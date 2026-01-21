Parlamentul European a anunțat că sprijină drepturile pasagerilor aerieni prin menţinerea la trei ore a pragului de întârziere a unui zbor şi a compensaţiei aferente la nivelul actual, de 300-600 de euro. Instituţia a mai precizat că pasagerilor ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână, iar adulţilor care însoţesc copii sub 14 ani şi călătorilor care însoţesc persoane cu mobilitate redusă ar trebui să li se permită să stea lângă aceştia fără costuri suplimentare.

„PE doreşte să menţină dreptul călătorului la despăgubiri pentru o întârziere de trei ore, si insistă asupra unor proceduri de rambursare mai simple şi asupra bagajelor de cabină gratuite. Miercuri, Parlamentul European şi-a adoptat poziţia (652 de voturi pentru, 15 împotrivă şi nouă abţineri) asupra revizuirii normelor UE privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian propusă de statele member ale UE în iunie 2025”, anunţă PE.

Deputaţii au votat împotriva intenţiei miniştrilor UE de a diminua drepturile pasagerilor aerieni, care sunt în vigoare din 2004 şi al căror scop este de a se asigura că pasagerii sunt suficient de bine protejaţi împotriva perturbărilor apărute în timpul călătoriilor.

Eurodeputaţii doresc să menţină dreptul pasagerilor aerieni de a fi rambursaţi sau redirecţionaţi şi de a solicita despăgubiri în cazul în care un zbor are o întârziere mai mare de trei ore, este anulat sau li se refuză îmbarcarea. Poziţia Consiliului prevede ca despăgubirile să se aplice numai după o întârziere de patru până la şase ore, în funcţie de distanţa de zbor.

Parlamentul este, de asemenea, împotriva reducerii actualelor sume compensatorii pentru perturbările zborurilor şi sugerează ca acestea să fie stabilite între 300 şi 600 euro, în funcţie de distanţa de zbor. Guvernele statelor membre doresc să stabilească o compensaţie între 300 şi 500 euro.

„Având în vedere că responsabilitatea companiilor aeriene se limitează la situaţiile aflate sub controlul lor, Parlamentul doreşte să actualizeze lista circumstanţelor extraordinare care le-ar permite să refuze plata compensaţiilor. Aceste circumstanţe includ în prezent dezastre naturale, război, condiţii meteorologice sau conflicte de muncă neprevăzute care afectează operatorul aerian, aeroportul sau furnizorul de servicii de navigaţie aeriană. Deputaţii doresc ca această listă să fie exhaustivă, iar Comisia să o poată actualiza periodic”, mai arată PE.

Obligaţia de a oferi pasagerilor blocaţi băuturi răcoritoare la fiecare două ore după ora iniţială de plecare, o masă după trei ore şi o şedere peste noapte de maximum trei nopţi pentru întârzieri prelungite ar trebui menţinută în toate circumstanţele (deputaţii şi Consiliul au aceeaşi poziţie). Limita de trei nopţi ar oferi companiilor aeriene o mai mare previzibilitate şi le-ar scuti de costuri financiare nejustificate.

Eurodeputaţii doresc introducerea unor formulare precompletate pentru cererile de compensare şi rambursare, pentru a simplifica procesarea cererilor şi pentru a ajuta pasagerii şi companiile aeriene să evite utilizarea agenţiilor de despăgubire.

Conform proiectului de norme, transportatorii aerieni ar trebui să trimită pasagerilor care se confruntă cu perturbări ale călătoriei (anulare sau întârzieri) un formular precompletat în termen de 48 de ore de la incident (poziţia Consiliului prevede un formular precompletat numai după anulare, nu şi după întârzieri prelungite). Călătorii vor avea la dispoziţie un an pentru a depune o cerere.

Parlamentul doreşte ca pasagerii să aibă dreptul de a transporta cu ei în avion, fără costuri suplimentare, un articol personal (cum ar fi o geantă de mână, un rucsac sau un laptop) şi un mic bagaj de mână cu dimensiuni maxime de 100 cm (suma lungimii, lăţimii şi înălţimii) şi cu o greutate maximă de şapte kilograme.

Eurodeputaţii doresc, de asemenea, să elimine taxele suplimentare pe care călătorii sunt uneori obligaţi să le plătească pentru corectarea erorilor de ortografiere ale numelor pasagerilor sau pentru înregistrare (check-in) înaintea zborului. Pasagerii ar trebui să îşi păstreze dreptul de a alege între cărţile de îmbarcare digitale şi cele pe suport de hârtie, adaugă deputaţii.

Pasagerii vulnerabili

Deputaţii acordă, de asemenea, o atenţie deosebită pasagerilor cu handicap sau cu mobilitate redusă. Aceşti călători ar trebui să aibă dreptul la despăgubiri, redirecţionare şi asistenţă din partea companiilor aeriene în cazul în care pierd un zbor din cauza faptului că aeroportul nu i-a ajutat să ajungă la timp la poarta de îmbarcare, se afirmă în text. Pasagerilor cu mobilitate redusă, femeilor însărcinate, sugarilor şi copiilor aflaţi într-un cărucior cu însoţitor ar trebui să li se acorde prioritate la îmbarcare, în timp ce însoţitorii lor ar trebui să fie aşezaţi pe un scaun adiacent, fără a suporta costuri suplimentare.

„Parlamentul este pregătit să continue lupta pentru norme mai clare şi mai previzibile pentru companiile aeriene şi pentru un sector aviatic mai puternic, dar nu în detrimentul pasagerilor. Scenariul nostru de referinţă este clar: suntem hotărâţi să îmbunătăţim, nu să diluăm, drepturile pasagerilor aerieni. Insistăm asupra faptului că reducerea întârzierilor are beneficii globale semnificative pentru economia Europei. Prin urmare, pragul de trei ore pentru compensare, nivelurile de compensare existente, formularele precompletate şi garanţiile aplicabile rămân liniile noastre roşii. Contăm pe miniştrii transporturilor din UE să îşi reconsidere poziţia, astfel încât împreună să putem găsi un compromis acceptabil. Cetăţenii se aşteaptă ca UE să îi protejeze”, spune raportorul Andrey Novakov (PPE, Bulgaria).

În cadrul procedurii în a doua lectură, poziţia Parlamentului va fi transmisă Consiliului. În cazul în care Consiliul nu acceptă toate amendamentele Parlamentului, va fi convocat un aşa-numit „comitet de conciliere” pentru a se ajunge la un acord cu privire la forma finală a proiectului de lege.

De când Parlamentul a făcut propuneri privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni în 2014, progresele pentru actualizarea acestor norme au stagnat timp de 11 ani în cadrul Consiliului. Cu toate acestea, în iunie 2025, miniştrii UE au ajuns la un acord politic, deschizând calea pentru negocierile cu Parlamentul. Discuţiile interinstituţionale au început în octombrie 2025, dar negocierile nu au condus la un acord, forţând Parlamentul să adopte poziţia sa în a doua lectură.

Editor : Ș.R.