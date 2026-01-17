Live TV

Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”

Data publicării:
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski
Diplomați din state UE și din țări candidate, care au fost implicați în discuții neoficiale cu Comisia Europeană despre revizuirea procesului de aderare, au spus că planul a stârnit deja neliniști profunde. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Vremuri extraordinare cer măsuri extraordinare... Este un moment unic într-o generație” Noul plan „va deschide o cutie a Pandorei de riscuri politice pe care nimeni de la Bruxelles nu le înțelege pe deplin” Avertismentul unui oficial UE: Țările europene nu vor accepta cu forța „niciodată” un astfel de plan

Bruxelles-ul elaborează propuneri pentru eliminarea vechiului sistem de aderare folosit de Uniunea Europeană încă din vremea Războiului Rece, înlocuindu-l cu un model ce ar introduce o nouă categorie de membru UE cu mai puține drepturi față de celelalte state din blocul comunitar. Planul controversat de revizuire discutat în Comisia Europeană, care ar permite o integrare mai rapidă a Ucrainei în Europa după semnarea unui eventual acord de pace cu Rusia, a stârnit deja neliniște în capitalele europene care se tem de consecințele acestei noi abordări privind extinderea UE.

Pentru Ucraina, care a devenit o candidată la aderarea în UE la scurt timp după ce Rusia a invadat țara, în februarie 2022, calitatea de membru al blocului comunitar reprezintă o piesă fundamentală a viitorului său postbelic și o afirmație clară a alinierii sale pro-occidentale.

În planul de pace în 20 de puncte propus de SUA, există și o referire la aderarea Ucrainei la UE în 2027, în ciuda faptului că oficialii europeni estimează că țara ar avea nevoie de un deceniu de reforme ca să îndeplinească criteriile stricte de aderare ale Uniunii Europene.

Oficialii Comisiei Europene, însă, înțeleg că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va putea accepta alte aspecte ale unui posibil acord de pace, precum cedarea de teritorii în favoarea Rusiei, doar dacă va putea prezenta aderarea la UE ca pe un rezultat pozitiv.

Oficialii UE și cei ucraineni cred că dacă SUA vor face parte dintr-un eventual plan de pace cu Rusia, acest lucru va forța Ungaria să permită aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Foto: Profimedia Images

Planul preliminar i-ar permite Ucrainei să se alăture Uniunii Europene, cu condiția să accepte o putere decizională mult redusă față de cea exercitată de ceilalți membri.

Drepturile normale de vot, spre exemplu, nu ar fi disponibile Ucrainei, la început, în summiturile liderilor UE și la întâlnirile ministeriale, potrivit oficialilor europeni consultați de Financial Times.

Kievul ar urma să primească acces treptat la părți din piața unică din UE, la subvențiile pentru agricultură și la fondurile de dezvoltare internă, după ce îndeplinesc anumite obiective post-aderare.

„Vremuri extraordinare cer măsuri extraordinare... Este un moment unic într-o generație”

Acest plan ar schimba drastic regulile de aderare acceptate în 1993, care le impun candidaților să respecte o serie lungă de reglementări UE și le permit acestora să intre în blocul comunitar abia după ce au îndeplinit toate reformele necesare.

„Vremuri extraordinare cer măsuri extraordinare... Nu subminăm extinderea. Extindem conceptul extinderii”, a spus un diplomat UE care cunoaște detalii despre planul discutat în Comisia Europeană. „Regulile au fost scrise acum mai bine de 30 de ani. Și ele trebuie să fie mai flexibile. Este un moment unic într-o generație și trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.”

Dar alți diplomați din state UE și din țări candidate, care au fost implicați în discuții neoficiale cu Comisia despre această propunere, au spus că planul a stârnit deja neliniști profunde.

Unii dintre ei se tem de impactul negativ pe care l-ar avea asupra stabilității blocului comunitar pe viitor, de faptul că ar putea afecta valoarea apartenenței la UE și că ar putea deranja unele țări candidate.

„Este o capcană pusă de Putin și Trump și noi intrăm în ea”, a spus un al doilea diplomat UE, referindu-se la riscul ca unitatea Europei să fie afectată.

Donald-trump-vladimir-putin-2 (1)
„Este o capcană pusă de Putin și Trump și noi intrăm în ea”, a spus un diplomat UE despre noul plan de aderare, referindu-se la riscul ca unitatea Europei să fie afectată. Foto: Profimedia Images

Noul plan „va deschide o cutie a Pandorei de riscuri politice pe care nimeni de la Bruxelles nu le înțelege pe deplin”

„UE se află din nou între ciocan și nicovală”, a remarcat și Mujtaba Rahman, director general pentru Europa al Eurasia Group. „Nu are de ales decât să accelereze aderarea Ucrainei, însă acest lucru va deschide o cutie a Pandorei de riscuri politice pe care nimeni de la Bruxelles nu le înțelege pe deplin.”

