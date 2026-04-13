Live TV

Noul lider maghiar spune că UE are o conducere slabă. Magyar vrea să apeleze la referendumuri în luarea deciziilor politice interne

Data actualizării: Data publicării:
Hungary's Prime Minister-elect Peter Magyar
Peter Magyar Foto: Profimedia
Din articol
Apără „populismul de tip bun” și amintește de marșului spre România Pledoarie pentru referendum

Câştigătorul alegerile legislative din Ungaria, Peter Magyar, a declarat luni că ungurii sunt mândri să facă parte din UE şi NATO, deşi a reproşat UE unele deficienţele legate de reţelele de lobby şi de interese, precum şi o „conducere slabă”.

„Este o organizaţie birocratică complicată, care caută compromisuri”, a spus el, subliniind că „se pot găsi compromisuri” care vor funcţiona pentru Ungaria, scrie News.ro.

„Sunt sigur că vom avea polemici, dar nu mergem acolo să ne luptăm de dragul luptei, ca să putem scrie pe panouri publicitare că Bruxelles-ul este rău şi trebuie oprit”, a adăugat el, într-o aluzie la campaniile lui Viktor Orbán, premierul pe care l-a învins duminică în alegeri şi l-a îndepărtat de la putere după 16 ani de dominaţie politică în Ungaria.

Apără „populismul de tip bun” și amintește de marșului spre România

Pe de altă parte, Peter Magyar a apărat „populismul de tip bun”, îndeamnând liderii UE să se reconecteze cu electoratul. Magyar a subliniat cât timp a petrecut în campanie întâlnindu-se cu oamenii obişnuiţi şi a amintit de marşul făcut anul trecut până la graniţa cu România, într-o campanie de „reunificare” a naţiunii, în încercarea de a atrage de partea sa alegătorii naturali ai Fidesz-ului lui Viktor Orban. În context, el a reamintit că premierul maghiar l-a susţinut în campania prezidenţială pe liderul AUR, George Simion, o alegere nefirească, pentru că „i-a trădat” pe etnicii maghiari din Transilvania.

Peter Magyar a mărturisit că este întrebat de ce campania sa a avut atât de mult succes şi spune că „secretul constă în faptul că politica se referă la oameni, iar acest lucru este ceea ce mulţi politicieni au uitat”.

„Văd că în multe locuri din Europa există crize guvernamentale, una după alta. Politicienii mainstream sunt speriaţi că forţele extreme câştigă tot mai mult teren şi că sistemul de partide este răsturnat în multe ţări europene. Pot transmite un mesaj, aşa cum mi-au cerut personal politicienii din Europa de Vest să le dezvălui secretul: trebuie să rămâneţi alături de oameni. Trebuie să depuneţi efort, fie că vă place sau nu. Am vizitat 700 de oraşe şi sate în doi ani. Sunt oraşe şi sate pe care le-am vizitat de şapte ori. Am petrecut mai mult timp pe străzile şi în pieţele Ungariei decât în propriul meu pat, în propriul meu apartament. Asta a însemnat că mi-am văzut cei trei fii mult mai rar decât mi-aş fi dorit. Am străbătut Ungaria. Am fost în cele mai mici aşezări. Am întâlnit milioane de oameni. M-am uitat în ochii a sute de mii de oameni. Ne-am strâns mâinile şi am întrebat: „Cum putem ajuta? Cum putem dovedi că politica poate fi frumoasă, poate fi sinceră, poate fi onestă, poate fi corectă şi poate fi utilă?” Mulţi oameni pot spune că acesta este populism. Dacă este, este un populism de bună calitate, pentru că asta ar trebui să însemne politica, nu discursuri corecte din punct de vedere politic, ci onestitate şi umanitate”, a arătat Peter Magyar.

El a adăugat că postările de pe Facebook şi frenezia de pe reţelele sociale nu vor înlocui niciodată acel element al politicii care se bazează pe relaţia directă dintre oameni.

Pledoarie pentru referendum

În acest context, el şi-a declarat intenţia de a recurge mai mult la instrumentul referendumului în luarea deciziilor politice, ceea ce ar putea fi un indiciu că, aşa cum a mai declarat, ar putea supune consultării populare decizia Ungariei de a accepta sau nu intrarea Ucrainei în UE, ceea ce, potrivit experţilor, n-ar fi o veste bună pentru Kiev, pentru că cel mai probabil „Nu” ar prevala.

Magyar a respins, de asemenea, ceea ce el a numit „minciunile” guvernului anterior, afirmând că noul guvern se va angaja, de asemenea, pentru pacea în Europa, în ciuda afişelor alarmiste lipite peste tot în Ungaria şi a „propagandei de tip Goebbels, de tip Coreea de Nord” cu privire la intenţiile sale faţă de Ucraina.

„În Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria susţine pacea. Guvernul Tisza va fi un guvern al păcii”, a dat el asigurări.

De altfel, Magyar l-a criticat pe Orbán pentru că s-a concentrat, spune el, prea mult pe afacerile externe – cu Rusia, Ucraina, SUA şi Iran – şi nu pe rezolvarea problemelor interne cu care se confruntă electoratul. „A vorbit despre orice, cu excepţia problemelor care afectează poporul maghiar, iar poporul maghiar a spus nu la toate acestea”, a subliniat el. „Istoria noastră nu se scrie la Bruxelles sau la Washington, ci pe străzile şi în pieţele maghiare”, a punctat el.

Citește și:

Peter Magyar, atac dur la Viktor Orban după victoria electorală: „Țara noastră a fost condusă de un grup criminal organizat"

VIDEO „Vom modifica Constituția și vom include în ea faptul că prim-ministrul poate exercita funcția doar două mandate", anunță Peter Magyar

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița
Fanatik.ro
Țara unde a mers Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Tânăra a luat o decizie complet surprinzătoare
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice...
Adevărul
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură! I-a dat lui Chivu vestea în direct, după Como - Inter 3-4: "99% se face"
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...