Noi tensiuni UE - SUA: al doilea om în CE după Ursula von der Leyen acuză Washingtonul de șantaj în ce privește negocierile comerciale

Teresa Ribera, șefa autorității antitrust din Europa, a lansat un atac virulent la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că folosește „șantajul” pentru a forța UE să-și înmoaie normele tehnologice, scrie Politico.

Secretarul american pentru comerț, Howard Lutnick, a declarat luni la Bruxelles că SUA ar putea modifica abordarea sa privind tarifele la oțel și aluminiu dacă UE își va reconsidera regulile digitale. Oficialii europeni au interpretat remarca sa ca fiind îndreptată împotriva reglementărilor tehnologice emblematice ale UE, inclusiv Legea privind piețele digitale (DMA).

„Este șantaj”, a declarat comisarul spaniol într-un interviu acordat miercuri pentru Politico. „Faptul că aceasta este intenția lor nu înseamnă că acceptăm acest tip de șantaj.”

Ribera — care, în calitate de vicepreședinte executiv al Comisiei, ocupă locul al doilea după președinta Ursula von der Leyen — a declarat că regulamentul digital al UE nu ar trebui să aibă nicio legătură cu negocierile comerciale. Echipa lui Donald Trump încearcă să revizuiască acordul-cadru comercial pe care l-a încheiat cu von der Leyen la stațiunea sa de golf din Scoția, în iulie.

Intervenția survine într-un moment delicat al negocierilor comerciale în curs. Washingtonul consideră că DMA este discriminatorie, deoarece marile platforme tehnologice pe care le reglementează – precum Microsoft, Google sau Amazon – sunt aproape toate americane. De asemenea, Washingtonul contestă Legea serviciilor digitale, care urmărește să limiteze comunicările ilegale online, considerând-o concepută pentru a restricționa rețelele sociale precum X, deținută de Elon Musk.

Ribera a afirmat că regulile sunt o chestiune de suveranitate și nu ar trebui să fie incluse în sfera negocierilor comerciale.

„Respectăm regulile, indiferent de regulile pe care le au pentru piața lor: piața digitală, sectorul sănătății, oțelul, orice... mașini, standarde”, a spus ea referindu-se la SUA. „Este problema lor. Este reglementarea și suveranitatea lor. Așa stau lucrurile și aici.”

Ribera, împreună cu șefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, supraveghează DMA, care controlează comportamentul marilor platforme digitale și urmărește să mențină concurența loială.

Ea a comentat cu fermitate declarațiile făcute de Lutnick după ce s-a întâlnit luni cu oficiali și miniștri ai UE, afirmând că „regulamentul digital european nu este negociabil”.

Virkkunen a repetat această opinie marți. Luni, ea a prezentat omologilor americani pachetul de simplificare al UE, inclusiv propunerea omnibus digitală. Pachetul a fost prezentat ca o inițiativă centrată pe UE pentru a reduce birocrația, dar interpretat de unii ca o încercare de a răspunde preocupărilor marilor companii tehnologice americane în ceea ce privește reglementarea.

Întrebată de ce a făcut o declarație atât de fermă, Ribera a răspuns că remarca lui Lutnick a fost „un atac direct la adresa DMA”. Ea a adăugat: „Este responsabilitatea mea să apăr o piață digitală care funcționează bine în Europa”.

Apar fisuri

În ciuda răspunsului fără compromisuri al lui Ribera, solidaritatea față de DMA începe să prezinte fisuri subtile între țările UE.

Lutnick a declarat după reuniunea de luni că unii miniștri ai comerțului din UE nu erau la fel de rezistenți precum Comisia la ideea revizuirii normelor digitale ale blocului. „Văd mulți miniștri... unii sunt mai deschiși decât alții”, a declarat el pentru Bloomberg TV, afirmând că, dacă Europa dorește investiții din SUA, ar trebui să-și schimbe modelul de reglementare.

Cel puțin un participant european părea să fie de acord. Katherina Reiche din Germania, vorbind în marja reuniunii, a declarat reporterilor că este în favoarea unei relaxări suplimentare a regulilor digitale ale UE.

„Germania a clarificat că dorim oportunități de a juca un rol în lumea digitală”, a spus Reiche, citând în mod specific Legea privind piețele digitale și Legea privind serviciile digitale.

Eforturile de lobby ale Washingtonului pentru a slăbi regulamentul digital al UE vin în contextul unei presiuni globale mai largi din partea SUA pentru a slăbi legile digitale în jurisdicțiile străine.

Luna aceasta, Coreea de Sud a cedat eforturilor de lobby ale administrației Trump și a renunțat la propriul regim de concurență digitală propus.

Biroul Reprezentantului Comercial al SUA pregătește raportul său pentru 2026 și va lansa o nouă rundă de consultări în următoarele săptămâni. Între timp, Comisia continuă evaluarea normelor în cadrul „verificării adecvării echității digitale” și a revizuirii DMA în curs.

Dar, în contextul în care Washingtonul lansează grenade și țările UE se dezbină, întrebarea nu este doar ce spune revizuirea, ci dacă DMA poate supraviețui războiului comercial.

Editor : B.E.