„Nu își poate permite”. Germania se teme că reducerea dependenței de armamentul american ar putea în pericol relațiile transatlantice

Ministerul Apărării din Germania a avertizat că o acțiune prea rapidă în vederea reducerii dependenței țării de armamentul american ar putea pune în pericol relațiile cu Washingtonul, potrivit unor documente interne de informare obținute de Politico.

Evaluarea internă oferă o perspectivă neobișnuit de sinceră asupra dilemei cu care se confruntă Berlinul. Germania își procură mai mult de o treime din importurile majore de armament din SUA, însă anumite cercuri din mediul de apărare de la Berlin pun din ce în ce mai mult la îndoială fiabilitatea Washingtonului. Raportul avertizează că o distanțare vizibilă ar putea afecta parteneriatul și ar putea costa industria germană un rol în producția de arme americane.

Notele informative au fost întocmite înaintea ședinței de miercuri a comisiei de apărare a parlamentului german, în cadrul căreia, potrivit unor oficiali parlamentari, legislatorii au discutat despre cooperarea germano-americană în domeniul apărării. În aceste note, chiar ministerul a avertizat că „dorința Germaniei de autonomie în proiectele din domeniul armamentului, exprimată public, este, prin urmare, privită cu ochi critici de către Statele Unite. Germania nu își poate permite schimbări bruște de direcție fără a pune în pericol parteneriatul”.

Aceste îngrijorări apar pe fondul incertitudinii tot mai mari cu privire la disponibilitatea și capacitatea Washingtonului de a furniza arme aliaților europeni.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, Statele Unite au furnizat 37% din importurile majore de armament ale Germaniei în perioada 2021-2025. Achizițiile includ avioane de vânătoare F-35, elicoptere de transport CH-47 Chinook și sisteme de apărare aeriană Patriot.

Războiul din Iran a perturbat livrările

Războiul din Iran a perturbat livrările de arme americane către țările europene, în timp ce penuria de rachete Patriot din SUA a complicat eforturile de a ajuta Ucraina să se apere împotriva atacurilor rusești.

Sprijinul acordat de Washington Kievului este incert, chiar dacă țările europene finanțează livrările de arme americane printr-un program de achiziții coordonat de NATO. În octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Pentagonul că întârzie livrarea rachetelor deja plătite de aliați. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a negat că Washingtonul ar reține în mod deliberat sprijinul militar.

Aceste evenimente au accentuat caracterul urgent al dezbaterii de lungă durată din Europa privind reducerea dependenței de armamentul american.

Comisia Europeană dorește ca țările din UE să aloce cel puțin jumătate din bugetele lor destinate achizițiilor din domeniul apărării pentru echipamente fabricate în Europa până în 2030; în prezent, această pondere este de aproximativ 15%. Continentul rămâne în mare măsură dependent de furnizorii americani, în special în ceea ce privește sistemele de armament sofisticate.

În ansamblu, producătorii americani au reprezentat 58% din importurile de armament de mare valoare realizate de statele membre europene ale NATO în perioada 2021-2025, potrivit SIPRI.

Washingtonul s-a opus eforturilor de a favoriza furnizorii europeni. În februarie, administrația Trump a amenințat cu măsuri de retorsiune în cazul în care normele UE privind achizițiile publice ar restricționa accesul producătorilor americani de armament pe piața europeană.

Washingtonul dorește ca țările europene să-și asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește apărarea lor, încercând în același timp să-și „protejeze interesele economice” prin asigurarea faptului că firmele americane rămân în cursa pentru contractele europene de armament, se arată în notă.

Ministerul concluzionează că dezvoltarea altor parteneriate strategice în domeniul apărării, inclusiv cu Canada, „nu poate avea loc, prin urmare, decât în paralel” cu cooperarea existentă cu Washingtonul.

Potențiale beneficii economice

Menținerea unor legături strânse cu sectorul apărării din SUA prezintă, de asemenea, potențiale beneficii economice pentru Germania.

Notele ministerului identifică mai multe programe americane de armament ca domenii potențiale pentru o cooperare industrială mai strânsă, printre care muniția pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, rachetele SM-2 și SM-6, rachetele de croazieră Tomahawk și rachetele aer-aer AMRAAM.

Notele identifică, de asemenea, oportunități de extindere a instalațiilor de întreținere, ceea ce ar putea conferi companiilor germane un rol mai important în producția și întreținerea echipamentelor militare americane.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, și omologul său american, Pete Hegseth, au semnat în septembrie o declarație de intenție privind aprofundarea cooperării industriale, inclusiv prin intermediul producției comune.

Conform evaluării interne a ministerului, Washingtonul a oferit, de asemenea, perspectiva unui tratament preferențial pentru aliații care cooperează în cadrul vânzărilor de arme între guverne ale SUA, oferindu-le, eventual, prioritate la achiziționarea de echipamente americane.

Cu toate acestea, nu este încă clar cum ar funcționa astfel de acorduri sau care țări ar putea beneficia de ele.

Conform comunicatului, secretarul de stat german pentru apărare, Jens Plotner, a discutat pe 16 octombrie cu Thomas DiNanno, un înalt funcționar al Departamentului de Stat al SUA, despre calendarul livrărilor, posibile facilități de export și cooperarea industrială.

Întrebat dacă Washingtonul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o mai mare independență a Germaniei în domeniul apărării, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării nu a răspuns direct la întrebare, afirmând că achizițiile de armament sunt determinate în primul rând de cerințele militare, de considerente tehnice, de termenele de livrare și de costuri.

O sursă din industria americană a apărării, familiarizată cu această chestiune, a susținut că ambițiile Europei de a-și spori independența trebuie puse în balanță cu avantajele oferite de producătorii americani.

„Achiziționarea de produse din SUA oferă un avantaj în ceea ce privește timpul, performanța și aspectul economic”, a declarat sursa din industrie. „Acest lucru merită puțină incertitudine în ceea ce privește conducerea politică de la Washington”.

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Editor : A.M.G.