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„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping eforturile Rusiei de a reforma arhitectura de securitate a continentului

Data publicării:
European Council Summit In Brussels - October 2026, Belgium - 16 Oct 2026
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sosesc la summitul Consiliului European, care se desfășoară la clădirea Europa. 16 octombrie, Bruxelles. Foto: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Liderii europeni au respins eforturile lui Vladimir Putin de a reforma arhitectura de securitate a continentului în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, în timp ce Volodimir Zelenski i-a avertizat pe aliați că Washingtonul și Moscova discutau deja această chestiune, relatează Financial Times.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit joi la Moscova cu președintele rus, în urma discuțiilor de pace privind Ucraina care au avut loc la Abu Dhabi la începutul acestei săptămâni, unde delegația rusă a adus în discuție aspectele legate de securitatea Europei, refuzând totodată să se întâlnească cu oficialii europeni.

„Nu este nevoie să reinventăm roata. Europa a avut o arhitectură de securitate europeană funcțională până când aceasta a fost mai întâi subminată treptat și, în cele din urmă, distrusă de invazia Rusiei în Ucraina”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, care i-a primit joi la Dublin pe președintele ucrainean și pe alți lideri.

Liderul de la Kiev a declarat că negocierile dintre SUA, Rusia și Ucraina, care au avut loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi, au inclus „multe discuții despre garanțiile de securitate”.

„Europa trebuie să acorde cu adevărat atenție acestui aspect”, a declarat Zelenski. „Când americanii și rușii discută despre aceste chestiuni, nu este vorba doar despre Ucraina; de fapt, este vorba mai degrabă despre un fel de nou cadru de securitate între Europa și Rusia. Și noi considerăm această abordare puțin ciudată”.

Oficialii ruși au afirmat în repetate rânduri că aranjamentele de securitate ale continentului trebuie regândite — ceea ce înseamnă interzicerea extinderii în continuare a NATO și a exercițiilor militare în apropierea frontierei ruse, precum și retragerea trupelor și a echipamentului militar de pe flancul estic al NATO.

Aceste cereri au fost interpretate în multe capitale europene ca o încercare a Kremlinului de a-și restabili sfera de influență și de a încălca suveranitatea națională a statelor membre ale UE și NATO.

Joi, președintele rus Vladimir Putin a declarat că propunerile Moscovei privind o nouă arhitectură de securitate trebuie discutate înainte de a se ajunge la un acord privind încetarea războiului.

„Ce ne spun europenii? Nu, abia după ce se va instaura pacea în Ucraina. Dar ei intenționează să trimită trupe acolo după ce se va instaura pacea în Ucraina. Asta înseamnă continuarea războiului”, a declarat Putin.

Kushner și Witkoff i-au spus lui Putin, în cadrul unor declarații televizate, că Statele Unite doresc ca europenii să participe la viitoarele discuții privind războiul în care este implicată Rusia și că Washingtonul a inițiat discuții cu aliații europeni cu privire la arhitectura de securitate a continentului.

O persoană la curent cu discuțiile de la Abu Dhabi a recunoscut că se făcea referire la această chestiune. „Da, se discută despre tema securității europene în sens larg. Dar nu și despre conținutul acesteia”, a spus persoana. „Inclusiv la Abu Dhabi”.

Vladimir Medinski, principalul negociator al Rusiei, a declarat la televiziunea de stat, după discuțiile de la Abu Dhabi, că Rusia dorește să creeze „un nou sistem de securitate european cuprinzător, care să servească ca o nouă Ialta și un nou Potsdam”, înlocuind ordinea mondială stabilită după cel de-al Doilea Război Mondial.

Trei oficiali au declarat pentru FT că în capitalele europene se simte o nervozitate tot mai mare la gândul că acceptarea unor discuții privind chestiuni mai ample de apărare și securitate la nivel continental ar fi prețul pe care ar trebui să-l plătească pentru a obține un loc la negocierile privind Ucraina, lucru pe care au refuzat să-l facă timp de cinci ani.

Kristen Michal, prim-ministrul Estoniei, a avertizat că Europa a fost atrasă într-o „capcană” prin care s-a discutat despre arhitectura de securitate a continentului în schimbul unui rol în negocieri și că Putin a încercat de ani buni să-și impună influența asupra suveranității statelor membre ale NATO.

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a declarat că Europa ar trebui să fie dispusă să înceapă discuțiile privind arhitectura de securitate a continentului numai după ce Rusia va accepta un acord de pace.

„În acest moment, concentrarea atenției asupra arhitecturii de securitate europene deturnează, de fapt, atenția de la ceea ce ar trebui să fie cu adevărat prioritar, și anume încetarea focului care să pună capăt masacrelor din Ucraina”, a declarat Kallas.

Neliniștea cu privire la negocierile privind securitatea europeană, manifestată de liderii continentului, a sporit presiunea pentru a pune capăt unei dezbateri de lungă durată cu privire la cine ar trebui să reprezinte Europa în eventualele negocieri.

Liderii europeni vor dezbate această chestiune la Dublin, în speranța de a găsi un nume încă din această lună. Interacțiunea Europei cu negociatorii americani și ucraineni, precum și demersurile ad-hoc către Putin, au fost imprevizibile și, uneori, incoerente. Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, alături de UE, au trimis toate delegații la întâlnirile organizate în marja discuțiilor de la Abu Dhabi din această săptămână.

„Nu se poate discuta despre securitatea Europei fără ca Europa să aibă un cuvânt de spus la masa negocierilor”, a adăugat Costa. „Acest cuvânt de spus al Europei trebuie să fie rezultatul unui efort comun al națiunilor europene, al Uniunii Europene și al NATO”.

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Editor : A.M.G.

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