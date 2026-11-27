În trecut, rușii își pregăteau costumele de baie și crema de protecție solară pentru vacanțele de vară din Crimeea sau bocancii de drumeție pentru excursiile din lunile mai reci pe pitoreasca peninsulă de la Marea Neagră, anexată de Vladimir Putin în 2014. În prezent, călătorii își împărtășesc sfaturi despre trusele de prim ajutor și despre cum să evite dronele în timp ce traversează o zonă de război pentru a ajunge pe peninsulă, notează The Guardian.

Pentru milioane de ruși care, până de curând, puteau ajunge cu ușurință în Crimeea, această nouă realitate survine după ce Ucraina a distrus tronsonul rutier al Podului Crimeei, inaugurat de Putin în 2018 ca simbol al controlului exercitat de Moscova asupra peninsulei.

Oficialii ruși nu au prezentat încă un calendar pentru restabilirea traficului rutier pe pod, care a fost lovit în repetate rânduri de drone și rachete ucrainene. Este semnificativ faptul că Ministerul Transporturilor din Rusia a eliminat una dintre cele două arcade din imaginea oficială a Podului din Crimeea, păstrând doar pasajul feroviar.

Astfel, șoferii care se îndreaptă spre Crimeea se confruntă cu perspectiva unor luni, dacă nu chiar ani, de călătorii periculoase pe un drum care traversează sudul Ucrainei ocupate, presărat cu camioane arse.

Înainte de invazia pe scară largă, podul era singura legătură între Rusia continentală și Crimeea anexată ilegal, asigurând transportul turiștilor, al alimentelor și al combustibilului, precum și al trupelor și al echipamentului militar.

Însă ocuparea de către Rusia a unor zone din sudul Ucrainei în 2022 a deschis un nou coridor terestru către Crimeea, de-a lungul unei autostrăzi pe care Moscova o numește ruta Novorossiya. Drumul, cu o lungime de aproximativ 630 km, pornește din Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, trece prin orașul devastat Mariupol, urmează coasta Mării Azov, trecând prin Berdiansk și Melitopol, înainte de a intra în Crimeea.

Autostrada devenise deja o rută vitală de aprovizionare pentru forțele ruse din sudul Ucrainei, permițând Moscovei să-și reducă dependența de pod în ceea ce privește logistica militară. Dar acest lucru a făcut ca drumul să devină o țintă din ce în ce mai frecventă a atacurilor ucrainene.

„Ceea ce am văzut a fost destul de apocaliptic”, a spus Anatoly, care venise în Crimeea din Rusia continentală pentru a-și vizita părinții. „Camioane în flăcări și drone care zburau deasupra noastră, pe care băieții noștri încercau să le doboare. A fost o adevărată descărcare de adrenalină, dar nu aș recomanda nimănui să facă această călătorie”, a adăugat el, cerând ca numele său de familie să nu fie dezvăluit.

Aproximativ 5 milioane de ruși vizitează Crimeea în fiecare an, potrivit autorităților din domeniul turismului din peninsulă, deși acestea nu au publicat încă cifrele pentru acest an. Podul era, de asemenea, principala legătură rutieră pentru locuitorii din Crimeea care se deplasau în Rusia continentală pentru a cumpăra alimente și benzină la prețuri mai mici.

Trenurile de călători continuă să traverseze Podul Crimeei, deși Kievul a promis că îl va ataca din nou. De asemenea, pe strâmtoarea Kerci funcționează un serviciu de feribot, dar acesta transportă pasageri, nu autoturisme, și este adesea întrerupt de furtunile de iarnă.

În lipsa unei alternative viabile, șoferii au început să-și stabilească propriile reguli pentru a face față călătoriei. Un ghid publicat într-un grup popular de pe Telegram, intitulat „Cum să parcurgi ruta terestră repede și să rămâi în viață”, începe cu un avertisment sever: „Dacă nu e o chestiune de viață și de moarte, nu pleca”.

