Live TV

Live Text Noi amenințări privind siguranța traficului aerian din Europa: mai multe zboruri au primit iarăși alerte cu bombă

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1149490222
O mașină a serviciilor de securitate trece pe lângă un avion Air Lingus pe pistă, despre care se spune că este avionul de linie care se îndrepta de la Dublin spre Roma și care a fost redirecționat și escortat de avioane militare în urma unei presupuse amenințări cu bombă la baza aeriană Evreux-Fauville, pe 5 noiembrie 2026. Foto: Guillaume Saligot / AFP / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cel puțin opt zboruri către și dinspre Praga au fost afectate de amenințări cu bombă vineri dimineață Patru noi amenințări cu bombă împotriva unor aeronave care survolează Franța Amenințarea cu bombă de la bordul zborului Roma - Lisabona s-a dovedit a fi o farsă Amenințări la Copenhaga Poliția cehă anchetează amenințările la adresa avioanelor care aterizează la Praga Zbor Praga - Roma al Wizz Air, deviat la Veneția Zbor Ryanair Roma-Lisabona, evaluat în urma unei amenințări cu bombă

Pentru a treia oară săptămâna aceasta, traficul aerian din Europa este ținta unor amenințări cu bombă la bordul aeronavelor. Potrivit The Guardian, autoritățile aeronautice și cele care se ocupă de securitate din Franța, Danemarca, Cehia, Italia și Portugalia sunt în alertă după ce au primit amenințări în legătură cu siguranța unor zboruri care au decolat sau care urmează să aterizeze pe aeroporturi din aceste țări. Cursa TAROM Praga - București a fost de asemenea ținta unei amenințări cu bombă.

Cel puțin opt zboruri către și dinspre Praga au fost afectate de amenințări cu bombă vineri dimineață

ACTUALIZARE 13:33 Cel puțin opt zboruri către și dinspre Praga au fost afectate de amenințări cu bombă, a confirmat purtătorul de cuvânt al aeroportului din capitala cehă, pentru AFP. Au fost vizate zborurile de sosire din Danemarca, Spania și Regatul Unit, precum și zborurile de plecare către Țările de Jos, Cipru, România, Italia și Regatul Unit, a declarat Denisa Hejtmánková.

Patru noi amenințări cu bombă împotriva unor aeronave care survolează Franța

ACTUALIZARE 13:15  Potrivit unui comunicat din partea biroului prim-ministrului francez, patru noi amenințări cu bombă împotriva unor aeronave care survolează teritoriul francez au fost primite azi.

Toate avioanele au aterizat în siguranță, iar echipele de dezamorsare a bombelor efectuează inspecții, în timp ce se desfășoară o anchetă pentru a determina originea amenințărilor care afectează întreaga Europă, a precizat biroul, potrivit The Guardian, care citează Reuters.

Amenințarea cu bombă de la bordul zborului Roma - Lisabona s-a dovedit a fi o farsă

ACTUALIZARE 13:11  Poliția portugheză a confirmat pentru AFP că informația referitoare la Lisabona s-a dovedit a fi o farsă. Postul public portughez de televiziune RTP a relatat mai multe detalii din declarația poliției, precizând că amenințarea viza atât zborul FR8196, care sosea, cât și zborul de întoarcere de la Lisabona la Roma, FR8197.

Autoritățile vor încerca acum să stabilească „originea și circumstanțele amenințării”, a relatat RTP.

Știrea inițială.

Amenințări la Copenhaga

Potrivit sursei citate, poliția din capitala daneză a anunțat în jurul orei 12:00 (ora României) că este din nou prezentă la aeroportul orașului în această dimineață, în urma unor „amenințări la adresa traficului aerian”, dar a subliniat că nu există niciun pericol pentru pasageri.

„Suntem din nou prezenți astăzi la Aeroportul din Copenhaga în legătură cu amenințările la adresa traficului aerian. Evaluarea noastră imediată este că nu există și nu a existat niciun pericol pentru pasageri sau pentru alte persoane care utilizează aeroportul. În prezent, investigăm incidentul și suntem prezenți în mod vizibil la aeroport. În acest moment, nu dispunem de informații suplimentare.”

