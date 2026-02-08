Noi explozii s-au auzit la Kiev. Primarul Vitali Kliciko a confirmat că orașul a fost ținta rachetelor balistice

Noi explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 17:30, ora locală, pe 8 februarie, în contextul unei amenințări cu rachete balistice, au raportat jurnaliștii Kyiv Independent, aflați la fața locului. Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a confirmat atacul, afirmând că apărarea aeriană a Ucrainei încerca să intercepteze rachetele. Imediat după atac, curentul electric a fost întrerupt înainte de termen în cel puțin un district din Kiev.

Atacul are loc în contextul campaniei rusești de atacuri cu drone și rachete împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care a avariat grav rețeaua energetică a țării și a forțat-o să impună întreruperi îndelungate ale energiei electrice în condiții de temperaturi extrem de scăzute.

Mai devreme, pe 8 februarie, Ukrenergo, operatorul rețelei energetice de stat, a declarat că sistemul energetic al Ucrainei rămâne supus unei presiuni severe, centralele nucleare fiind parțial deconectate de la rețeaua electrică în urma atacului masiv al Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei în noaptea de 7 februarie.

Una dintre cele mai grave situații este cea din Kiev, unde locuitorii au beneficiat de doar o oră și jumătate până la două ore de energie electrică pe zi, timp de câteva zile.

Atacul din 7 februarie a avut loc înaintea unei noi valuri de frig în Kiev, temperaturile urmând să scadă până la -19 grade Celsius în zilele următoare, punând și mai multă presiune pe sistemul energetic.

