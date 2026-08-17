„Noi chiar am înnebunit?”: Premierul unei țări europene critică refuzul de a interzice intrarea în UE a militarilor ruși

Prim-ministrul leton, Andris Kulbergs, a criticat aspru opoziția față de interzicerea totală a intrării în UE a celor care participă la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în cadrul celui mai recent pachet de sancțiuni.

„Am înnebunit? Permitem acordarea de vize soldaților ruși, celor care ucid [ucraineni] pe câmpul de luptă”, a declarat Andris Kulbergs într-un interviu acordat publicației Politico.

Publicația reamintește că, în timpul discuțiilor privind cel mai recent pachet de sancțiuni, Franța și Italia s-au opus unei interdicții totale de intrare pentru combatanții ruși. Acestea au susținut că problema ar trebui abordată prin intermediul normelor UE privind vizele, mai degrabă decât în cadrul sancțiunilor. În același timp, țările din nordul și estul Europei au insistat pentru restricții mai severe.

Ca urmare, s-a ajuns la un acord privind cadrul juridic și politic pentru interzicerea intrării în UE a combatanților ruși care au participat la război. Cu toate acestea, statele membre ale UE și-au păstrat dreptul de a decide individual când va intra în vigoare interdicția.

„O decizie comună”

Kulbergs a criticat, de asemenea, decizia președintelui Consiliului European, António Costa, de a deschide un canal de comunicare cu Kremlinul, afirmând că o astfel de decizie ar trebui să fie „o decizie comună a tuturor țărilor”.

El a descris orice încercare de a stabili contacte cu Moscova drept „un demers inutil”, susținând că nu există semne care să indice că liderul rus Vladimir Putin ar fi pregătit pentru negocieri și că discuțiile nu ar face decât să ofere Rusiei „timp să se regrupeze” și să-și pregătească „următoarea mișcare”.

Deși Letonia a rupt relațiile cu Rusia, iar Kulbergs a adoptat o poziție fermă față de Moscova, acesta a afirmat că „trebuie să fim deschiși” la restabilirea relațiilor odată ce Rusia va plăti despăgubiri Ucrainei și cei responsabili de crime de război vor fi aduși în fața justiției. El a dat ca exemplu Germania de după război.

„O izolăm oare pe Germania din cauza asta? Nu, este vorba de acceptarea vinovăției, acceptarea faptelor reprobabile, pedeapsa și răzbunarea”, a spus el.

Kulbergs a concluzionat că, după un armistițiu, „nesiguranța la frontieră nu va face decât să crească”, întrucât un val de migrație ar putea deveni o amenințare reală: sute de mii de soldați „distruși” s-ar întoarce de pe câmpul de luptă în căutarea unei vieți mai bune, în timp ce alți cetățeni ar fugi pe măsură ce economia de război a Moscovei s-ar prăbuși.

Editor : Sebastian Eduard