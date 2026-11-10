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Video „Nu-mi vine să cred că ești aici”. Reuniune emoționantă după 4 ani: doi soți s-au revăzut după ce au fost despărțiți de invazia rusă

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People evacuated from Oleshky arrive in Ukraine
Ucraineni evacuați din teritoriile ocupate de Rusia. Foto: Profimedia
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Din articol
Soția nu a renunțat să spere Revedere după patru ani și jumătate

Patru ani de război i-au ținut despărțiți, dar nu le-au învins speranța că se vor revedea. Larisa și Serhi Rîndova, doi soți ucraineni în vârstă de 72 și 68 de ani, s-au îmbrățișat din nou după ce bărbatul a fost evacuat din Oleșki, oraș ocupat de ruși și transformat într-un loc al suferinței. În cele șase zile ale unui armistițiu local, sute de oameni au reușit să părăsească localitatea, iar zeci de familii au fost reunite.

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Patru ani și jumătate i-a ținut războiul declanșat de Vladimir Putin departe unul de celălalt pe Larisa și Serhi Rîndova, doi soți ucraineni în vârstă de 72 și, respectiv, 68 de ani. Ultima dată când s-au îmbrățișat a fost în aprilie 2022. Atunci, femeia a plecat în Marea Britanie, la fiul lor, în timp ce bărbatul a rămas în orașul Oleșki, pentru a avea grijă de casa familiei.

„Ți se rupe inima când te gândești că trebuie să lași totul în urmă. Totul s-a întors pe dos. Este foarte greu. Cum să faci asta?”, povestește Serhi Rîndova despre momentul despărțirii.

La scurt timp după plecarea soției sale, orașul a fost înconjurat de mine terestre. Orice tentativă de a fugi putea deveni fatală. Astfel, bărbatul a fost nevoit să rămână în Oleșki și să aștepte o ocazie de a scăpa, în timp ce localitatea era bombardată zi și noapte.

A trăit fără electricitate și încălzire, iar aprovizionarea cu alimente a fost întreruptă. Situația locuitorilor a devenit tot mai dramatică, iar simpla încercare de a găsi ceva de mâncare putea însemna o condamnare la moarte.

„Din câte înțeleg, aveau propriul lor obiectiv: să mineze totul, ca să poată ține totul sub control. Mulți oameni au fost uciși în Oleșki. Unii ieșeau să culeagă corcodușe și săreau în aer. Alții culegeau o ciupercă sau o nucă și călcau pe o mină”, povestește bărbatul.

Soția nu a renunțat să spere

În tot acest timp, la aproape 2.500 de kilometri distanță, Larisa nu a încetat să spere că își va revedea soțul. Femeia a participat la numeroase manifestații organizate la Londra, unde a cerut comunității internaționale să intervină pentru salvarea acestuia.

La proteste, ea a vorbit despre distrugerile provocate de armata rusă în orașul în care soțul său era blocat.

„Ceea ce este trist este că ei spun că nu au făcut-o”, a spus Larisa, referindu-se la distrugerile provocate de ruși.

„Ce s-a întâmplat cu acel oraș? Rușii au distrus 90% din el pentru a-l cuceri”, a mai spus femeia.

Revedere după patru ani și jumătate

Coșmarul lui Serhi s-a încheiat odată cu instituirea unui armistițiu local care a permis evacuarea locuitorilor din Oleșki. Potrivit informațiilor prezentate, inițiativa a fost susținută de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

În timpul armistițiului, localnicii au fost transportați cu autocarele în afara orașului. Pentru Serhi, operațiunea a însemnat șansa de a-și revedea, în sfârșit, soția.

Momentul reîntâlnirii a fost copleșitor. Cei doi s-au privit și s-au îmbrățișat, încercând parcă să înțeleagă că, după atâția ani, sunt din nou împreună.

„Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Au trecut cinci ani”, a spus unul dintre ei.

„Patru ani și jumătate. Astăzi se împlinesc exact patru ani și jumătate”, a adăugat celălalt.

„Mai spune o dată!”

„Nu-mi vine să cred că ești aici.”

„Că sunt aici? Nici mie nu-mi vine să cred.”

În cele șase zile de armistițiu au fost evacuați din Oleșki sute de oameni. Zeci de familii au reușit să se reunească, iar persoanele rănite sau bolnave au primit acces la îngrijiri medicale, unele dintre ele după luni întregi în care nu au putut beneficia de tratament.

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Editor : C.A.

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