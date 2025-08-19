Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră Tomahawk ale SUA și sunt testate în luptă”

Ucraina a anunțat intrarea în dotarea armatei a unei noi rachete. Intitulată Flamingo, racheta are capacități peste cele ale rachetei americane Tomahawk și deja a lovit ținte din Rusia.

Rapoartele inițiale sugerează că racheta este similară cu sistemul FP-5 fabricat de Milanion Group din Marea Britanie, cu o încărcătură utilă de 1.000 de kilograme (2.204 livre) și o rază de acțiune de 3.000 de kilometri (1.864 mile), care îi permite să lovească adânc în Rusia, dincolo de Munții Ural și în părțile asiatice ale Rusiei, scrie Kyiv Post.

Ulterior, însă, compania a declarat pentru publicația locală ZN.ua că racheta este echipată cu o încărcătură explozivă de 1.150 de kilograme (2.353 de livre), confirmând totodată că are o rază de acțiune de peste 3.000 de kilometri.

Compania a furnizat publicației și imagini din timpul testelor și al luptelor, inclusiv imagini care par să prezinte utilizarea rachetei pe front împotriva țintelor din Rusia.

Imaginile obținute de publicație arată că racheta a fost propulsată inițial de o rachetă, iar în timpul zborului controlul e preluat de un motor cu reacție.

Publicația a declarat luni că Flamingo a trecut cu succes testele „acum câteva luni” și a intrat în producția de serie.

Compania a declarat că racheta a fost proiectată punând accentul pe rază de acțiune, dimensiunea focosului și capacitatea de a fi desfășurată și lansată rapid.

FP-5, cu care Flamingo este similar, este un sistem lansat de la sol și necesită 20-40 de minute pentru pregătirea lansării, conform broșurii FP-5 – o informație confirmată de companie într-un comentariu adresat mass-media de stat Ukrinform.

Mai bune decât rachetele Tomahawk?

Compania a declarat, de asemenea, pentru Ukrinform că acestea sunt mai avansate decât rachetele Tomahawk fabricate în SUA.

Când a fost întrebat dacă ar putea ajuta Ucraina să câștige războiul fără ajutorul SUA, reprezentantul companiei a declarat pentru Ukrinform:

„Sunt sigur că va fi posibil, deoarece rachetele Tomahawk, în primul rând, sunt depășite, în al doilea rând, sunt mult mai slabe din punct de vedere al caracteristicilor tehnice. Au absolut totul mai slab decât rachetele Flamingo de astăzi. În al treilea rând, se pare că sunt de cinci ori mai scumpe, fără mijloace de transport și livrare.”

Racheta Flamingo, așa cum arată ea în catalogul Milanion

Tomahawk vs. Flamingo

Atât Tomahawk, cât și Flamingo se încadrează în categoria rachetelor de croazieră subsonice cu rază lungă de acțiune (strategice), Flamingo având performanțe mai bune pe hârtie.

În ceea ce privește raza de acțiune, Flamingo are o rază mai mare în comparație cu raza declarată a rachetelor Tomahawk, care este de 700-1.350 mile marine (1.300-2.500 kilometri sau 805-1.554 mile), în funcție de versiune.

În ceea ce privește viteza, viteza maximă a rachetei Flamingo o depășește ușor pe cea a rachetei Tomahawk, fiind de 950 de kilometri pe oră (590 de mile pe oră), comparativ cu 885 de kilometri pe oră (550 de mile pe oră) în cazul celei din urmă.

Dar când vine vorba de platforme de lansare, Tomahawk pare să fie mai versatil, cu variante terestre dezvoltate și implementate recent, pe lângă variantele navale testate în luptă, lansate de pe nave și submarine.

Diferența cheie între cele două poate consta în sistemele lor de navigație. Ambele utilizează receptoare GPS și un sistem de navigație inerțial (INS) – GPS-ul furnizând referințe de localizare externe, iar INS urmărind mișcarea fizică în aer pentru a ajusta ruta – dar Tomahawk dispune și de un sistem de potrivire a conturului terenului (TERCOM) care compară imaginile în timp real cu hărțile de la bord pentru a verifica traiectoria de zbor.

Utilizarea TERCOM i-ar permite să ocolească bruiajul și falsificarea GPS-ului, o tactică folosită frecvent pentru a devia dronele și rachetele de la traiectoria lor în Ucraina – dar Fine Point, producătorul Flamingo, a declarat că este imun la bruiajul războiului electronic (EW) al Rusiei, probabil prin utilizarea antenei cu model de recepție controlată (CRPA) care se găsește pe FP-5.

Cu toate acestea, indiciile sugerează că atât Kievul, cât și Moscova experimentează accesorii pentru drone și rachete folosind principii similare cu TERCOM, cu scopul de a ocoli amenințarea crescândă a sistemelor EW.

