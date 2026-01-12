Live TV

Video Nou atac al Rusiei asupra Kievului. Clădiri în flăcări după ce au fost lovite de drone. Mii de localnici au rămas fără căldură

Data publicării:
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva

Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent. Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală. Noul atac asupra capitalei Ucrainei are loc în contextul în care oraşul şi locuitorii săi se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie termică, în urma unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie.

Tymur Tkachenko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, a anunţat că a izbucnit un incendiu într-o „clădire nerezidenţială” nespecificată din districtul Solomianskyi al oraşului.

Forţele aeriene ucrainene au avertizat că urmau noi valuri de atacuri cu drone asupra regiunii Kiev, începând cu ora 3 dimineaţa, ora locală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a cerut anterior locuitorilor capitalei, dacă este posibil, să părăsească oraşul după ce un atac rus din 9 ianuarie a lăsat jumătate din clădirile de apartamente ale oraşului fără încălzire.

În timp ce eforturile de restabilire a energiei electrice în clădirile rezidenţiale continuă, Klitschko a avertizat că situaţia va rămâne dificilă, deoarece se prevede că temperaturile îngheţate vor persista în zilele următoare.

La începutul zilei de 11 ianuarie, peste 1.000 de clădiri din Kiev rămâneau fără încălzire, încercările de restabilire a alimentării fiind în curs de desfăşurare.

Prim-ministrul Yuliia Svyrydenko a declarat că se aşteaptă îmbunătăţiri semnificative ale situaţiei aprovizionării cu energie până la 15 ianuarie.

Atacul masiv cu rachete şi drone ruseşti din noaptea de 9 ianuarie a ucis cel puţin patru persoane şi a rănit alte 25 în Kiev, provocând pagube grave infrastructurii critice a capitalei.

Citește și:

„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă pradă propriei propagande, la fel ca Putin

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian drones hit Dnipro, injuring civilians.
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporijie
photo-collage.png (13)
Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO
distrugeri rusia foto x volodimir zelenski
Atac uriaș cu drone și rachete rusești în Ucraina. Zelenski: Obiectivul Rusiei e de a provoca suferință
Aftermath of a Russian drone attack in Odesa region
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 19 morți, 66 de răniți. Rusia a atacat cu sute de drone și rachete, anunță Volodimir Zelenski
GnqduGyXEAA1NFc
Atac cu drone rusești în orașul Harkov. 32 de persoane au fost rănite
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce...
ger frig termometru gettyimages
Val de frig în toată țara. Alertă de ger până marți: în București...
Protests in Iran January 8
Represiune majoră a protestelor în Iran. Donald Trump susține că...
Oana Gheorghiu:
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului...
Ultimele știri
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei Federale. Reacția lui Powell: „Sunt pretexte”
Meta a închis peste o jumătate de milion de conturi în Australia. Măsura ar putea ajunge și în Europa
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, declarații rare despre Elvis Presley: „Avea cel mai frumos zâmbet!” Ce ar fi făcut starul...
Cancan
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile...
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf, rezultat uluitor. Doar Manchester City sau Bayern Munchen au mai reușit așa ceva. A...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Transformarea lui Dan Petrescu l-a șocat pe fostul său fotbalist: ”M-a mișcat!”
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Lista serviciilor medicale gratuite în 2026. Controalele pe care le poţi face fără să plăteşti, conform CNAS
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
Cosmin Olăroiu dă lovitura în România
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
În ce orașe și la ce bănci a intrat pensia pe card? Care pensionari primesc banii cu prioritate?
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...