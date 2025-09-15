Live TV

„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande

Data publicării:
venetia gondola vaporas
Foto: Profimedia

Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să-și întrerupă vacanța la Veneția, după ce a fost surprins înotând în Canal Grande, obiectiv de patrimoniu cultural. Bărbatul britanic, în vârstă de 35 de ani, și iubita sa româncă, în vârstă de 25 de ani, au fost obligați să se întoarcă joi, în aceeași zi în care au ajuns în oraș, la domiciliul lor din UK, după ce gondolierii i-au denunțat poliției locale, arată The Guardian.

Cei doi turiști au fost amendați cu 450 de euro fiecare și expulzați din Veneția pentru 48 de ore, aceasta fiind a 1.136-a sancțiune de acest fel aplicată vizitatorilor care s-au comportat necorespunzător în oraș în acest an, potrivit Poliției venețiene.

Cuplul s-a scufundat în apropierea podului Accademia, lângă Piața San Marco, iar gondolierii de la chioșcul Rio San Vidal au chemat imediat autoritățile, care i-au scos din apă.

„Veneția trebuie apărată de cei care o disprețuiesc: protejarea orașului înseamnă asigurarea decenței pentru rezidenți și vizitatori”, a declarat Elisabetta Pesce, consilierul pentru securitate al orașului.

Înotul în canalele din Veneția este interzis din mai multe motive, printre care traficul intens de ambarcațiuni și curățenia apei, potrivit Ministerului Turismului din orașul italian.

„De la începutul anului, am emis un total de 1.136 ordine de expulzare pentru incidente legate de distrugere și de comportament necivilizat”, a declarat adjunctul comandantului poliției locale din Veneția, Gianni Franzoi, într-o declarație transmisă presei internaționale.

Comportamentul necorespunzător al vizitatorilor este unul dintre cele mai grave efecte secundare ale supraturismului, a afirmat Franzoi, iar incidentele sunt în creștere.

În iulie 2024, un australian a fost amendat și expulzat pentru că a sărit de pe Podul Rialto, după ce prietenii lui au postat despre acest lucru pe rețelele sociale.

Cu un an înainte, doi turiști francezi au fost amendați și expulzați pentru că au făcut baie nud în canal, sub lumina lunii. În august 2022, un german a fost amendat și expulzat pentru că a făcut surf în canal.

Autoritățile din Veneția au încercat să găsească un echilibru între necesitatea veniturilor generate de turiști și cerințele locuitorilor pentru un oraș care să funcționeze în interesul lor. Vizitatorii care vin pentru o zi plătesc acum o taxă de intrare de 10 euro în weekendurile de vară și în perioadele aglomerate din timpul anului.

Orașul a interzis, de asemenea, grupurile turistice de peste 25 de persoane, difuzoarele și megafoanele și chiar și statul în picioare pe străzile înguste pentru a asculta ghidurile turistice.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Traian Băsescu
5
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1036409986
„A depășit o linie roșie”. Participant supriză la exercițiile Zapad...
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
N18 POZE CRIMA CRAIOVA VO 150925_00000
Nouă mandate de arestare după răfuiala mortală din Craiova. Zona...
original_govr1386
Concluziile întâlnirii dintre Ilie Bolojan și reprezentanții...
Ultimele știri
Cum creează Donald Trump un „cult al violenței” obsesiv în SUA și riscul ca acest lucru să ducă la un război civil
Șeful firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra a fost reținut. El este acuzat de evaziune fiscală
Premierul spaniol cere interzicerea participării Israelului la competiții sportive cât timp „barbaria” din Gaza continuă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1031155900
Enigma leului din Veneția. Celebra statuie din Piața San Marco ar putea fi „made in China”, spun cercetătorii (studiu)
„Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, a câştigat, sâmbătă, Leul de Aur
Festivalul de Film de la Veneţia: „Father Mother Sister Brother” a câştigat Leul de Aur. Lista câştigătorilor
ab983143-1f66-486e-b276-e43335ed3ca8
Cele mai spectaculoase apariții de la Festivalul de Film de la Veneția. Vedetele care au furat toate privirile
venetia gondola vaporas
Veneția vrea să crească tarifele gondolelor „secrete”, pentru că le-au descoperit turiștii. Localnicii sunt furioși
poveglia
„Insula bântuită” din Veneția, acum abandonată, va deveni un paradis pentru localnici. Niciun turist nu va avea acces
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Simona Halep, revenire neașteptată. La ce eveniment uriaș va participa fostul lider WTA
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea