Nou val de atacuri cu rachete rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Explozii puternice la Kiev

Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete balistice asupra Kievului, în noaptea de marți spre miercuri, vizând mai multe instalații energetice și provocând distrugeri în zone rezidențiale. Explozii puternice au fost auzite în capitala Ucrainei, unde un bloc cu nouă etaje a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o rachetă. Potrivit bilanțului preliminar, cel puțin trei persoane au murit și alte 22 au fost rănite, relatează Kyiv Independent.

Rusia a lansat un nou atac de amploare cu rachete balistice asupra Kievului, în noaptea de 13 spre 14 octombrie, provocând distrugeri într-un cartier rezidențial și vizând mai multe instalații energetice din capitala Ucrainei.

Mai multe centrale electrice din Kiev au fost vizate, a declarat pentru The Kyiv Independent un oficial din sectorul energetic, sub protecția anonimatului. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că mai multe „instalații energetice” au fost lovite în timpul atacului.

Primele explozii au fost auzite în capitală în seara zilei de 13 octombrie, când o rachetă rusească, lansată fără ca populația să beneficieze de un avertisment prealabil suficient, a lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje din cartierul Desnianski, provocând un incendiu de amploare, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Cel puțin două persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma atacului asupra clădirii rezidențiale, a precizat primarul. Dintre răniți, 16 au fost spitalizați, iar patru se află în stare gravă.

Între orele 4:45 și 6:45, ora locală, jurnaliștii The Kyiv Independent aflați la fața locului au auzit din nou peste zece explozii, în timpul unor noi valuri de atacuri cu rachete. În jurul orei 5:30, aceștia au semnalat întreruperi de scurtă durată ale alimentării cu energie electrică și fluctuații ale tensiunii.

Kliciko a anunțat că cel puțin încă o persoană a fost spitalizată în urma atacurilor din cartierul Darnîțki, iar o altă persoană a murit în cartierul Holosiivski, după ultimele valuri de lovituri.

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre atacurile raportate asupra centralelor electrice și nici despre amploarea pagubelor produse. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat că, în diferite zone ale orașului, au fost avariate și o clădire nerezidențială, o locuință și o clădire nelocuită.

Atacurile continuă după armistițiul energetic anunțat de Trump

Cele mai recente atacuri rusești asupra infrastructurii energetice au avut loc la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu privind atacurile asupra instalațiilor energetice și a cerut Ucrainei să înceteze loviturile asupra infrastructurii petroliere rusești.

Volodimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să accepte un armistițiu energetic dacă forțele ruse ar înceta să mai atace infrastructura energetică a Ucrainei. Anterior, în aceeași zi, Zelenski afirmase că „Ucraina nu a efectuat atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești sau asupra sectorului energetic în general în cele două zile care au trecut de când președintele american a anunțat un armistițiu energetic”.

După atac, consilierul prezidențial Dmitro Litvin le-a declarat jurnaliștilor că aliații nu au transmis avertismente prealabile privind lansările de rachete, pentru a doua zi consecutiv. Forțele Aeriene ale Ucrainei au confirmat, de asemenea, că nu au primit astfel de avertizări în niciuna dintre cele două zile.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat apoi că Ucraina nu primise niciun avertisment prealabil, adăugând că o centrală termică din Kiev și o clădire rezidențială au fost vizate de atacuri.

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Editor : M.I.