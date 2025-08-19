Live TV

Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră Tomahawk ale SUA și sunt testate în luptă”

Data actualizării: Data publicării:
Rachetă sol sol
Foto Profimedia
Din articol
Mai bune decât rachetele Tomahawk? Tomahawk vs. Flamingo

Ucraina a anunțat intrarea în dotarea armatei a unei noi rachete. Intitulată Flamingo, racheta are capacități peste cele ale rachetei americane Tomahawk și deja a lovit ținte din Rusia.

Rapoartele inițiale sugerează că racheta este similară cu sistemul FP-5 fabricat de Milanion Group din Marea Britanie, cu o încărcătură utilă de 1.000 de kilograme (2.204 livre) și o rază de acțiune de 3.000 de kilometri (1.864 mile), care îi permite să lovească adânc în Rusia, dincolo de Munții Ural și în părțile asiatice ale Rusiei, scrie Kyiv Post.

Ulterior, însă, compania a declarat pentru publicația locală ZN.ua că racheta este echipată cu o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme (2.353 de livre), confirmând totodată că are o rază de acțiune de peste 3.000 de kilometri.

Compania a furnizat publicației și imagini din timpul testelor și al luptelor, inclusiv imagini care par să prezinte utilizarea rachetei pe front împotriva țintelor din Rusia.

Imaginile obținute de publicație arată că racheta a fost propulsată inițial de o rachetă, iar în timpul zborului controlul e preluat de un motor cu reacție.

Publicația a declarat luni că Flamingo a trecut cu succes testele „acum câteva luni” și a intrat în producția de serie.

Compania a declarat că racheta a fost proiectată punând accentul pe rază de acțiune, dimensiunea focosului și capacitatea de a fi desfășurată și lansată rapid.

FP-5, cu care Flamingo este similar, este un sistem lansat de la sol și necesită 20-40 de minute pentru pregătirea lansării, conform broșurii FP-5 – o informație confirmată de companie într-un comentariu adresat mass-media de stat Ukrinform.

Mai bune decât rachetele Tomahawk?

Compania a declarat, de asemenea, pentru Ukrinform că acestea sunt mai avansate decât rachetele Tomahawk fabricate în SUA.

Când a fost întrebat dacă ar putea ajuta Ucraina să câștige războiul fără ajutorul SUA, reprezentantul companiei a declarat pentru Ukrinform:

„Sunt sigur că va fi posibil, deoarece rachetele Tomahawk, în primul rând, sunt depășite, în al doilea rând, sunt mult mai slabe din punct de vedere al caracteristicilor tehnice. Au absolut totul mai slab decât rachetele Flamingo de astăzi. În al treilea rând, se pare că sunt de cinci ori mai scumpe, fără mijloace de transport și livrare.”

Racheta
Racheta Flamingo, așa cum arată ea în catalogul Milanion

Tomahawk vs. Flamingo

Atât Tomahawk, cât și Flamingo se încadrează în categoria rachetelor de croazieră subsonice cu rază lungă de acțiune (strategice), Flamingo având performanțe mai bune pe hârtie.

În ceea ce privește raza de acțiune, Flamingo are o rază mai mare în comparație cu raza declarată a rachetelor Tomahawk, care este de 700-1.350 mile marine (1.300-2.500 kilometri sau 805-1.554 mile), în funcție de versiune.

În ceea ce privește viteza, viteza maximă a rachetei Flamingo o depășește ușor pe cea a rachetei Tomahawk, fiind de 950 de kilometri pe oră (590 de mile pe oră), comparativ cu 885 de kilometri pe oră (550 de mile pe oră) în cazul celei din urmă.

Dar când vine vorba de platforme de lansare, Tomahawk pare să fie mai versatil, cu variante terestre dezvoltate și implementate recent, pe lângă variantele navale testate în luptă, lansate de pe nave și submarine.

Diferența cheie între cele două poate consta în sistemele lor de navigație. Ambele utilizează receptoare GPS și un sistem de navigație inerțial (INS) – GPS-ul furnizând referințe de localizare externe, iar INS urmărind mișcarea fizică în aer pentru a ajusta ruta – dar Tomahawk dispune și de un sistem de potrivire a conturului terenului (TERCOM) care compară imaginile în timp real cu hărțile de la bord pentru a verifica traiectoria de zbor.

Utilizarea TERCOM i-ar permite să ocolească bruiajul și falsificarea GPS-ului, o tactică folosită frecvent pentru a devia dronele și rachetele de la traiectoria lor în Ucraina – dar Fine Point, producătorul Flamingo, a declarat că este imun la bruiajul războiului electronic (EW) al Rusiei, probabil prin utilizarea antenei cu model de recepție controlată (CRPA) care se găsește pe FP-5.

Cu toate acestea, indiciile sugerează că atât Kievul, cât și Moscova experimentează accesorii pentru drone și rachete folosind principii similare cu TERCOM, cu scopul de a ocoli amenințarea crescândă a sistemelor EW.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Summit Alaska
1
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
4
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan
Al doilea pachet de măsuri ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare...
trupe sua avion militar
Trump dă asigurări că SUA nu vor trimite trupe în Ucraina. Ce spune...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, după reuniunea liderilor europeni privind pacea în...
rable dezasamblate
Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, anunță Ministerul...
Ultimele știri
„Nimeni nu se aștepta la asta”. Agenda cu care au mers la Washington liderii UE și cum vor să ajute Ucraina să evite „capitularea”
Cum şi-a făcut drum Zelenski către inima lui Trump: o scrisoare de la Prima Doamnă a Ucrainei și o crosă de golf de la un veteran
Marco Rubio a discutat cu ministrul turc de Externe despre măsurile care s-ar putea lua pentru încheierea războiului din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
European Council President Antonio Costa speaks during a press conference
Uniunea Europeană asigură Ucraina de sprijinul pentru parcursul european. Ce spune despre garanțiile de securitate
President Trump and Russian President Putin Press Conference in Alaska
Rusia nu respinge ideea unei întâlniri Putin-Zelenski. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”
Ukraine Summit on August 18, 2025 at the White House in Washington.
Marco Rubio spune care este cheia oricărui acord privind Ucraina: asigurarea că „nu va mai fi invadată niciodată”
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski. Cum a ajuns Ungaria în atenție
serghei lavrov cu mana la ochelari
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe liderii europeni: Vorbesc de armistițiu, dar trimit arme Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-ar fi șoptit prințul Philip reginei la nunta lui Harry și Meghan. Comentariul său a stârnit rumoare după...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dică în vestiar: "Nu vreau să-l mai văd! E mare meseria asta...
Pro FM
Cum și-a cunoscut Demi Lovato soțul. „Le-am spus prietenelor: Cel mai atrăgător tip tocmai a intrat pe ușă!”
Film Now
Ce avere are Dakota Johnson. Ea a renunțat la facultate pentru actorie, dar a reușit să câștige bani și din...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Helen Mirren: Sunt o feministă convinsă, dar James Bond trebuie să fie interpretat de un bărbat
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...