Norvegia ajută Ucraina cu un nou pachet de armament american, de 267 de milioane de euro

Data publicării:
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy And Norwegian Prime Minister Store Press Conference
Premierul norvegian Jonas Gahr Store și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Norvegia a anunţat un nou pachet de armament american pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro, care include muniţie pentru avioanele de luptă F-16, rachete ghidate cu laser şi rachete cu rază lungă de acţiune, într-un efort de a consolida capacităţile de apărare ale Kievului în faţa atacurilor ruseşti.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a anunţat miercuri achiziţionarea unui nou pachet de armament american pentru Ucraina în valoare de 3,2 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 267 de milioane de euro), informează Agerpres.

Noul pachet de asistenţă militară include muniţie pentru avioanele de luptă F-16, rachete ghidate cu laser care pot fi utilizate de F-16 sau de apărarea aeriană terestră, precum şi rachete cu rază lungă de acţiune, conform unui comunicat al guvernului norvegian.

„Sperăm într-o livrare rapidă a acestor arme, de care Ucraina depinde pentru a rezista atacurilor ruseşti şi a-şi continua lupta de rezistenţă. Libertatea şi independenţa Ucrainei depind în totalitate de sprijinul militar al aliaţilor şi partenerilor săi”, a declarat premierul norvegian în comunicat.

Norvegia va cumpăra armamentul de la Departamentul de Război al Statelor Unite în loc să îl achiziţioneze de la producători sau subcontractori prin programul american de Vânzări Militare în Străinătate.

Ţara scandinavă a explicat că foloseşte de mult timp acest program, atât pentru achiziţiile destinate propriilor forţe armate, cât şi pentru cumpărarea de armament şi piese de schimb pentru Ucraina.

„Este important pentru guvernul nostru ca ajutorul militar norvegian acordat Ucrainei să contribuie la obţinerea de rezultate pe câmpul de luptă pe termen scurt şi să ajute la dezvoltarea capacităţilor ucrainene pe termen mediu şi lung”, a afirmat ministrul norvegian al apărării, Tore O. Sandvik.

Potrivit lui Sandvik, apărarea aeriană este un domeniu prioritar al sprijinului militar norvegian pentru Ucraina, fiind una din principalele necesităţi militare ale Kievului pentru protejarea atât a populaţiei, cât şi a infrastructurilor critice de atacurile ruseşti.

Noul pachet de ajutor militar face parte din aşa-numitul Program Nansen de asistenţă pentru Ucraina al Norvegiei a cărui valoare totală ajunge la 85 de miliarde de coroane (aproximativ 7,1 miliarde de euro).

