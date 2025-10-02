Norvegia inaugurează în Polonia un centru militar de antrenament pentru soldații ucraineni

Norvegia a lansat în Polonia un centru de instruire militară pentru soldații ucraineni, Camp Jomsborg, la granița cu Ucraina. Proiectul, unul dintre cele mai mari de acest tip din istoria Norvegiei, va pregăti până la 1.200 de militari simultan și va valorifica experiența Ucrainei din războiul aflat în desfășurare, scrie TVP World.

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a fost însoțit la ceremonia de inaugurare de omologul său norvegian, Tore O. Sandvik, precum și de ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur, și de oficiali de rang înalt din Lituania, Letonia, Suedia, Islanda și Ucraina.

Kosiniak-Kamysz a salutat inițiativa, desfășurată la Centrul de Instruire al Forțelor Terestre Nowa Dęba-Lipa, situat lângă granița de sud-est a Poloniei cu Ucraina, subliniind că aceasta are „capacitatea de a instrui personal militar ucrainean la scară largă, într-o locație bună aproape de Ucraina”.

„Chiar lângă noi se află o pistă de lansare pentru drone”, a spus ministrul apărării, adăugând că Polonia și aliații săi vor beneficia de experiența Ucrainei de pe câmpul de luptă.

„Acesta este un loc pentru a studia experiențele războiului aflat în desfășurare în Ucraina, pentru a implementa cele mai bune soluții antidronă ale armatei și pentru a valorifica capacitățile cu drone deținute de armata ucraineană”, a precizat el. Centrul, numit Camp Jomsborg, a funcționat anterior ca unitate de instruire norvegiană pentru instructorii militari ucraineni.

Ministrul norvegian al apărării, Tore O. Sandvik, a transmis pe X că Tabăra Jomsborg este un simbol al solidarității regionale: „uniți, ajutăm Ucraina să-și apere suveranitatea și să-și consolideze forțele de pe prima linie”.

Camp Jomsborg reprezintă una dintre cele mai mari misiuni externe de acest tip din istoria Norvegiei. El este în dezvoltare încă din vară, construcția implicând defrișarea a zeci de mii de copaci pentru a face loc acestui proiect de mari dimensiuni, care va putea găzdui simultan până la 1.200 de militari.

Numărul cursanților prezenți la un moment dat va depinde de tipul de instruire oferit, cursurile mai specializate având un număr mai mic de participanți.

Editor : M.I.