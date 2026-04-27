Nou atac mortal al Rusiei în Ucraina. Cel puțin patru oameni au fost uciși și alte zeci de persoane au fost rănite

Bombardament Ucraina

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 23 rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultima zi, au declarat autoritățile locale pe 27 aprilie.

Rusia a lansat 94 de drone asupra Ucrainei în cursul nopții, a declarat Forța Aeriană, precizând că apărarea antiaeriană a interceptat 74 dintre acestea, în timp ce au fost înregistrate 20 de lovituri în 15 localități.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis două persoane și au rănit una în Kramatorsk, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin. Alte două persoane au fost rănite în satele Kopani și Druzhkivka, a adăugat el. Atacurile rusești au avariat, de asemenea, locuințe și infrastructura în mai multe localități din regiune.

În regiunea Odesa, dronele rusești au lovit orașul Odesa în timpul nopții, rănind 14 persoane, inclusiv doi copii, a raportat guvernatorul Oleh Kiper. Infrastructura civilă a fost avariată în mai multe raioane, inclusiv două clădiri rezidențiale, un hotel, depozite și infrastructura portuară.

În regiunea Sumî, un atac rusesc a ucis o femeie în localitatea Shostkynska și a rănit alte trei persoane, a declarat guvernatorul Oleh Hryhorov. Hryhorov a adăugat că doi frați, în vârstă de 48 și 53 de ani, au fost uciși în localitatea Bilopilska în urma unui atac din 25 aprilie.

În regiunea Zaporizhzhia, un bărbat de 59 de ani a fost ucis într-un atac rusesc asupra districtului Zaporizhzhia, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. El a adăugat că, în ultima zi, forțele ruse au lansat 629 de atacuri asupra a 45 de localități din regiunea Zaporizhzhia.

În regiunea Herson, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești din ultima zi, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Loviturile rusești au avariat trei blocuri de locuințe, trei case și o biserică, printre alte clădiri.

În regiunea Cernihiv, forțele ruse au atacat localitatea Koriukivka cu 18 drone, rănind doi bărbați, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus. Un bărbat de 42 de ani a suferit arsuri, iar un bărbat de 81 de ani a fost internat în spital cu o rană provocată de șrapnel. Atacurile ruse au avariat întreprinderi, case și un magazin.

În regiunea Mykolaiv, un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost rănit în urma unui atac rus asupra satului Lupareve, a declarat guvernatorul Vitalii Kim. Bărbatul a fost internat în spital, starea lui fiind stabilă.

Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Te-ar putea interesa și:
Agenți FSB.
FSB susține că a dejucat un atac ordonat de Ucraina asupra unei companii petroliere din Rusia. Doi suspecți au fost uciși
pod
Podul rutier dintre România şi Ucraina, peste râul Tisa, va fi deschis în iulie. Investiţia se ridică la 50 milioane de euro
Patriot
Cheltuielile din sectorul militar au crescut cu aproape 3% anul trecut în lume. În schimb, în SUA au scăzut cu 7,5%
kim jong un profimedia-1094677501
Coreea de Nord va continua să susţină Rusia, anunţă Kim Jong-un. „Pregătiri pentru perioada de după războiul din Ucraina”
Haifa harbor and city skyline with container cranes, cargo ships, and residential buildings under a cloudy mountain backdrop
Grâu ucrainean furat de Rusia este introdus ilegal în Israel. Profiturile finanțează războiul lui Putin (investigație Haaretz)
Recomandările redacţiei
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Orice...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan...
siegfried muresan
Siegfried Mureșan: PSD și AUR sunt deranjate de reformele lui...
simion aur inquam george calin
George Simion, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan...
Ultimele știri
Nicu Ștefănuță, despre alianța PSD-AUR: Va duce la o situație ca în 2024, în care extrema dreaptă ar putea câștiga inclusiv președinția
Reacție din USR, după alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Drumul pe care şi-l doresc duce fix la groapă”
Războiul din Iran scumpește și mai mult dispozitivele electronice. Care este cealaltă cauză pentru creșterea costurilor
Citește mai multe
