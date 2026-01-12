Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent. Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală. Noul atac asupra capitalei Ucrainei are loc în contextul în care oraşul şi locuitorii săi se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie termică, în urma unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie.

Tymur Tkachenko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, a anunţat că a izbucnit un incendiu într-o „clădire nerezidenţială” nespecificată din districtul Solomianskyi al oraşului.

Forţele aeriene ucrainene au avertizat că urmau noi valuri de atacuri cu drone asupra regiunii Kiev, începând cu ora 3 dimineaţa, ora locală.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a cerut anterior locuitorilor capitalei, dacă este posibil, să părăsească oraşul după ce un atac rus din 9 ianuarie a lăsat jumătate din clădirile de apartamente ale oraşului fără încălzire.

În timp ce eforturile de restabilire a energiei electrice în clădirile rezidenţiale continuă, Klitschko a avertizat că situaţia va rămâne dificilă, deoarece se prevede că temperaturile îngheţate vor persista în zilele următoare.

La începutul zilei de 11 ianuarie, peste 1.000 de clădiri din Kiev rămâneau fără încălzire, încercările de restabilire a alimentării fiind în curs de desfăşurare.

Prim-ministrul Yuliia Svyrydenko a declarat că se aşteaptă îmbunătăţiri semnificative ale situaţiei aprovizionării cu energie până la 15 ianuarie.

Atacul masiv cu rachete şi drone ruseşti din noaptea de 9 ianuarie a ucis cel puţin patru persoane şi a rănit alte 25 în Kiev, provocând pagube grave infrastructurii critice a capitalei.

Editor : C.A.