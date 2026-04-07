Noi reguli de intrare în UE din 10 aprilie: Cum schimbă sistemul EES controlul la frontieră pentru călători

Uniunea Europeană pune în aplicare, de la 10 aprilie, sistemul de intrare/ieșire (EES), care va înlocui ștampilele din pașaport cu înregistrări digitale și va schimba modul de control la frontieră pentru călătorii din afara UE. În primele luni, sistemul ar putea genera întârzieri semnificative în aeroporturi, cu timpi de așteptare de până la două ore în perioadele aglomerate, pe fondul noilor proceduri de control.

Noul sistem EES va fi implementat complet începând cu 10 aprilie și ar putea contribui semnificativ la modernizarea sistemelor de control din UE, însă nu fără unele dificultăți. Călătoriile în Europa s-ar putea schimba semnificativ în următoarele zile, scrie Euronews.

Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES), care a început o implementare etapizată pe 12 octombrie anul trecut în 29 de țări europene, va deveni pe deplin operațional începând cu 10 aprilie 2026.

Astfel, ștampilele din pașaport vor fi înlocuite cu înregistrări digitale ale intrărilor și ieșirilor, precum și ale refuzurilor de intrare pentru călătorii din afara UE care efectuează șederi de scurtă durată. Vor fi înregistrate, de asemenea, date biometrice precum imaginile faciale și amprentele, împreună cu datele personale din documentul de călătorie utilizat.

Noul sistem a fost introdus pentru a moderniza securitatea la frontierele UE și sistemele de imigrație, precum și pentru a reduce criminalitatea și frauda și pentru a identifica riscurile de securitate.

De la începutul implementării, peste 24.000 de persoane au primit refuz de intrare din motive precum documente expirate sau frauduloase ori imposibilitatea de a justifica pe deplin scopul vizitei, potrivit Comisiei Europene. De asemenea, peste 600 de persoane au fost identificate ca reprezentând riscuri de securitate pentru Europa.

Cui se aplică EES și cine este exceptat

EES se aplică cetățenilor din afara UE/Schengen care călătoresc în statele Schengen sau UE pentru șederi de scurtă durată de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Acest lucru include cetățenii britanici, precum și călătorii scutiți de viză, indiferent dacă se deplasează în scop turistic sau de afaceri. Sistemul se aplică și persoanelor care dețin proprietăți în UE, dar nu au permis de ședere. Irlanda și Cipru sunt exceptate de la utilizarea EES, ceea ce înseamnă că vor continua verificările manuale ale pașapoartelor.

Există și alte categorii de persoane exceptate. Printre acestea se numără cetățenii statelor membre UE și Schengen, precum și persoanele care dețin vize pe termen lung sau permise de ședere emise de aceste state, inclusiv cetățeni din afara UE. De asemenea, sunt exceptați membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin un permis de ședere emis de unul dintre aceste state, precum și rezidenții locali care au permise valabile pentru traficul de frontieră.

Membrii echipajelor de tren și avion aflați în curse internaționale sunt, de asemenea, exceptați, la fel ca personalul militar și familiile acestuia în cadrul programelor Parteneriat pentru Pace sau NATO.

Pot exista și unele excepții pentru excursii de o zi în cazul croazierelor care încep și se termină în afara spațiului Schengen. Cetățenii Andorrei, San Marino, Vaticanului și Monaco nu vor trebui să treacă prin EES.

EES ar putea provoca întârzieri în aeroporturi

Autoritățile estimează întârzieri semnificative în aeroporturi în primele luni după implementarea completă a EES, în ciuda promisiunilor UE de a permite o anumită flexibilitate pentru a gestiona aglomerația din sezonul de vară.

„Timpul de așteptare ajunge în mod regulat până la două ore în perioadele de trafic intens, unele aeroporturi raportând cozi chiar mai lungi”, au declarat, într-un comunicat comun, ACI Europe și Airlines for Europe (A4E).

Unul dintre principalele motive pentru aceste întârzieri este faptul că toți pasagerii din afara UE trebuie să fie înregistrați în sistemul EES începând cu 31 martie. Anterior, autoritățile de control la frontieră puteau suspenda total sau parțial procedurile EES în perioadele aglomerate. Acest lucru nu va mai fi posibil după 10 aprilie.

În acest caz, cel mai probabil, călătorii vor trebui să ajungă la aeroport cu aproximativ o oră și jumătate până la două ore mai devreme decât de obicei, pentru a compensa eventualele întârzieri generate de EES. Cu toate acestea, aceste întârzieri ar urma să se reducă pe termen mediu, pe măsură ce procedurile devin mai fluide.

Între timp, organizațiile din domeniul aviației solicită Comisiei Europene să permită autorităților de frontieră suspendarea totală sau parțială a EES atunci când este necesar, pe întreaga durată a sezonului estival 2026.

Pașaportul biometric în sistemul EES

Pașapoartele biometrice nu sunt obligatorii pentru EES. Ele sunt necesare doar pentru utilizarea chioșcurilor de autoservire, care permit o înregistrare și o intrare mai rapidă.

Deținătorii de pașapoarte standard trebuie să utilizeze ghișeele cu personal pentru înregistrarea inițială și să furnizeze o fotografie și amprente.

Aceste date vor fi stocate timp de trei ani, ceea ce va face verificările viitoare semnificativ mai rapide. Călătorii care refuză să furnizeze date biometrice vor primi automat refuz de intrare. Copiii sub 12 ani nu trebuie să furnizeze amprente, dar trebuie să li se facă o fotografie.

Procedura de înregistrare în sistemul EES

Nu este necesară înregistrarea în avans pentru EES, deoarece aceasta se realizează la frontieră, la sosirea în UE. Procesul depinde de tipul pașaportului, biometric sau standard, așa cum este descris mai sus. Există însă o opțiune pentru călătorii care doresc un proces mai rapid.

Aplicația mobilă „Travel to Europe”, o aplicație oficială a UE concepută special pentru sistemul EES, permite călătorilor din afara UE să își înregistreze în avans fotografia biometrică și datele din pașaport cu până la 72 de ore înainte de sosire, pentru a accelera controlul la frontieră. Aceasta nu înlocuiește însă interviul obligatoriu la controlul de frontieră.

În prezent, aplicația este disponibilă doar în unele țări, precum Portugalia și Suedia, existând planuri de extindere la nivelul întregii UE. Aplicația poate fi descărcată din Google Play sau App Store, iar utilizatorii trebuie să completeze un chestionar de intrare și să își facă un selfie pentru confirmarea identității.

În România, sistemul de Intrare/Ieşire (EES) funcţionează începând din decembrie 2025 cu preluarea datelor biometrice - imagine facială şi patru amprente digitale - în cele 12 puncte de trecere a frontierei în care a fost deja implementat.

Editor : M.I.