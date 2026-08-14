Noul plan al Ucrainei pentru a-l presa pe Putin să pună capăt războiului rămâne un mister pentru americani: „Nu l-au văzut încă”

Președintele Volodimir Zelenski susține că Ucraina și partenerii săi au elaborat un plan comun pentru a crește presiunea asupra lui Vladimir Putin și a-l determina să oprească războiul. Strategia nu a fost încă dezvăluită Washingtonului, dar ar urma să le fie prezentată emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care se pregătesc să viziteze Kievul în cursul acestei luni.

Washingtonul nu a primit încă noul plan al președintelui Volodimir Zelenski pentru a exercita presiuni asupra Rusiei în vederea încheierii războiului, a declarat pentru Kyiv Independent un oficial american care și-a păstrat anonimatul.

Zelenski a spus pe 12 august că Kievul și partenerii săi internaționali au elaborat un plan comun bazat pe exercitarea de presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin.

Planul apare în contextul în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se pregătesc să viziteze Ucraina și Rusia, într-o nouă încercare de a relansa negocierile de pace aflate în impas. „Putin nu vrea să oprească acest război, dar îl va opri. Avem un plan”, a declarat Zelenski.

Oficialul american a precizat că Witkoff și Kushner au avut pe 11 august o convorbire cu oficiali ucraineni. Planul a fost menționat în timpul discuției, însă Kievul nu a transmis ulterior Washingtonului propuneri detaliate. „[Witkoff și Kushner] nu l-au văzut încă”, a spus oficialul.

Deocamdată, nu este clar ce presupune strategia ucraineană. Planul va fi probabil prezentat lui Witkoff și Kushner atunci când aceștia vor vizita Kievul, în cursul acestei luni.

Vizita planificată are loc în condițiile în care negocierile de pace au rămas blocate de când SUA și-au început campania militară împotriva Iranului, în februarie. Încercările anterioare de a ajunge la un acord s-au lovit în repetate rânduri de cererile Moscovei.

Kievul a susținut că înghețarea actualei linii a frontului ar reprezenta cea mai realistă bază pentru o încetare a focului. Rusia continuă să ceară retragerea forțelor ucrainene din anumite părți ale Donbasului ucrainean drept condiție pentru încheierea unui acord. Ucraina a respins propunerea.

Atacuri intensificate de ambele părți

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii militare ruse, centrelor logistice și țintelor strategice aflate în adâncul teritoriului Rusiei. Rusia și-a intensificat, la rândul său, atacurile cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, lovind în mod repetat Kievul și alte centre urbane cu populație civilă.

Escaladarea a sporit presiunea asupra apărării aeriene a Ucrainei. Kievul se confruntă cu un deficit de interceptoare Patriot, necesare pentru apărarea împotriva rachetelor balistice rusești. Liderii ucraineni speră acum că faza activă a războiului s-ar putea încheia înainte de venirea iernii, când Rusia ar putea viza din nou infrastructura energetică a Ucrainei.

Un oficial american declarase anterior pentru Kyiv Independent că, la Casa Albă, există tot mai mult convingerea că atât Moscova, cât și Kievul ar putea avea motive să ia în considerare o încetare a focului în spațiul aerian.

Extinderea atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune ar putea oferi Moscovei un stimulent pentru oprirea atacurilor aeriene, în timp ce Kievul se confruntă cu presiunea exercitată de continuarea campaniei rusești cu rachete și drone.

Rusia a semnalat anterior că acordă o importanță mai mare evoluțiilor de pe câmpul de luptă decât negocierilor. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în iunie că evoluția războiului va depinde de situația de pe front. „Totul depinde de acțiunile eroilor noștri de pe linia frontului”, a spus el. Rusia a avansat lent în estul Ucrainei pe parcursul întregului an.

Editor : M.I.