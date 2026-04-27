Nou atac mortal al Rusiei în Ucraina. Cel puțin patru oameni au fost uciși și alte zeci de persoane au fost rănite

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 23 rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultima zi, au declarat autoritățile locale pe 27 aprilie.

Rusia a lansat 94 de drone asupra Ucrainei în cursul nopții, a declarat Forța Aeriană, precizând că apărarea antiaeriană a interceptat 74 dintre acestea, în timp ce au fost înregistrate 20 de lovituri în 15 localități.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis două persoane și au rănit una în Kramatorsk, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin. Alte două persoane au fost rănite în satele Kopani și Druzhkivka, a adăugat el. Atacurile rusești au avariat, de asemenea, locuințe și infrastructura în mai multe localități din regiune.

În regiunea Odesa, dronele rusești au lovit orașul Odesa în timpul nopții, rănind 14 persoane, inclusiv doi copii, a raportat guvernatorul Oleh Kiper. Infrastructura civilă a fost avariată în mai multe raioane, inclusiv două clădiri rezidențiale, un hotel, depozite și infrastructura portuară.

În regiunea Sumî, un atac rusesc a ucis o femeie în localitatea Shostkynska și a rănit alte trei persoane, a declarat guvernatorul Oleh Hryhorov. Hryhorov a adăugat că doi frați, în vârstă de 48 și 53 de ani, au fost uciși în localitatea Bilopilska în urma unui atac din 25 aprilie.

În regiunea Zaporizhzhia, un bărbat de 59 de ani a fost ucis într-un atac rusesc asupra districtului Zaporizhzhia, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. El a adăugat că, în ultima zi, forțele ruse au lansat 629 de atacuri asupra a 45 de localități din regiunea Zaporizhzhia.

În regiunea Herson, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești din ultima zi, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Loviturile rusești au avariat trei blocuri de locuințe, trei case și o biserică, printre alte clădiri.

În regiunea Cernihiv, forțele ruse au atacat localitatea Koriukivka cu 18 drone, rănind doi bărbați, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus. Un bărbat de 42 de ani a suferit arsuri, iar un bărbat de 81 de ani a fost internat în spital cu o rană provocată de șrapnel. Atacurile ruse au avariat întreprinderi, case și un magazin.

În regiunea Mykolaiv, un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost rănit în urma unui atac rus asupra satului Lupareve, a declarat guvernatorul Vitalii Kim. Bărbatul a fost internat în spital, starea lui fiind stabilă.

