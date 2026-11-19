Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României pentru netranspunerea sau aplicarea incorectă a normelor europene privind taxele de drum și vinietele. Autoritățile române au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a remedia deficiențele semnalate.

Demersul Comisiei vizează nouă state membre, aflate însă în etape diferite ale procedurii. România, Croația, Lituania, Portugalia, Slovenia și Slovacia au primit scrisori de punere în întârziere pentru netranspunerea sau aplicarea incorectă a Directivei privind eurovinieta.

O procedură nouă a fost deschisă și împotriva Estoniei, în timp ce Cehia a primit o scrisoare suplimentară de punere în întârziere. Letonia se află într-o etapă mai avansată, Comisia transmițându-i un aviz motivat.

Directiva privind eurovinieta stabilește reguli comune pentru taxele calculate în funcție de distanța parcursă, cunoscute drept taxe de trecere, și pentru cele stabilite în funcție de perioada de utilizare a infrastructurii, respectiv vinietele.

Normele se aplică vehiculelor cu patru sau mai multe roți și urmăresc aplicarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”.

Printre obligațiile prevăzute se numără introducerea unei metodologii comune pentru calcularea taxelor de infrastructură aplicate vehiculelor grele și oferirea unor viniete pentru autoturisme a căror durată să fie proporțională cu perioada efectivă de utilizare a drumurilor, inclusiv a unei viniete valabile o singură zi.

În cazul vehiculelor grele, taxele de trecere trebuie diferențiate în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Scopul este ca operatorii care folosesc vehicule mai poluante să suporte costuri mai mari, iar companiile de transport să fie încurajate să își înnoiască flotele.

Comisia nu a precizat însă, în comunicatul referitor la procedură, care dintre aceste obligații nu au fost transpuse sau aplicate corect de România. Exemplele prezentate descriu problemele identificate la nivelul tuturor statelor vizate și nu pot fi atribuite automat, în totalitate, autorităților române.

Ce înseamnă procedura pentru șoferi

Deschiderea procedurii nu modifică imediat valoarea rovinietei și nici perioadele sale de valabilitate. De asemenea, nu anulează obligația șoferilor de a achita taxele rutiere prevăzute de legislația în vigoare.

În această etapă, Comisia solicită autorităților române explicații și măsuri pentru alinierea legislației și a modului de aplicare la cerințele europene. Eventualele modificări pentru șoferi sau transportatori vor apărea numai dacă România va schimba legislația privind taxarea rutieră pentru a remedia problemele semnalate.

România are două luni pentru a răspunde scrisorii de punere în întârziere. Dacă răspunsul nu va fi considerat satisfăcător, Comisia Europeană poate emite un aviz motivat, care reprezintă următoarea etapă a procedurii.

În cazul Letoniei, care a primit deja un aviz motivat, lipsa unor măsuri satisfăcătoare poate determina Comisia să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să solicite aplicarea unor sancțiuni financiare.

Editor : A.D.