danemarca, Spania și Regatul Unit, precum și zborurile de plecare către Țările de Jos, Cipru, România, Italia și Regatul Unit, a declarat Denisa Hejtmánková.

Patru noi amenințări cu bombă împotriva unor aeronave care survolează Franța

ACTUALIZARE 13:15 Potrivit unui comunicat din partea biroului prim-ministrului francez, patru noi amenințări cu bombă împotriva unor aeronave care survolează teritoriul francez au fost primite azi.

Toate avioanele au aterizat în siguranță, iar echipele de dezamorsare a bombelor efectuează inspecții, în timp ce se desfășoară o anchetă pentru a determina originea amenințărilor care afectează întreaga Europă, a precizat biroul, potrivit The Guardian, care citează Reuters.

Amenințarea cu bombă de la bordul zborului Roma - Lisabona s-a dovedit a fi o farsă

ACTUALIZARE 13:11 Poliția portugheză a confirmat pentru AFP că informația referitoare la Lisabona s-a dovedit a fi o farsă. Postul public portughez de televiziune RTP a relatat mai multe detalii din declarația poliției, precizând că amenințarea viza atât zborul FR8196, care sosea, cât și zborul de întoarcere de la Lisabona la Roma, FR8197.

Autoritățile vor încerca acum să stabilească „originea și circumstanțele amenințării”, a relatat RTP.

Știrea inițială.

Amenințări la Copenhaga

Potrivit sursei citate, poliția din capitala daneză a anunțat în jurul orei 12:00 (ora României) că este din nou prezentă la aeroportul orașului în această dimineață, în urma unor „amenințări la adresa traficului aerian”, dar a subliniat că nu există niciun pericol pentru pasageri.

„Suntem din nou prezenți astăzi la Aeroportul din Copenhaga în legătură cu amenințările la adresa traficului aerian. Evaluarea noastră imediată este că nu există și nu a existat niciun pericol pentru pasageri sau pentru alte persoane care utilizează aeroportul. În prezent, investigăm incidentul și suntem prezenți în mod vizibil la aeroport. În acest moment, nu dispunem de informații suplimentare.”

Poliția cehă anchetează amenințările la adresa avioanelor care aterizează la Praga

Poliția din Praga afirmă că anchetează, de asemenea, amenințările la adresa „unor aeronave care sosesc și pleacă de pe aeroportul din Praga”.

„În colaborare cu Aeroportul din Praga, am luat măsurile de securitate necesare, cu un impact minim asupra funcționării normale a aeroportului. Continuăm să anchetăm cazul”, au adăugat aceștia. Nu au oferit detalii cu privire la eventualele zboruri afectate.

Zbor Praga - Roma al Wizz Air, deviat la Veneția

Un zbor WizzAir de la Praga la Roma a fost deviat către Veneția în urma unei amenințări cu bombă, a relatat agenția de știri italiană Ansa. Zborul cu numărul W46136 a făcut o întoarcere în apropiere de Ferrara și apoi o manevră pentru a ateriza în siguranță la Veneția.

Zbor Ryanair Roma-Lisabona, evaluat în urma unei amenințări cu bombă

Un zbor Ryanair de la Roma la Lisabona, cu numărul FR8196, a fost, de asemenea, ținta unei amenințări cu bombă, potrivit presei portugheze. „Autoritățile iau măsuri pentru a evalua și a confirma credibilitatea amenințării”, a relatat CNN Portugal. Agenția de știri italiană Ansa a relatat că alerta de securitate a fost primită de poliție prin intermediul „unui apel telefonic din partea unui ofițer de poliție”.

În această săptămână, amenințările cu bombe au vizat zborurile comerciale, ceea ce a dus la percheziționarea sau devierea a cel puțin 35 de avioane, în incidente care au avut loc marți și joi.

Editor : B.E.