Nouă țări UE solicită prudență extremă în ceea ce privește politicile „Cumpărați produse europene”

Nouă state membre ale Uniunii Europene au solicitat luni blocului să fie extrem de prudent în ceea ce privește sprijinirea industriei europene cu planuri de tip „ Buy European / Cumpărați produse europene”, invocând îngrijorări cu privire la impactul potențial al acestora asupra prețurilor, lanțurilor de aprovizionare și concurenței, scrie Reuters.

Comisia Europeană urmează să prezinte luna viitoare propuneri pentru a susține industria UE, reducând în același timp emisiile de CO2 și stimulând producția de tehnologii curate, cu cerințe de a acorda prioritate produselor fabricate la nivel local, care ar reduce dependența de importurile din China.

Franța se numără printre țările care au susținut această idee. Președintele Emmanuel Macron l-a îndemnat săptămâna trecută pe liderul chinez Xi Jinping să contribuie la corectarea dezechilibrelor comerciale „nesustenabile” și a declarat că a amenințat Beijingul cu tarife vamale dacă nu va lua măsuri.

Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, a solicitat o abordare de tip „Cumpărați produse europene” în ceea ce privește componentele critice, în timp ce cancelarul Friedrich Merz a declarat că susține preferința europeană în licitațiile publice.

Cu toate acestea, cele nouă țări – Cehia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Malta, Portugalia, Suedia și Slovacia – au declarat într-un document consultat de Reuters că orice abordare de tip „Fabricat în Europa” ar trebui tratată cu „cea mai mare prudență posibilă”.

Într-un document care urmează să fie prezentat luni la reuniunea miniștrilor responsabili cu competitivitatea UE, acestea afirmă că Comisia ar trebui să efectueze mai întâi o evaluare cuprinzătoare a impactului politicii asupra prețurilor, lanțurilor de aprovizionare și concurenței.

Cele nouă state au afirmat că o politică de preferință europeană ar trebui aplicată numai dacă nu există alternative adecvate și ar trebui să se aplice numai pentru o perioadă determinată unor sectoare strategice specifice.

De asemenea, aceasta trebuie să evite verificarea greoaie a originii europene a produselor complexe, au afirmat ele.

Propunerile nu ar trebui să perturbe relațiile comerciale ale UE, având în vedere că parteneriatele mai strânse cu țări care împărtășesc aceeași viziune fac parte din strategia de diversificare a UE, se arată în document.

Concurența este necesară pentru inovare, iar regulile disproporționate ar putea descuraja investițiile, au afirmat acestea, în timp ce întreprinderile din UE nu pot asigura o ofertă suficientă pentru toate sectoarele emergente.

„Dacă este aplicată pe scară largă, «preferința europeană» riscă să priveze întreprinderile europene și consumatorii noștri de posibilitatea de a alege și de concurență, ceea ce va duce la prețuri mai mari și la o inovare mai slabă”, se arată în document.

Editor : B.E.