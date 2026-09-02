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Norvegia a sechestrat o navă rusească în Arctica, la cererea Ucrainei. Miza: despăgubiri de 4,22 miliarde de dolari

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nava rusa Professor Molchanov profimedia-1118031539
Nava rusească Professor Molchanov. Foto: Profimedia
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Autorităţile norvegiene au sechestrat nava rusă Professor Molchanovîn Arhipelagul Svalbard, în Arctica, la cererea grupului energetic public ucrainean Naftogaz, a anunţat miercuri acesta din urmă, notează AFP, citată de Agerpres.

Această măsură vizează punerea în aplicare a unei decizii de arbitraj care obligă Rusia să plătească aproximativ 4,22 miliarde de dolari către Naftogaz pentru confiscarea ilegală de active în momentul anexării Peninsulei Crimeea în 2014.

Este o nouă etapă importantă spre restabilirea justiţiei în faţa confiscării ilegale de către Rusia a activelor Naftogaz din Crimeea, a declarat într-un comunicat directorul general interimar al Naftogaz, Sergii Fedorenko.

Vom continua să căutăm active ruseşti în întreaga lume până la plata integrală a despăgubirilor acordate Naftogaz şi celorlalte companii din grupul Naftogaz, a adăugat el.

Sechestrul a fost ordonat pe 31 august 2026 de o instanţă norvegiană pentru a garanta plata datoriei ruseşti, precum şi a dobânzilor şi cheltuielilor aferente, se precizează în comunicat.

Potrivit site-ului de monitorizare a navelor VesselFinder, Professor Molchanov se află la ancoră în Barentsburg, un oraş minier.

Poliţia din Svalbard a confirmat sechestrul pentru cotidianul Aftenposten.

Poliţia din Svalbard a primit o ordonanţă de la tribunalul districtual din Nord-Troms şi Senja pentru a proceda la sechestrul asigurător al navei +Professor Molchanov+. Poliţia din Svalbard a procedat astăzi la sechestrarea navei în Barentsburg, a declarat coordonatorul forţelor de ordine din arhipelag, Hakon Finstad.

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Editor : C.A.

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