Progresul Ucrainei în actualul proces de aderare a fost încetinit de Ungaria, care a blocat aprobarea unanimă necesară pentru a deschide și închide oficial fiecare din cele 35 de etape ce trebuie parcurse pentru aderare.

Oficialii UE și cei ucraineni cred că dacă SUA vor face parte dintr-un eventual plan de pace, acest lucru va forța Ungaria să permită aderarea Ucrainei.

„Aderarea este atât o garanție de securitate crucială pentru Ucraina, cât și un motor esențial pentru creștere și prosperitate pe viitor”, a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cu toate că susțin Ucraina, un grup mare de țări UE se opune vehement oricărei măsuri ce va crea posibilitatea ocolirii anumitor reguli sau un sistem de apartenență la UE ce va separa statele membre în două categorii diferite, potrivit diplomaților UE consultați de FT.

„Nu poți avea un proces bazat pe merit cu o dată fixă de finalizare”, a spus unul dintre diplomați.

Avertismentul unui oficial UE: Țările europene nu vor accepta cu forța „niciodată” un astfel de plan

Un oficial important al Uniunii Europene a avertizat că țările UE nu vor accepta cu forța „niciodată” un astfel de plan, ceea ce ar putea declanșa un conflict cu Bruxelles-ul.

Alți oficiali au spus că orice încercare de a schimba procesul de extindere al UE ar perturba, de asemenea, ambițiile altor candidați la aderare și va pune sub semnul întrebării felul în care UE interacționează cu vecinii săi apropiați.

profimedia-1057659042
Cu toate că susțin Ucraina, un grup mare de țări UE se opune vehement oricărei măsuri ce va crea posibilitatea ocolirii anumitor reguli sau un sistem de apartenență la UE ce va separa statele membre în două categorii diferite. Foto: Profimedia Images

Muntenegru și Albania sunt țările care au făcut cele mai mari progrese în procesul de aderare la UE și ar putea simți că li se oferă o recompensă mai puțin atractivă.

Dacă noul plan de aderare va fi implementat, vor apărea întrebări și despre țările care nu au făcut niciun progres înspre aderare sau care au progresat foarte puțin, precum Bosnia și Turcia, care ar putea primi și ele opțiunea de deveni membre UE de rang inferior.

Există și neclarități în privința felului în care ar fi afectată relația cu țările partenere care nu fac parte din UE, precum Norvegia sau Marea Britanie.

„Se ridică niște întrebări uriașe și dificile cu ceva de acest gen”, a spus un al treilea diplomat UE. „Pot fi așa de multe consecințe neprevăzute.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
profimedia-1066130305
4
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
5
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
Digi Sport
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
patriarhul Kirill și Vladimir Putin
Rusia vrea să dezvolte un model de AI „ortodox, bazat pe valorile spirituale tradiționale și instruit pe surse corecte”
Ramzan Kadyrov (R), head of the Chechen Republic, and his son Adam are seen during an official visit
Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în Groznîi. El a fost dus de urgență la Moscova (surse)
Winter Cold Creeps In Amidst Kyiv Blackouts
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești
Ramzan Kadyrov's pancreatic necrosis
Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţiile reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin
Volodimir Zelenski
Zelenski: Ucraina a rămas fără rachete pentru unele sisteme occidentale de apărare în timpul atacurilor rusești
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu pe strada
Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o...
Emmanuel Macron la o conferință despre protejarea oceanelor
„Bătălia pentru adâncuri”: resursele oceanelor redesenează harta...
bloc
Vânzări îngreunate pe piața imobiliară: Tot mai mulți români amână...
A Norwegian Army Soldier with the Long Range Reconnaissance Patrol Squadron, participates in a range during Patrol Course Winter in Bardufoss, Norway,
Trupele de elită ale Marii Britanii se antrenează la -20 de grade în...
Ultimele știri
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Marco Rubio și Tony Blair, numiți de Donald Trump în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza
Când pot fi plătite zilele de concediu nefolosite. Cum se calculează indemnizația și ce obligații au angajatorii față de salariați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Gianni Infantino, salariu uriaș la FIFA! Câți bani încasează: suma a crescut spectaculos în ultimii ani. Atac...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Simona Halep a stârnit din nou curiozitatea oamenilor. Imaginea care le-a dat de bănuit fanilor
Adevărul
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt...
Playtech
Unde poţi arunca electrocasnice stricate sau vechi în Bucureşti: nu le poţi lăsa în containerele obişnuite
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A...
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a...
Newsweek
Pensionar a primit o veste șoc la recalcularea pensiei limită de vârstă: „Mi-au tăiat 1.000 lei!”. De ce?
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...