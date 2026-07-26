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Noul premier al Marii Britanii susține că este pregătit să-l critice pe Trump dacă este în interesul țării sale

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Andy Burnham
Andy Burnham. Foto: Profimedia Images
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Noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham, afirmă în primul său interviu de când a fost numit în funcție că ar fi dispus să-l contrazică pe președintele SUA, Donald Trump, pentru a apăra interesul țării sale „înainte de orice altceva”. 

Într-un interviu exclusiv acordat BBC, Burnham a declarat că a avut o primă discuţie pozitivă cu Trump, pe care l-a descris ca fiind „foarte cordial”.

Însă, întrebat de două ori dacă ar avea încredere în preşedintele SUA, acesta nu a dat un răspuns direct, afirmând doar că  „lumea este în continuă schimbare, nu-i aşa? Evident, trebuie să evaluăm situaţia pe măsură ce se dezvoltă”.

În interviul care va fi difuzat integral luni, el a mai adăugat că „nu pot afirma în niciun moment că nu voi avea o opinie diferită de a lui [Trump] sau că nu va trebui să exprim o idee diferită, care este cea potrivită pentru Marea Britanie. Punctul meu forte este faptul că rămân aproape de oameni, aproape de public, iar acest lucru nu se va schimba nici în calitate de prim-ministru”, a spus el.

Întrebat dacă l-ar critica pe Trump dacă ar fi necesar, el a răspuns: „Desigur”, adăugând că „trebuie să-ţi aperi propriul interes naţional înainte de orice altceva. Asta trebuie să faci dacă vrei să-ţi îndeplineşti corespunzător această funcţie.”

Burnham a mai spus că a avut „îngrijorări” cu privire la faptul că preşedintele a declanşat conflictul cu Iranul şi că „nu s-ar abţine să spună ceea ce consideră că este corect”.

Prim-ministrul nu a vrut să se angajeze la o dată la care guvernul ar urma să aloce 3% din PIB pentru apărare.

Ministrul său de finanţe, John Healey, şi-a dat demisia din guvernul anterior, afirmând că, dacă nu se va lua un angajament de a cheltui această sumă până în 2030, ţara nu va fi în siguranţă.

Însă Burnham a declarat: „L-am numit pe noul meu ministru de finanţe fiind pe deplin conştient de ceea ce a spus acesta cu privire la importanţa crucială a cheltuielilor pentru apărare şi de poziţia pe care a adoptat-o în această privinţă. Prima provocare cu care ne confruntăm amândoi este să ne asigurăm că planul de investiţii în apărare este finanţat integral, iar aceasta este prioritatea care se află chiar în faţa noastră şi pe care trebuie să o abordăm pe măsură ce ne îndreptăm spre elaborarea bugetului, mai târziu în acest an.”

Întrebat din nou în mod specific despre angajamentul de a creşte cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB, acesta a răspuns: „Trebuie să găsim o modalitate de a face asta.”

Burnham a respins pentru prima dată în mod explicit ideea unor alegeri generale anticipate înainte de 2029, afirmând: „O să exclud această posibilitate... Nu cred că oamenii îşi doresc asta.”

El a spus că, în schimb, se concentrează pe „readucerea ţării acolo unde ar trebui să fie”.

Editor : I.B.

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