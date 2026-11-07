Live TV

„Nu își poate permite”. Germania se teme că reducerea dependenței de armamentul american ar putea în pericol relațiile transatlantice

Data publicării:
soldier germany german federal republic german marines army war soldier germany german federal republic rifle arm weapon german
Germania se reînarmează în ritm accelerat. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Războiul din Iran a perturbat livrările Potențiale beneficii economice

Ministerul Apărării din Germania a avertizat că o acțiune prea rapidă în vederea reducerii dependenței țării de armamentul american ar putea pune în pericol relațiile cu Washingtonul, potrivit unor documente interne de informare obținute de Politico.

Evaluarea internă oferă o perspectivă neobișnuit de sinceră asupra dilemei cu care se confruntă Berlinul. Germania își procură mai mult de o treime din importurile majore de armament din SUA, însă anumite cercuri din mediul de apărare de la Berlin pun din ce în ce mai mult la îndoială fiabilitatea Washingtonului. Raportul avertizează că o distanțare vizibilă ar putea afecta parteneriatul și ar putea costa industria germană un rol în producția de arme americane.

Notele informative au fost întocmite înaintea ședinței de miercuri a comisiei de apărare a parlamentului german, în cadrul căreia, potrivit unor oficiali parlamentari, legislatorii au discutat despre cooperarea germano-americană în domeniul apărării. În aceste note, chiar ministerul a avertizat că „dorința Germaniei de autonomie în proiectele din domeniul armamentului, exprimată public, este, prin urmare, privită cu ochi critici de către Statele Unite. Germania nu își poate permite schimbări bruște de direcție fără a pune în pericol parteneriatul”.

Aceste îngrijorări apar pe fondul incertitudinii tot mai mari cu privire la disponibilitatea și capacitatea Washingtonului de a furniza arme aliaților europeni.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, Statele Unite au furnizat 37% din importurile majore de armament ale Germaniei în perioada 2021-2025. Achizițiile includ avioane de vânătoare F-35, elicoptere de transport CH-47 Chinook și sisteme de apărare aeriană Patriot.

Războiul din Iran a perturbat livrările

Războiul din Iran a perturbat livrările de arme americane către țările europene, în timp ce penuria de rachete Patriot din SUA a complicat eforturile de a ajuta Ucraina să se apere împotriva atacurilor rusești.

Sprijinul acordat de Washington Kievului este incert, chiar dacă țările europene finanțează livrările de arme americane printr-un program de achiziții coordonat de NATO. În octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Pentagonul că întârzie livrarea rachetelor deja plătite de aliați. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a negat că Washingtonul ar reține în mod deliberat sprijinul militar.

Aceste evenimente au accentuat caracterul urgent al dezbaterii de lungă durată din Europa privind reducerea dependenței de armamentul american.

Comisia Europeană dorește ca țările din UE să aloce cel puțin jumătate din bugetele lor destinate achizițiilor din domeniul apărării pentru echipamente fabricate în Europa până în 2030; în prezent, această pondere este de aproximativ 15%. Continentul rămâne în mare măsură dependent de furnizorii americani, în special în ceea ce privește sistemele de armament sofisticate.

În ansamblu, producătorii americani au reprezentat 58% din importurile de armament de mare valoare realizate de statele membre europene ale NATO în perioada 2021-2025, potrivit SIPRI.

Washingtonul s-a opus eforturilor de a favoriza furnizorii europeni. În februarie, administrația Trump a amenințat cu măsuri de retorsiune în cazul în care normele UE privind achizițiile publice ar restricționa accesul producătorilor americani de armament pe piața europeană.

Washingtonul dorește ca țările europene să-și asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește apărarea lor, încercând în același timp să-și „protejeze interesele economice” prin asigurarea faptului că firmele americane rămân în cursa pentru contractele europene de armament, se arată în notă.

Ministerul concluzionează că dezvoltarea altor parteneriate strategice în domeniul apărării, inclusiv cu Canada, „nu poate avea loc, prin urmare, decât în paralel” cu cooperarea existentă cu Washingtonul.

Potențiale beneficii economice

Menținerea unor legături strânse cu sectorul apărării din SUA prezintă, de asemenea, potențiale beneficii economice pentru Germania.

Notele ministerului identifică mai multe programe americane de armament ca domenii potențiale pentru o cooperare industrială mai strânsă, printre care muniția pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, rachetele SM-2 și SM-6, rachetele de croazieră Tomahawk și rachetele aer-aer AMRAAM.

