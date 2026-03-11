Noua metodă prin care sunt alungați ucrainenii din Mariupol: Autoritățile ruse taie utilitățile pentru a confisca locuințe

Autoritățile ruse de ocupație din Mariupol deconectează apartamentele de la utilități pentru a identifica proprietarii și a facilita confiscarea locuințelor, susține Centrul Național de Rezistență al Ucrainei.

Potrivit Centrul Național de Rezistență al Ucrainei, proprietarii de locuințe din Mariupol sunt deconectați de la utilități, inclusiv de la electricitate, și li se cere să contacteze Energosbyt Donetsk, principalul furnizor de electricitate din partea regiunii Donețk controlată de autoritățile separatiste susținute de Rusia, scrie Kyiv Independent.

Pentru a restabili serviciile, locuitorii trebuie să refacă toate documentele necesare și să furnizeze informații despre persoanele care locuiesc și sunt înregistrate la adresa respectivă.

Centrul Național de Rezistență a transmis miercuri că, deși actualizarea datelor este prezentată drept o „procedură obișnuită”, informațiile personale sunt transmise autorităților de ocupație și pot fi folosite ulterior pentru facilitarea confiscării locuințelor.

„Deconectarea utilităților devine prima etapă a mecanismului de redistribuire a proprietăților imobiliare”, a transmis instituția. Această măsură face parte dintr-un proces mai amplu prin care autoritățile de ocupație identifică, reclasifică și confiscă proprietăți ucrainene.

În decembrie 2025, Vladimir Putin a legalizat practic confiscarea proprietăților în teritoriile ucrainene ocupate printr-un decret care acordă autorităților puterea de a prelua locuințe ce „prezintă semne că ar fi fără proprietar”. În realitate, proprietarii au fugit sau au fost uciși în timpul invaziei pe scară largă a Rusiei.

Petro Andriușcenko, șeful Centrului pentru Studiul Ocupației, a declarat că legea „a legalizat oficial procesul”, oferind autorităților de ocupație puterea de a „confisca proprietatea oricui după propriul plac, pur și simplu refuzând să accepte documentele de proprietate”.

Andriușcenko a adăugat că 5.000 de apartamente din Mariupol au fost confiscate de autoritățile ruse de ocupație până în decembrie 2025, iar numărul crește cu aproximativ 100 - 200 pe săptămână.

Mariupol a fost asediat de forțele ruse între februarie și mai 2022, lăsând în urmă mii de morți și distrugând mare parte din oraș. Potrivit estimărilor autorităților, cel puțin 25.000 de persoane ar fi putut fi ucise în timpul asediului, însă numărul real este probabil mult mai mare. În ciuda acestui fapt, unii cetățeni ucraineni încă trăiesc sub ocupație rusă, alături de ruși care s-au mutat în oraș după începutul invaziei pe scară largă.

