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Video Norvegia își ia rămas-bun de la regele Harald al V-lea. Fiul său, Haakon al VIII-lea, a transmis primul mesaj ca monarh

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Regele Haakon al VIII-lea, alături de membrii familiei regale a Norvegiei. Sursa: Profimedia
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Din articol
„Acum este rândul meu!” Ceremonii de comemorare în întreaga Norvegie

Norvegia își comemorează regele. Harald al V-lea, care a murit vineri la vârsta de 89 de ani, este omagiat în întreaga țară. Fiul său, noul monarh Haakon al VIII-lea, a transmis primul său mesaj în această calitate și i-a adus un omagiu emoționant tatălui său. Mii de oameni s-au adunat în fața Palatului Regal din Oslo pentru a depune flori, a aprinde lumânări și a lăsa mesaje de condoleanțe.

 

Noul rege, Haakon al VIII-lea, a transmis primul său mesaj în calitate de monarh în fața miilor de persoane adunate în Parcul Palatului Regal din Oslo. Suveranul a vorbit despre durerea pierderii tatălui său, dar și despre sprijinul primit din partea norvegienilor.

„Suntem în doliu, dar, în același timp, faptul că atât de multe persoane ne împărtășesc durerea ne aduce alinare și putere. A fost profund emoționant să privesc și să fiu martor la ceea ce s-a întâmplat în Piața Palatului, care s-a umplut de oameni, flori, mesaje și lumânări. Mii de mulțumiri.”

Haakon al VIII-lea i-a adresat apoi un mesaj direct tatălui său, mulțumindu-i pentru felul în care și-a crescut familia.

Dragul meu tată, mulțumesc că ai fost un tată atât de minunat pentru mine și Martha. Ai fost capul familiei. Împreună cu mama, ne-ai fost alături și ne-ai unit pe toți cu o autoritate firească, de care poate nici tu însuți nu erai pe deplin conștient. Mai presus de toate, ai fost un om care și-a susținut întotdeauna cu fermitate valorile și angajamentele. Ne-ai sprijinit și ai purtat de grijă tuturor

Noul rege a vorbit și despre relația dintre părinții săi, regele Harald și regina Sonja, și despre rolul mamei sale în viața fostului suveran: „Pentru el, să o aibă drept parteneră de viață alături în această chemare pe mama mea, regina Sonja, a reprezentat o sursă de mare putere.”

Haakon a remarcat și faptul că ziua comemorării a coincis cu aniversarea căsătoriei părinților săi: „Astăzi marcăm 58 de ani de la nuntă. Aniversare fericită, dragă mamă!”

„Acum este rândul meu!”

Haakon al VIII-lea a recunoscut că preluarea tronului vine cu o responsabilitate uriașă. El și-a amintit sfatul pe care tatăl său îl repeta în familie: fiecare trebuie să-și găsească propria cale.

Acum că tatăl meu nu mai este, mă așteaptă o responsabilitate majoră. Ne reamintea mereu, în cadrul familiei, că fiecare trebuie să facă lucrurile în felul său. Să-și găsească propria cale. Să fie el însuși. Acum este rândul meu!

Premierul norvegian Jonas Gahr Store a declarat că noul monarh moștenește de la tatăl său capacitatea de a-i uni pe oameni:

„Acest rege are ceva din tatăl său și anume capacitatea de a crea o atmosferă de unitate. Știți, sunt chiar și zâmbete și referințe la momentele trăite alături de Majestatea sa Regele Harald, despre care cred că era cunoscut de toți norvegienii ca o persoană cu un simț foarte dezvoltat al umorului.”

Ceremonii de comemorare în întreaga Norvegie

Familia regală norvegiană a participat duminică la o liturghie în memoria regelui Harald al V-lea, la biserica din Asker, în apropiere de Oslo.

Noul suveran i-a avut alături pe mama sa, regina Sonja, și pe copiii săi, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra și prințul Sverre Magnus.

Regina Mette-Marit, soția regelui Haakon al VIII-lea, a lipsit de la ceremonie din motive de sănătate, fiind în continuare în convalescență după un transplant de plămân efectuat în această vară, potrivit unui comunicat al Casei Regale.

Servicii de comemorare au fost organizate și în numeroase alte biserici din Norvegia. Premierul Jonas Gahr Støre a participat la liturghia oficiată în Catedrala din Oslo.

În mai multe locuri au fost deschise cărți de condoleanțe, în care norvegienii au putut lăsa mesaje pentru fostul monarh.

Popularitatea lui Harald al V-lea a fost reflectată și de miile de buchete de flori, scrisori și mesaje depuse la Palatul Regal după anunțul morții sale.

Haakon al VIII-lea urmează să depună jurământul în fața Parlamentului, conform Constituției Norvegiei. Ceremonia va fi televizată în direct marți.

Citește și: Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale

Editor : C.A.

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