Șoferii sunt îndemnați să evite deplasările pe timp de noapte, deoarece, atunci când „ești singur pe șosea, echipele de apărare aeriană nu te pot vedea, iar tu nu poți vedea drona”. Li se spune să păstreze o distanță între 50 și 100 de metri unul față de celălalt, să oprească doar în zonele special amenajate și să nu se adăpostească niciodată în spatele unui camion.

„Un camion nu oferă protecție, ci este o țintă. Mai ales un camion-cisternă”.

De asemenea, șoferilor li se recomandă să aibă la bord combustibil de rezervă – până la 240 de litri – precum și două stingătoare de incendiu, garouri și pansamente hemostatice pentru a opri sângerările severe. În aceeași ordine de idei, li se recomandă să asculte posturile locale de radio, ale căror emisiuni sunt întrerupte de avertismente atunci când sunt semnalate drone. Echipele mobile de apărare aeriană agăță steaguri de-a lungul drumului, albul indicând că nu mai există pericol, roșul semnalând o alertă, iar galbenul o amenințare reprezentată de o dronă.

Chiar și televiziunea de stat rusă a recunoscut acest pericol. În ediția de duminică a emisiunii-fanion de știri Vesti, un prezentator a afirmat că drumul „trece prin trei regiuni de pe linia frontului și este ținta unor atacuri”.

Șoferilor li s-a recomandat să-și facă provizii de alimente și apă, să ia cu ei o trusă de prim ajutor „și să știe cum să folosească conținutul acesteia”. Conform emisiunii, pe autostradă circulă până la 20.000 de vehicule pe zi.

Pe lângă faptul că pune în pericol sezonul turistic de vară din Crimeea și afacerile care depind de acesta, distrugerea podului riscă să agraveze dificultățile cu care se confruntă peninsula.

Campania aeriană a Ucrainei menită să izoleze Crimeea a provocat deja penurie de combustibil și a perturbat aprovizionarea cu apă și energie electrică, determinând autoritățile locale să declare mai multe stări de urgență pe parcursul verii.

Kievul afirmă că atacurile sale vizează logistica militară rusă, nu vehiculele civile, iar ghidurile destinate șoferilor confirmă că mașinile obișnuite sunt rareori lovite.

Cu toate acestea, utilizarea intensă a autostrăzii de către forțele ruse și camioanele care transportă combustibil și alte provizii către Crimeea o transformă într-o țintă cheie pentru atacurile ucrainene și îi expune pe șoferii civili la riscul de a fi prinși în mijlocul atacurilor.

Conform Proiectului privind localizarea conflictelor armate și datele referitoare la evenimente (ACLED), o organizație independentă de monitorizare a conflictelor, Ucraina a efectuat, în medie, două atacuri pe zi de-a lungul coridorului rutier în primele șase luni ale anului 2026. Aproximativ 90% dintre aceste atacuri au fost efectuate cu ajutorul dronelor.

Unii șoferi de camioane au povestit cum au reușit să evite la limită dronele care se aflau pe șosea și spun că acum poartă veste antiglonț.

„Băieți, aveți grijă. Când se întunecă, intrați direct în tufișuri”, a avertizat un șofer într-un mesaj publicat online duminică. „Ieri, mașina mea a trecut peste o dronă care stătea ascunsă pe șosea. Se întunecase deja, iar chestia aia stătea pur și simplu acolo, pe autostradă”.

Dmitry, un șofer de camion din Rostov care traversează deseori spre Crimeea, a spus că s-a gândit recent să-și dea demisia din cauza riscurilor, dar că îi era greu să-și găsească un alt loc de muncă și că mai avea de plătit un credit ipotecar.

„De ziua mea, luna trecută, am primit o trusă tactică de prim ajutor. Am toastat sperând că nu va trebui să o folosesc niciodată”.

Citește și:

Cum a reușit Kievul să distrugă „Podul lui Putin” fără ajutorul Starlink. Dezvăluirile unui ofițer implicat în atac: „Un gest simbolic”

„Putin mi-a furat țara”: Cine este rusul din spatele rachetelor cu care Ucraina a distrus Podul Kerci din Crimeea

Editor : A.M.G.