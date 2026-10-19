Norvegia pregătește noi interdicții pentru copiii sub 16 ani: Jocurile online și aplicațiile de mesagerie, pe lângă rețelele sociale

Norvegia pregătește extinderea interdicției privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, astfel încât restricțiile să vizeze și anumite jocuri online și aplicații de mesagerie. Guvernul a anunțat luni că proiectul de lege este aproape finalizat și urmează să fie transmis Parlamentului până la sfârșitul anului.

Inițial, se preconiza că jocurile online și serviciile de mesagerie vor beneficia de excepții extinse, însă guvernul a decis acum să evalueze platformele în funcție de riscurile potențiale pe care le prezintă pentru copii, transmite Euronews.

Restricțiile propuse vor viza și jocurile online și serviciile de mesagerie considerate potențial dăunătoare, nu doar platformele tradiționale de socializare, a precizat guvernul într-un comunicat.

TikTok, Snapchat și Roblox, o platformă populară de jocuri online pe care utilizatorii pot crea și juca diverse jocuri, interacționând în același timp cu alte persoane, ar urma, cel mai probabil, să intre sub incidența noii legi.

„Siguranța copiilor trebuie să fie pe primul loc”, a declarat Lene Vågslid, ministrul norvegian al Copiilor și Familiei, adăugând că elaborarea legislației este aproape finalizată.

Restricțiile urmăresc să protejeze copiii de conținutul dăunător, funcționalitățile care pot crea dependență, publicitatea ilegală și contactele nedorite cu persoane necunoscute.

Inițial, se preconiza că jocurile online și serviciile de mesagerie vor beneficia de excepții extinse, însă guvernul a decis să evalueze fiecare platformă în funcție de riscurile potențiale pentru copii.

Astfel, serviciile considerate inofensive, precum aplicațiile de mesagerie folosite pentru comunicarea în cadrul școlii, ar putea rămâne accesibile.

Vågslid a afirmat că guvernul urmărește, de asemenea, să protejeze „dreptul copiilor de a participa”, deși anunțul de luni nu a explicat cum va fi garantat acest drept în condițiile restricțiilor propuse.

Companiile de tehnologie vor avea responsabilitatea de a verifica vârsta utilizatorilor, iar sistemele utilizate în acest scop vor trebui să respecte normele europene privind protecția datelor.

Guvernul laburist de centru-stânga al Norvegiei a publicat în 2025 un proiect de lege care propunea stabilirea vârstei minime de acces la rețelele sociale la 15 ani, înainte de a ridica pragul la 16 ani, în aprilie anul acesta. Proiectul a fost ulterior supus consultării publice în Norvegia și în Spațiul Economic European (SEE).

Norvegia se alătură unui număr tot mai mare de țări europene care încearcă să restricționeze accesul copiilor la rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor privind siguranța online și dependența de mediul digital. Danemarca a adoptat restricții similare, în timp ce Spania urmărește introducerea unei interdicții pentru elevii sub 16 ani.

În septembrie, Franța a încercat să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, însă Consiliul Constituțional a respins măsura din cauza preocupărilor legate de libertatea de exprimare.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană a propus în septembrie EU Kids Act, un act legislativ care ar introduce, de asemenea, restricții bazate pe vârstă pentru accesul la rețelele sociale, jocurile online și alte servicii digitale.

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Editor : M.I.