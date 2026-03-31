Noii primari de extremă dreapta din Franța au dat jos drapelul UE: un ministru le spune că gestul este o „trădare”

Mai mulți primari nou-aleși în Franța s-au străduit să dea jos steagurile UE și să le înlocuiască cu steaguri tricolore franceze suplimentare. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a condamnat îndepărtarea simbolului uniunii de pe primării de către edilii de extremă dreaptă, calificând acest gest drept o „trădare”, scrie Politico.

Mai mulți primari nou aleși din partidul anti-imigrație și eurosceptic „Adunarea Națională” (RN) au dat jos steagurile UE de pe clădirile guvernamentale în ultimele zile, după alegerile municipale de săptămâna trecută, în care extrema dreaptă a câștigat 55 de noi mandate municipale.

Barrot a răspuns marți pe X: „Aceasta este o trădare a ceea ce suntem. Uniunea Europeană este ceva ce Franța și-a dorit. Este vorba despre noi – pentru a asigura pacea, pentru a ne păstra independența în fața presiunii crescânde din partea imperiilor și pentru a ne afirma propria viziune asupra lumii.”

El a adăugat: „Nu există o dizolvare a identității naționale în identitatea europeană, la fel cum identitățile noastre locale nu se estompează în spatele identității noastre naționale.”

În Carcassonne, în sudul Franței, primarul RN Christophe Barthès, s-a filmat duminică în timp ce îndepărta steagul UE de la balconul primăriei și a postat clipul pe contul său de X. „Afară cu steagurile europene de la primărie! Să vină steagurile franceze”, a scris el.

Bryan Masson, primarul nou ales al orașului Cagnes-sur-Mer, tot în sudul Franței, a postat o fotografie a biroului său în care se vedeau o duzină de steaguri franceze, dar niciun steag al UE. Și Carla Muti, primarul din Canohès, a postat, de asemenea, un videoclip în care apare în timp ce dă jos un steag al UE.

Îndepărtarea sau înlocuirea steagurilor UE a devenit o procedură obișnuită în rândul liderilor eurosceptici. Când prim-ministrul polonez de dreapta, Beata Szydło, a preluat funcția în 2015, a îndepărtat steagul UE de pe fundalul sălii de presă a guvernului său.

