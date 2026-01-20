Live TV

„Nu poți băga duhul înapoi în lampă”. Un fond de pensii din Danemarca face o mișcare economică importantă în SUA

Close up to a two pawns chess pieces with the flags of denmark and united states over a chess board and black background in geopolitical concept
Foto: Profimedia

Fondul danez de pensii AkademikerPension intenționează să se retragă din obligațiunile Trezoreriei SUA până la sfârșitul lunii, pe fondul îngrijorărilor că politicile președintelui Donald Trump au creat riscuri de credit prea mari pentru a fi ignorate, potrivit Bloomberg.

„SUA nu au practic un istoric de credit bun, iar pe termen lung finanțele guvernului american nu sunt sustenabile”, a declarat marți pentru Bloomberg Anders Schelde, director de investiții la AkademikerPension.

AkademikerPension, care gestionează economii de aproximativ 25 de miliarde de dolari pentru profesori și cadre universitare, deținea aproximativ 100 de milioane de dolari în obligațiuni de trezorerie americane la sfârșitul anului 2025, a declarat Schelde. Gestionarea riscului și a lichidității este singurul motiv pentru a rămâne în obligațiunile de trezorerie și „am decis că putem găsi alternative la acest lucru”, a spus el.

Deși este o picătură într-un ocean în contextul pieței Trezoreriei SUA, dezinvestirea planificată de AkademikerPension marchează un pas simbolic important în contextul politic actual, pe măsură ce investitorii instituționali regândesc ce constituie un refugiu sigur. Spectrul administratorilor de fonduri din Europa care transformă capitalul în arme a fost ridicat anterior într-o notă a Deutsche Bank AG ca o modalitate prin care blocul comunitar să riposteze în fața amenințărilor continue ale lui Trump.

Schelde a menționat discuțiile lui Trump despre preluarea Groenlandei ca unul dintre motivele care au determinat fondul să se retragă din obligațiunile de trezorerie americane. Îngrijorările legate de disciplina fiscală și de un dolar mai slab justifică, de asemenea, o retragere din expunerea la SUA, a spus el.

Această evoluție vine în contextul în care Trump își intensifică amenințările de a prelua Groenlanda, provocând consternare în rândul aliaților Danemarcei din Europa. Groenlanda, care face parte din Regatul Danemarcei, a răspuns în mod constant eforturilor lui Trump de a cumpăra insula declarând că nu este de vânzare.

„Nu poți băga duhul înapoi în lampă”, a spus Schelde. „Lucrurile s-ar putea îmbunătăți și calma peste câteva luni, iar Trump nu poate fi reales, iar următorul președinte ar putea fi oarecum diferit”, a spus Schelde. „Dar ce se va întâmpla atunci peste cinci, șase, 10 ani? Cred că există o conștientizare puternică în întreaga Europă că trebuie să fim capabili să ne descurcăm pe propriile picioare.”

AkademikerPension este cel mai recent fond de pensii danez care și-a redus participațiile la titluri de trezorerie. Laerernes Pension și-a vândut majoritatea deținerilor de obligațiuni de trezorerie americane înainte de criza din această lună privind Groenlanda, invocând îngrijorări cu privire la sustenabilitatea datoriei SUA și amenințări la adresa independenței Rezervei Federale.

Groenlanda și amenințarea lui Trump de a impune noi tarife vor fi în fruntea agendei când președintele SUA va sosi miercuri la Davos. Trump a declarat că se va întâlni cu diverse părți pentru a discuta această chestiune. Secretarul său al Trezoreriei, Scott Bessent, îndeamnă la calm și a respins sugestiile conform cărora Europa ar renunța la obligațiunile Trezoreriei.

Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Cine va lua decizia în cazul României

