Noi interceptări din dosarul „Midas” leagă oficiali ucraineni de un caz uriaș de corupție la compania nucleară Energoatom

The South Ukraine (Pivdennoukrainsk) Nuclear Power Plant Near The City Of Yuzhnoukrainsk
Rețeaua ar fi deturnat aproximativ 100 de milioane de dolari sub formă de comisioane ilegale de la Energoatom. Sursa foto: Profimedia Images

Noi înregistrări audio publicate de presa ucraineană sugerează legături între oficiali de top și o amplă anchetă de corupție care vizează compania nucleară de stat Energoatom. Materialele fac parte din așa-numitul dosar „Midas”, o amplă schemă de spălare de bani, în centrul căreia s-ar afla omul de afaceri Timur Mindich, asociat de-a lungul timpului cu cercuri apropiate puterii de la Kiev.

Înregistrări audio publicate recent de Ukrainska Pravda par să lege oficiali ucraineni de rang înalt și aliați ai președintelui de o anchetă majoră de corupție care implică compania nucleară de stat Energoatom, relatează Kyiv Post.

Înregistrările fac parte din așa-numitul dosar „Midas”, o schemă de spălare de bani la scară largă despre care anchetatorii spun că a fost orchestrată de omul de afaceri Timur Mindich, un producător media despre care s-a relatat că are legături cu președintele Volodimir Zelenski, încă din perioada în care au lucrat împreună în industria divertismentului.

Autoritățile susțin că rețeaua ar fi deturnat aproximativ 100 de milioane de dolari sub formă de comisioane ilegale de la Energoatom, scandal care a alimentat nemulțumirea publică în contextul penuriei de energie provocate de atacurile rusești.

Agențiile anticorupție din Ucraina au descris dosarul „Midas” drept una dintre cele mai importante anchete ale lor și încearcă să obțină aducerea suspecților în fața justiției.

Conversațiile interceptate din iulie 2025 îl surprind, potrivit relatărilor, pe Mindich discutând cu fostul consilier prezidențial Serhii Șefir, cu ministrul Apărării de atunci Rustem Umerov și cu un manager de construcții legat de un proiect rezidențial de lux din apropierea Kievului.

Într-o înregistrare, Mindich și Șefir discută despre fostul ministru Oleksii Cernișov, care era la acea vreme anchetat pentru îmbogățire ilicită. Cei doi par să facă referire la ajutorul pentru acoperirea cauțiunii acestuia de 120 de milioane de grivne (aproximativ 3 milioane de dolari) și menționează un „fond comun de numerar”. Jumătate din această cauțiune a fost plătită de o companie privată al cărei director a negat ulterior că ar fi avut cunoștință despre tranzacție.

Alte părți ale înregistrărilor se concentrează asupra imobiliarelor de lux. Mindich este auzit discutând lucrări de construcție într-un complex rezidențial securizat cunoscut sub numele de „Dinastia”, unde ar fi fost construite locuințe pentru oficiali de rang înalt și persoane din cercurile politice.

Cel mai sensibil schimb de replici îl implică pe Umerov, în prezent secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. În înregistrare, acesta și Mindich discută despre finanțarea industriei de apărare, contacte internaționale și o posibilă remaniere a conducerii Ucrainei, inclusiv înlocuirea prim-ministrului Denis Șmihal din funcția de ministru al Apărării.

Mindich pare, de asemenea, să vorbească despre investiții în drone de luptă cu rază lungă produse de compania Fire Point, plângându-se în același timp de lipsa finanțării de stat.

Într-una dintre conversații, el spune că toți banii au fost investiți în „1, 5 și 7”: „«Primul, al cincilea, al șaptelea» se referă la FP-1, FP-5 și FP-7, modele de drone de atac cu rază lungă produse de Fire Point. Potrivit mai multor investigații, Timur Mindich ar putea fi unul dintre beneficiarii companiei”, a declarat investigatorul Mihailo Tkaci.

Într-un alt moment, acesta îl presează pe Umerov să rezolve problemele legate de livrările de veste antiglonț pe care armata refuzase să le accepte. Anchetatorii ucraineni au afirmat anterior că o companie legată de Mindich a încercat să vândă armuri de calitate slabă, fabricate în străinătate, prezentate drept produse occidentale, afirmații pe care Ministerul Apărării le-a respins în cele din urmă.

Umerov a negat orice influență necorespunzătoare, afirmând că întâlnirile sale cu furnizorii au fost de rutină și că contractele problematice au fost anulate. În prezent, el este martor în acest caz.