Poliția cehă anchetează amenințările la adresa avioanelor care aterizează la Praga

Poliția din Praga afirmă că anchetează, de asemenea, amenințările la adresa „unor aeronave care sosesc și pleacă de pe aeroportul din Praga”.

„În colaborare cu Aeroportul din Praga, am luat măsurile de securitate necesare, cu un impact minim asupra funcționării normale a aeroportului. Continuăm să anchetăm cazul”, au adăugat aceștia. Nu au oferit detalii cu privire la eventualele zboruri afectate.

Zbor Praga - Roma al Wizz Air, deviat la Veneția

Un zbor WizzAir de la Praga la Roma a fost deviat către Veneția în urma unei amenințări cu bombă, a relatat agenția de știri italiană Ansa. Zborul cu numărul W46136 a făcut o întoarcere în apropiere de Ferrara și apoi o manevră pentru a ateriza în siguranță la Veneția.

Zbor Ryanair Roma-Lisabona, evaluat în urma unei amenințări cu bombă

Un zbor Ryanair de la Roma la Lisabona, cu numărul FR8196, a fost, de asemenea, ținta unei amenințări cu bombă, potrivit presei portugheze. „Autoritățile iau măsuri pentru a evalua și a confirma credibilitatea amenințării”, a relatat CNN Portugal. Agenția de știri italiană Ansa a relatat că alerta de securitate a fost primită de poliție prin intermediul „unui apel telefonic din partea unui ofițer de poliție”.

În această săptămână, amenințările cu bombe au vizat zborurile comerciale, ceea ce a dus la percheziționarea sau devierea a cel puțin 35 de avioane, în incidente care au avut loc marți și joi.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance profimedia
1
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
marco rubio
2
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
mojtaba khamenei
4
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
5
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Digi Sport
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion tarom care decoleaza
Amenințare cu bombă la bordul aeronavei TAROM care a aterizat la prânz la Otopeni, de pe ruta Praga - București. SRI: alertă falsă
profimedia-1149490222
Alte două amenințări cu bombă la bordul unor avioane, la Otopeni. UE activează un mecanism critic pentru securitatea aviației
Steward avion
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa
avion la aeroportul chopin din polonia
Alertă în Polonia: două avioane, vizate de amenințări cu bombă. Un aeroport din Varșovia a fost închis
Reise, Urlaub, Wirtschaft
Alertă cu bombă la bordul unui avion Austrian Airlines: zbor Tel Aviv - Viena deviat spre Sofia și escortat de un MiG-29 bulgăresc
Recomandările redacţiei
Russia Ukraine War NATO
Mark Rutte: O victorie categorică a Ucrainei sau a Rusiei este puțin...
luca niculescu INSTANT_4_COTROCENI_VICTORIA_016_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu, despre relația Guvern - mediu de afaceri: Propun trei...
dmitri peskov
Kremlinul observă că Europa se chinuie să decidă cine o va reprezenta...
steag gunoi
Poliția s-a autosesizat în cazul steagului folosit pentru a căra...
Ultimele știri
„12 condamnări pe zi”. Număr record de ruși trimiși după gratii pentru „terorism”
Locurile de muncă pentru tineri, principala prioritate indicată de români pentru Guvernul Niculescu (Sondaj INSCOP)
„Operațiunea Jupiter”: O pușcă, pistoale și 2.000 de cartușe au fost găsite în cadrul perchezițiilor din Craiova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"M-ai distrus timp de 30 de ani". Ce i-ar fi scris Brigitte Bardot soțului ei într-o scrisoare dureroasă...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Filipe Coelho,în ultimele 6 luni de contract cu Universitatea Craiova! „Nu e momentul potrivit să discutăm...
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Equipment outside house to manage solar panels on roof. Consists of inverter and 2 storage batteries. Allows supply to house, storage &amp; sale to grid.
Când încep înscrierile pentru programul de stocare a energiei și ce finanțare pot primi prosumatorii. Anunțul...
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Billie Eilish, la un pas de un accident vestimentar. Rochia mini din latex, mult prea scurtă pentru...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
A căzut pe scări la 3 ani și s-a trezit spunând că a fost preoteasă în Egiptul Antic. Povestea lui Dorothy...
Newsweek
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...