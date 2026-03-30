Noi tensiuni Moscova–Londra: Rusia acuză un diplomat britanic de spionaj și anunță expulzarea acestuia

Diplomatul Regatului Unit este acuzat de „subversiune”. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia a anunțat expulzarea unui diplomat britanic de la ambasada Regatului Unit la Moscova, acuzându-l de activități de spionaj și subversiune. Decizia, care include retragerea acreditării și un termen de două săptămâni pentru părăsirea țării, vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Moscova și Londra.

Rusia a ordonat expulzarea unui diplomat aflat la post la ambasada Regatului Unit de la Moscova, sub acuzaţia de spionaj, a informat luni agenţia de presă RIA Novosti, citând Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), relatează Agerpres.

Diplomatul, secretar adjunct al ambasadei Regatului Unit, este acuzat că a condus „activităţi de informaţii şi de subversiune”, a transmis RIA Novosti, adăugând că trebuie să părăsească Rusia în termen de două săptămâni. Potrivit FSB, numele diplomatului este Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg. Rusia i-a retras acreditarea.

O înregistrare video publicată luni de diplomaţia rusă o arată pe Danae Dholakia, însărcinata cu afaceri a Regatului Unit la Moscova, sosind la sediul Ministerului de Externe rus.

Relaţiile dintre Rusia şi Regatul Unit, deja la cel mai scăzut nivel înainte de conflictul din Ucraina, au fost extrem de tensionate de la începutul ofensivei ruse lansate în februarie 2022 împotriva vecinului său ucrainean.

Expulzările reciproce ale diplomaţilor au devenit frecvente în ultimii ani între Rusia şi Regatul Unit. În februarie, Ministrul de Externe britanic a anunţat revocarea acreditării unui diplomat rus, ca răspuns la o măsură similară luată de Moscova în ianuarie.

