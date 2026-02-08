Live TV

Noi explozii s-au auzit la Kiev. Primarul Vitali Kliciko a confirmat că orașul a fost ținta rachetelor balistice

Data actualizării: Data publicării:
atac rusia kiev profimedia
Foto: Profimedia

Noi explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 17:30, ora locală, pe 8 februarie, în contextul unei amenințări cu rachete balistice, au raportat jurnaliștii Kyiv Independent, aflați la fața locului. Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a confirmat atacul, afirmând că apărarea aeriană a Ucrainei încerca să intercepteze rachetele. Imediat după atac, curentul electric a fost întrerupt înainte de termen în cel puțin un district din Kiev.

Atacul are loc în contextul campaniei rusești de atacuri cu drone și rachete împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care a avariat grav rețeaua energetică a țării și a forțat-o să impună întreruperi îndelungate ale energiei electrice în condiții de temperaturi extrem de scăzute.

Mai devreme, pe 8 februarie, Ukrenergo, operatorul rețelei energetice de stat, a declarat că sistemul energetic al Ucrainei rămâne supus unei presiuni severe, centralele nucleare fiind parțial deconectate de la rețeaua electrică în urma atacului masiv al Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei în noaptea de 7 februarie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Una dintre cele mai grave situații este cea din Kiev, unde locuitorii au beneficiat de doar o oră și jumătate până la două ore de energie electrică pe zi, timp de câteva zile.

Atacul din 7 februarie a avut loc înaintea unei noi valuri de frig în Kiev, temperaturile urmând să scadă până la -19 grade Celsius în zilele următoare, punând și mai multă presiune pe sistemul energetic.

Citește și:

Efectele bombardamentelor rusești: Kievul va avea doar 4-6 ore de energie electrică pe zi în luna februarie

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
4
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
5
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
Digi Sport
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac rusia kiev profimedia
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia
G965sRGWAAAdPge
Kievul acuză Moscova că lovește intenționat afaceri americane din Ucraina. „Nu a fost o greșeală, a fost deliberat”
G9J27r-WkAALw1O
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump
Închisoare Zaporojie
Atac rusesc asupra regiunii ucrainene Zaporojie: 26 de răniți
cerbobil gaura in acoperis
Un scut de protecție al centralei de la Cernobîl a fost deteriorat, anunță AIEA: „Refacerea completă este esențială”
Recomandările redacţiei
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt...
Nicușor Dan și Donald Trump
Participă sau nu România la Consiliul pentru Pace al lui Trump...
edlpromo in fata ta toma_00334
Constantin Toma nu exclude o alianță PSD - AUR: „La ce joacă...
accident tm
Tragedii repetate pe DN6. Titi Aur: „Parcă suntem porniți să batem...
Ultimele știri
Ucraina va deschide 10 centre de export de armament în Europa în 2026
JO 2026. Primele informații despre starea schioarei Lindsey Vonn după accidentul teribil de la Jocurile Olimpice
O clădire s-a prăbuşit în Tripoli, Liban: cel puţin doi morți și mai mulți răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile...
Fanatik.ro
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de...
Adevărul
Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare
Playtech
Cum s-a produs accidentul de pe DN6: greșeala făcută de șoferul autocamionului. Doi copii, de 13 și 16 ani...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se întâmplă în timpul JO de iarnă: ”Dușmanii...
Pro FM
Soția lui Bocelli, reacție fermă când a fost întrebată dacă e geloasă pe admiratoarele artistului. Sunt...
Film Now
Meryl Streep o va interpreta pe Joni Mitchell într-un film biografic despre viața celebrei artiste
Adevarul
Cina „sălbatică” a lui Epstein cu miliardarii lumii: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel, surprinși la...
Newsweek
Ce vechime se pune la pensie dacă ai lucrat cu jumătate de normă? Câte puncte primești pentru un an muncit?
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Ben Affleck, despre cum își crește copiii alături de fosta soție Jennifer Garner: „Pui o povară asupra lor...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă