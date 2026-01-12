Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Patrioții pentru Europa contestă acordul UE-Mercosur

Grupul de extremă dreapta Patrioții pentru Europa din Parlamentul European pregătește depunerea unei noi moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, în semn de protest față de semnarea acordului comercial UE-Mercosur. Deși textul este aproape finalizat, șansele ca inițiativa să fie adoptată sunt minime, pragul de vot cerut fiind foarte greu de atins.

Grupul de extremă dreapta Patrioții pentru Europa va depune o nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen chiar în această săptămână, au declarat pentru Euronews mai multe surse din interiorul grupului.

Textul este în pregătire și ar putea fi finalizat la ședința biroului grupului de marți, la Bruxelles, potrivit surselor partidului. Grupul va depune moțiunea ca represalii pentru semnarea acordului comercial cu Mercosur, aprobat săptămâna trecută de statele membre și care urmează să fie parafat la o ceremonie oficială pe 17 ianuarie.

Bardella acuză că sunt sacrificate interesele fermierilor

Jordan Bardella, care conduce grupul și delegația Rassemblement National din Franța, a acuzat Bruxellesul și Parisul că sacrifică interesele fermierilor europeni.

El a evocat pentru prima dată o moțiune de cenzură săptămâna trecută, când acordul comercial a fost aprobat de statele membre ale UE, deschizând calea finalizării sale după mai bine de 20 de ani de negocieri. Votul din Parlamentul European va fi dublat de o moțiune separată depusă de Rassemblement National în Parlamentul francez.

În moțiunea precedentă depusă de Patrioții pentru Europa în octombrie anul trecut, formațiunea susținea că Executivul european a ignorat „opoziția puternică și repetată a mai multor parlamente naționale, a Parlamentului European și a fermierilor europeni” față de Mercosur, acord deosebit de contestat în Franța. Se așteaptă ca un limbaj similar să fie inclus și în noul text din această săptămână.

Când ar putea fi depusă moțiunea de cenzură

Obiectivul este ca moțiunea să fie gata pentru vot în următoarea sesiune plenară de la Strasbourg, programată între 19 și 22 ianuarie. Textul ar putea include și o referire la „stilul de guvernare al Ursulei von der Leyen”, care a fost acuzată că conduce o Comisie centralizată în jurul propriei persoane, a declarat un eurodeputat din grupul Patrioții pentru Europa, deși formularea exactă este încă în curs de definitivare.

Potrivit unor surse parlamentare, calendarul este strâns, iar grupul caută să accelereze procedura. Va avea nevoie de 72 de semnături pentru a putea înainta moțiunea, lucru care nu ar trebui să ridice probleme, întrucât grupul Patrioții pentru Europa are 85 de eurodeputați.

Totuși, semnăturile trebuie certificate de serviciile interne ale Parlamentului, iar textul moțiunii de cenzură trebuie să treacă printr-un proces de validare care, de regulă, necesită câteva zile. Dacă acest proces se prelungește, votul ar putea fi amânat pentru următoarea sesiune plenară din februarie, programată între 9 și 12.

Dacă votul va avea loc, acesta ar reprezenta a patra tentativă a Parlamentului European de a o demite pe von der Leyen în actuala legislatură. Primele trei încercări nu au reușit nici măcar să o apropie de o eventuală demitere, dar au creat io atmosferă negativă pentru președinta Comisiei.

Ce efecte ar avea moțiunea de cenzură dacă ar fi adoptată

O moțiune de cenzură poate fi depusă dacă unul din zece membri ai Parlamentului susține inițiativa. Dacă este adoptată, teoretic ar obliga întreaga Comisie Europeană să demisioneze.

Aprobarea necesită o majoritate de două treimi din voturile exprimate în Parlamentul European, reprezentând o majoritate a tuturor eurodeputaților în funcție, un prag foarte ridicat, practic imposibil de atins dacă grupurile mari, precum PPE, care o sprijină pe von der Leyen, votează împotrivă sau se abțin. Șansele ca această nouă moțiune de cenzură să fie adoptată sunt minime.

Moțiunea de cenzură depusă de Patrioții pentru Europa în octombrie s-a soldat cu 378 de voturi împotrivă, 179 pentru și 37 de abțineri, forțele centriste unindu-se pentru a o susține pe von der Leyen, care a ieșit întărită în urma acelui vot.