Notele identifică, de asemenea, oportunități de extindere a instalațiilor de întreținere, ceea ce ar putea conferi companiilor germane un rol mai important în producția și întreținerea echipamentelor militare americane.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, și omologul său american, Pete Hegseth, au semnat în septembrie o declarație de intenție privind aprofundarea cooperării industriale, inclusiv prin intermediul producției comune.

Conform evaluării interne a ministerului, Washingtonul a oferit, de asemenea, perspectiva unui tratament preferențial pentru aliații care cooperează în cadrul vânzărilor de arme între guverne ale SUA, oferindu-le, eventual, prioritate la achiziționarea de echipamente americane.

Cu toate acestea, nu este încă clar cum ar funcționa astfel de acorduri sau care țări ar putea beneficia de ele.

Conform comunicatului, secretarul de stat german pentru apărare, Jens Plotner, a discutat pe 16 octombrie cu Thomas DiNanno, un înalt funcționar al Departamentului de Stat al SUA, despre calendarul livrărilor, posibile facilități de export și cooperarea industrială.

Întrebat dacă Washingtonul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o mai mare independență a Germaniei în domeniul apărării, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării nu a răspuns direct la întrebare, afirmând că achizițiile de armament sunt determinate în primul rând de cerințele militare, de considerente tehnice, de termenele de livrare și de costuri.

O sursă din industria americană a apărării, familiarizată cu această chestiune, a susținut că ambițiile Europei de a-și spori independența trebuie puse în balanță cu avantajele oferite de producătorii americani.

„Achiziționarea de produse din SUA oferă un avantaj în ceea ce privește timpul, performanța și aspectul economic”, a declarat sursa din industrie. „Acest lucru merită puțină incertitudine în ceea ce privește conducerea politică de la Washington”.

Citește și:

Cât de greu este să rupi legăturile cu Washingtonul: De ce virarea Canadei către apărarea europeană are limite (Politico)

Lanțuri de aprovizionare, reguli și inovație: Dilema Marii Britanii între dependența de aliați și securitatea națională

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
Elon Musk
3
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
giurgiu
4
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
5
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Digi Sport
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bancnote de 100 de euro.
O rețea de fraudatori din Ucraina a obţinut 4,3 milioane de euro de la victime din Germania. Cum acționau
Friedrich Merz și Donald Trump, la Casa Albă. Foto Profimedia
După întâlnirea cu emisarul lui Putin, Trump a vorbit cu Merz la telefon. Ce au discutat cei doi lideri
pusca arme munitie politie procurori
„Operațiunea Jupiter”: O pușcă, pistoale și 2.000 de cartușe au fost găsite în cadrul perchezițiilor din Craiova
profimedia-1149296427
Hubert Aiwanger, vicepremier al landului Bavaria și politician german proeminent, a fost găsit mort într-un hotel din Berlin
mae inquam octav ganea
Prima reacție a MAE după acuzațiile șefei AfD că imigranţii români jefuiesc sistemul social al Germaniei
Recomandările redacţiei
militari americani profimedia-0741563934
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu...
tinute psd botez simonis
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem...
ciprian ciucu inquam sabin cirstoveanu
Ciprian Ciucu: „AUR este un partid de extremişti neofascişti...
trump si putin isi strang mana razand
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația...
Ultimele știri
Sezonul rece aduce un pericol ascuns în casele încălzite cu sobe. Greșeala care poate duce la incendii și intoxicații
Analiștii avertizează privind reacția lui Trump „dacă este provocat și pus la colț”, după reconfigurarea Congresului SUA
A început vaccinarea oilor și caprelor împotriva variolei. Care sunt principalele temeri ale fermierilor români
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția lui Matt Damon a suferit un anevrism cerebral. La doar o săptămână de la operație, l-a susținut la...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Ei sunt fotbaliștii din SuperLiga pe care îi caută Gigi Becali la FCSB!
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Cine este singurul antrenor român care i-a bătut pe portughezii din SuperLiga
Adevărul
Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Două capre au devenit atracția unui cartier din Tokyo după ce au fost aduse să „tundă iarba”
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Satul care a ajuns o ruină! Doar trei familii mai locuiesc aici, iar una dintre cele două biserici a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Invazie de furnici care pot lăsa locuințele fără curent. Milioane de insecte au pus stăpânire pe sudul...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...