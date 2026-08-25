Noi informații despre tentativa de sabotaj de la aeroportul din Leipzig: au fost descoperite încă o dronă și urme de explozibil militar

În tentativa de atac de la aeroportul din Leipzig de la începutul lunii august au fost folosite mai multe drone decât se estimase anterior. Conform informațiilor obținute de publicația Der Spiegel, la fața locului au fost găsite o a treia dronă și urme ale unui explozibil de uz militar, cel mai probabil hexogen (RDX). Drona găsită era defectă, din informațiile publicației citate.

Pe 4 august, o dronă a fost descoperită lângă un avion cargo ucrainean Antonov, pe aeroportul Leipzig/Halle. Potrivit anchetatorilor, aceasta era echipată cu explozibili și avea scopul de a ataca aeronava. Cu toate acestea, detonatorul era aparent defect.

Se crede că o a doua dronă s-a ciocnit cu un avion cargo DHL, care a trebuit să renunțe la aterizare din cauza închiderii aeroportului. Cu toate acestea, această dronă, sau părți ale acesteia, nu au fost încă găsite. Conform informațiilor obținute de Der Spiegel, anchetatorii sunt acum foarte sceptici că avionul cargo DHL s-a ciocnit de fapt cu o dronă. Contrar rapoartelor anterioare, se pare că au fost găsite urme organice în zona avariată a aeronavei.

Potrivit WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung, a treia dronă a fost găsită pe un câmp din municipalitatea Kabelsketal în seara zilei de 14 august - la zece zile după ce a fost descoperită prima dronă. Localitatea, situată în districtul Saalekreis din Saxonia-Anhalt, se învecinează direct cu marginea de vest a aeroportului din Leipzig. Un purtător de cuvânt al Parchetului Federal a refuzat să comenteze informațiile, luni.

Citând surse din domeniul securității, s-a mai afirmat că anchetatorii ar fi descoperit o substanță suplimentară la locul de amplasare a dronelor pe 15 august, care, conform evaluărilor inițiale, ar fi putut fi urme de hexogen. Se pare că amestecul exploziv nu detonase.

De la începutul lunii august, anchetatorii au fost însărcinați să reconstituie exact cum a fost planificat atacul. Iar în ceea ce privește cine este responsabil: autoritățile din apărare cred că, în cele din urmă, Rusia se află în spatele acestuia.

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Editor : Ș.R.