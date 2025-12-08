Live TV

Nouă țări UE solicită prudență extremă în ceea ce privește politicile „Cumpărați produse europene”

Data actualizării: Data publicării:
drapelul uniunii europene
Uniunea Europeană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Nouă state membre ale Uniunii Europene au solicitat luni blocului să fie extrem de prudent în ceea ce privește sprijinirea industriei europene cu planuri de tip „ Buy European / Cumpărați produse europene”, invocând îngrijorări cu privire la impactul potențial al acestora asupra prețurilor, lanțurilor de aprovizionare și concurenței, scrie Reuters.

Comisia Europeană urmează să prezinte luna viitoare propuneri pentru a susține industria UE, reducând în același timp emisiile de CO2 și stimulând producția de tehnologii curate, cu cerințe de a acorda prioritate produselor fabricate la nivel local, care ar reduce dependența de importurile din China.

Franța se numără printre țările care au susținut această idee. Președintele Emmanuel Macron l-a îndemnat săptămâna trecută pe liderul chinez Xi Jinping să contribuie la corectarea dezechilibrelor comerciale „nesustenabile” și a declarat că a amenințat Beijingul cu tarife vamale dacă nu va lua măsuri.

Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, a solicitat o abordare de tip „Cumpărați produse europene” în ceea ce privește componentele critice, în timp ce cancelarul Friedrich Merz a declarat că susține preferința europeană în licitațiile publice.

Cu toate acestea, cele nouă țări – Cehia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Malta, Portugalia, Suedia și Slovacia – au declarat într-un document consultat de Reuters că orice abordare de tip „Fabricat în Europa” ar trebui tratată cu „cea mai mare prudență posibilă”.

Într-un document care urmează să fie prezentat luni la reuniunea miniștrilor responsabili cu competitivitatea UE, acestea afirmă că Comisia ar trebui să efectueze mai întâi o evaluare cuprinzătoare a impactului politicii asupra prețurilor, lanțurilor de aprovizionare și concurenței.

Cele nouă state au afirmat că o politică de preferință europeană ar trebui aplicată numai dacă nu există alternative adecvate și ar trebui să se aplice numai pentru o perioadă determinată unor sectoare strategice specifice.

De asemenea, aceasta trebuie să evite verificarea greoaie a originii europene a produselor complexe, au afirmat ele.

Propunerile nu ar trebui să perturbe relațiile comerciale ale UE, având în vedere că parteneriatele mai strânse cu țări care împărtășesc aceeași viziune fac parte din strategia de diversificare a UE, se arată în document.

Concurența este necesară pentru inovare, iar regulile disproporționate ar putea descuraja investițiile, au afirmat acestea, în timp ce întreprinderile din UE nu pot asigura o ofertă suficientă pentru toate sectoarele emergente.

„Dacă este aplicată pe scară largă, «preferința europeană» riscă să priveze întreprinderile europene și consumatorii noștri de posibilitatea de a alege și de concurență, ceea ce va duce la prețuri mai mari și la o inovare mai slabă”, se arată în document.

Citește și:

Sfârșitul dependenței Europei de China? Planul „Made in Europe” care poate schimba prețurile tuturor produselor

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR...
whatsapp-image-2025-12-08-at-18-02-23
Incendiu la Spitalul Judeţean Hunedoara: Planul roşu a fost activat...
Keir Starmer - Volodimir Zelenski - Friederich Merz - Emmanuel Macron
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații europeni. Germania...
tenerife
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce...
Ultimele știri
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Benjamin Netanyahu se va întâlni cu Donald Trump pentru a discuta despre planul de pace în Gaza. Când va avea loc întrevederea
Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om...
Fanatik.ro
Ce schimbări face Sorana Cîrstea înainte de a renunța la tenis: ”Am început să fac lucruri în afara terenului”
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”: „Vă iubesc!”. Apariție...
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Ce artificii sunt interzise de Revelion: ce înseamnă T1 şi P1, nu mai au voie nici adulţii să le folosească
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...