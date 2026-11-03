Războiul din Ucraina s-ar putea încheia în următoarele luni, întrucât toate părțile implicate „s-au săturat” de el, a declarat președintele Belarusului, Alexander Lukașenko. „Aceasta este părerea mea personală. Toată lumea: nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”, a spus el la cea de-a IV-a Conferință internațională de la Minsk privind securitatea eurasiatică.

Potrivit acestuia, în Europa „au început deja să înțeleagă de la cine a pornit această escaladare”. El a reamintit că, în 2022, conflictul s-ar fi putut încheia „în câteva săptămâni”.

„Dar «prietenii» britanici ai Kievului au cerut să se lupte «până la ultimul ucrainean», înarmând la maxim vecina noastră din sud. S-a pierdut o șansă reală de a ajunge la pace și de a salva multe mii de vieți”, a spus Lukașenko. El a propus reluarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina la Minsk: „Veniți, să discutăm. Fără niciun fel de mediere”. În același timp, președintele Belarusului a subliniat că nu dorește să-și asume rolul de mediator, deoarece, în ultimii 30 de ani, „s-a săturat” de astfel de activități.

Totodată, Lukașenko a lăudat eforturile președintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt acțiunilor militare din Ucraina. Potrivit acestuia, liderul american „nu a permis europenilor să declanșeze un conflict nuclear”. „El o împiedică cu adevărat pe Mama Europa să intre într-un al treilea război mondial, care ar putea duce la un conflict nuclear”, a spus președintele Belarusului. El a adăugat că, pentru acest lucru, Trump merită Premiul Nobel pentru Pace.

O nouă rundă de negocieri trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina va avea loc în perioada 10–11 noiembrie în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), a anunțat anterior trimisul special al președintelui american, Steve Whitcoff. Părțile vor discuta despre încetarea conflictului, acordurile postbelice în domeniul securității și dezescaladarea.

O sursă Reuters a precizat că SUA vor fi reprezentate la întâlnire de Whitcoff și de ginerele liderului american, Jared Kushner. Aceștia vor îndeplini rolul de mediatori între Moscova și Kiev. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că delegația rusă va fi condusă de consilierul președintelui Federației Ruse, Vladimir Medinski, care a participat până acum la toate rundele de negocieri.

Editor : Alexandru Rotaru