Live TV

Noul plan al Ucrainei pentru a-l presa pe Putin să pună capăt războiului rămâne un mister pentru americani: „Nu l-au văzut încă”

Data publicării:
profimedia-1055607217
Emisarul special al SUA Steve Witkoff (stânga), secretarul de stat Marco Rubio (centru) și Jared Kushner, în timpul unei întâlniri cu oficiali ucraineni. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Atacuri intensificate de ambele părți

Președintele Volodimir Zelenski susține că Ucraina și partenerii săi au elaborat un plan comun pentru a crește presiunea asupra lui Vladimir Putin și a-l determina să oprească războiul. Strategia nu a fost încă dezvăluită Washingtonului, dar ar urma să le fie prezentată emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care se pregătesc să viziteze Kievul în cursul acestei luni.

Washingtonul nu a primit încă noul plan al președintelui Volodimir Zelenski pentru a exercita presiuni asupra Rusiei în vederea încheierii războiului, a declarat pentru Kyiv Independent un oficial american care și-a păstrat anonimatul.

Zelenski a spus pe 12 august că Kievul și partenerii săi internaționali au elaborat un plan comun bazat pe exercitarea de presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin.

Planul apare în contextul în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se pregătesc să viziteze Ucraina și Rusia, într-o nouă încercare de a relansa negocierile de pace aflate în impas. „Putin nu vrea să oprească acest război, dar îl va opri. Avem un plan”, a declarat Zelenski.

Oficialul american a precizat că Witkoff și Kushner au avut pe 11 august o convorbire cu oficiali ucraineni. Planul a fost menționat în timpul discuției, însă Kievul nu a transmis ulterior Washingtonului propuneri detaliate. „[Witkoff și Kushner] nu l-au văzut încă”, a spus oficialul.

Deocamdată, nu este clar ce presupune strategia ucraineană. Planul va fi probabil prezentat lui Witkoff și Kushner atunci când aceștia vor vizita Kievul, în cursul acestei luni.

Vizita planificată are loc în condițiile în care negocierile de pace au rămas blocate de când SUA și-au început campania militară împotriva Iranului, în februarie. Încercările anterioare de a ajunge la un acord s-au lovit în repetate rânduri de cererile Moscovei.

Kievul a susținut că înghețarea actualei linii a frontului ar reprezenta cea mai realistă bază pentru o încetare a focului. Rusia continuă să ceară retragerea forțelor ucrainene din anumite părți ale Donbasului ucrainean drept condiție pentru încheierea unui acord. Ucraina a respins propunerea.

Atacuri intensificate de ambele părți

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii militare ruse, centrelor logistice și țintelor strategice aflate în adâncul teritoriului Rusiei. Rusia și-a intensificat, la rândul său, atacurile cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, lovind în mod repetat Kievul și alte centre urbane cu populație civilă.

Escaladarea a sporit presiunea asupra apărării aeriene a Ucrainei. Kievul se confruntă cu un deficit de interceptoare Patriot, necesare pentru apărarea împotriva rachetelor balistice rusești. Liderii ucraineni speră acum că faza activă a războiului s-ar putea încheia înainte de venirea iernii, când Rusia ar putea viza din nou infrastructura energetică a Ucrainei.

Un oficial american declarase anterior pentru Kyiv Independent că, la Casa Albă, există tot mai mult convingerea că atât Moscova, cât și Kievul ar putea avea motive să ia în considerare o încetare a focului în spațiul aerian.

Extinderea atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune ar putea oferi Moscovei un stimulent pentru oprirea atacurilor aeriene, în timp ce Kievul se confruntă cu presiunea exercitată de continuarea campaniei rusești cu rachete și drone.

Rusia a semnalat anterior că acordă o importanță mai mare evoluțiilor de pe câmpul de luptă decât negocierilor. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în iunie că evoluția războiului va depinde de situația de pe front. „Totul depinde de acțiunile eroilor noștri de pe linia frontului”, a spus el. Rusia a avansat lent în estul Ucrainei pe parcursul întregului an.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
3
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
4
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
5
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor de pace din Ucraina
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Digi Sport
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pat injectie letala inchisoare sua profimedia-1010758674
Trei condamnaţi la moarte, executaţi la interval de câteva ore în Statele Unite
Prizonieri ucraineni eliberați
Presa ucraineană: În Rusia, prizonierii sunt „îngrășați” înainte de fi dați schimb, pentru a ascunde condițiile reale de detenție
operator drona ucraina
5 lucruri de știut după exercițiul militar în care dronele ucrainene au „nimicit” blindatele SUA (Kyiv Post)
Conor Kennedy Robert F. Kennedy Jr.
Fiul lui Robert F. Kennedy Jr., căutat internațional de Rusia. A luptat în Ucraina și riscă 10 ani de închisoare
cereale din ucraina
Agricultura Ucrainei, în impas: atacurile rusești limitează exporturile din porturile de la Marea Neagră. „Este un dezastru total”
Recomandările redacţiei
terenuri stat constructii
Afaceri nelegale cu terenurile statului. Șeful instituției: „E...
bec aprins
Românii cu baterii de stocare au furnizat aseară energie în rețeaua...
pompa de benzina motorina
Motorina a ajuns mai scumpă decât combustibilul pentru avioane în...
Evenimente de Ziua Marinei Române 2026. Foto Inquam/ Costin Dinca
Ziua Marinei Române 2026: Programul evenimentelor din 15 august. Unde...
Ultimele știri
Avioane NATO au doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Letoniei. Măsura de precauție luată de Finlanda
Ce semnifică Prohodul Maicii Domnului: Rugăciunea care se rostește pe 14 august, în ajunul Sfintei Maria
Alegeri parlamentare parţiale în Anglia: Farage îşi revendică victoria, numărarea voturilor nefiind încă finalizată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Dramă de nedescris în sportul mondial: a murit la doar 18 ani! Care este, de fapt, cauza decesului
editiadedimineata.ro
Criza din Ceuta, transformată în armă informațională. Conturi asociate Rusiei au amplificat narațiuni ale...
Fanatik.ro
Ele sunt echipele care l-au impresionat pe Marius Șumudică după 4 etape din SuperLiga. „Pretendentă clară la...
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria: Când se urează, de fapt, „La mulți ani” și ce este strict interzis să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români
Pro FM
Travis Kelce, prima declarație despre nunta cu Taylor Swift: „Cea mai frumoasă noapte din viața mea”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Halle Berry, imaginea senzualității într-o rochie foarte decoltată. Fanilor nu le vine să creadă câți ani...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de pensionari să nu aibă probleme la pensie
Digi FM
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa: „Nu vedeam nicio ieșire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Modul în care e distribuită grăsimea corporală contează mai mult decât credeai. Ce au descoperit cercetătorii...
Digi Animal World
Imagine tulburătoare pe o plajă din New Jersey. 29 de rechini morți, descoperiți de o femeie
Film Now
Cine ar putea fi noul James Bond. Un actor cunoscut, analizat la modul cel mai serios de producători
UTV
Alexandra Stan a vorbit despre momentele dificile de după naștere. „24 de ore la Terapie Intensivă”