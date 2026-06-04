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„Nu se va întâmpla”: UE își pierde speranța privind interzicerea serviciilor maritime pentru petrolierele rusești

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Petrolier rusesc pe mare
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Două voturi cruciale

UE se află într-un impas în ceea ce privește interdicția privind serviciile maritime pentru petrolierele rusești. Închiderea Strâmtorii Ormuz, tăcerea aliaților din G7 și opoziția Greciei și a Maltei au făcut ca orice schimbare de politică să fie practic imposibilă. Oficialii și diplomații de la Bruxelles devin din ce în ce mai pesimiști în privința șanselor de a impune o interdicție totală asupra serviciilor maritime pentru petrolierele rusești, întrucât atât factorii interni, cât și cei externi se opun acestei propuneri ambițioase. „Nu se va întâmpla”, a spus fără menajamente un diplomat, citat de Euronews.

Interdicția a fost aprobată la sfârșitul lunii aprilie ca parte a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni menite să paralizeze economia de război a Moscovei. Aceasta are scopul de a interzice toate serviciile legate de transportul maritim, inclusiv cele bancare, de transport, de pavilion și de asigurare, pentru petrolierele care transportă petrol rusesc.

În mod crucial, această măsură de anvergură a fost suspendată pe termen nelimitat.

Motivul oficial al acestei pauze a fost dorința de a ajunge la un acord la nivelul G7, urmând exemplul plafonului de preț, care a fost adoptat împreună cu aliații. „Acesta a fost cel mai bun mod de a transmite un semnal că suntem pregătiți”, a spus un alt diplomat. „A fost o alegere deliberată.”

Cu toate acestea, alți membri ai G7 au manifestat puțin sau deloc entuziasm în a urma acest exemplu. Statele Unite au mers în direcția opusă, emițând trei derogări succesive de la sancțiuni privind petrolul rusesc pentru a face față turbulențelor declanșate de strâmtoarea Ormuz. Măsurile recente luate de Regatul Unit au stârnit, de asemenea, mirare la Bruxelles.

Oil tanker seized by US forces remains in Scottish waters
Petrolierul redenumit „Marinera” a fost înregistrat în Rusia şi a arborat pavilion rusesc. Sursa foto: Profimedia Images

Deși UE a refuzat categoric să relaxeze sancțiunile, aceasta a amânat o propunere mult așteptată privind eliminarea treptată a importurilor de petrol rusesc.

Liderii G7 se vor reuni la Evian, în Franța, la jumătatea lunii iunie. Se așteaptă ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a cerut sancțiuni mai severe împotriva Rusiei, să participe la această reuniune.

Public, Comisia Europeană, țările baltice și cele nordice continuă să facă presiuni pentru aplicarea interdicției privind serviciile și pentru creșterea costurilor materiale pentru sectorul energetic al Rusiei.

Însă oficialii și diplomații recunosc că turbulențele de pe piețele energetice, combinate cu prețurile ridicate ale petrolului, constituie un puternic factor de descurajare în activarea acestei măsuri netestate, care a fost dezvăluită cu doar câteva săptămâni înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacuri împotriva Iranului.

„Evenimentele din Golf au schimbat în mod clar calculele privind orice aspect legat de energie”, a declarat David O'Sullivan, trimisul UE pentru sancțiuni, într-un interviu acordat Euronews.

„În acest moment, toate economiile occidentale se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la energie la prețuri rezonabile și există o penurie de aprovizionare în zonă, de exemplu, cu produse rafinate, cum ar fi motorina, combustibilul pentru avioane și așa mai departe”, a continuat el. „Așadar, cred că în acest moment nu există dorința de a lua măsuri suplimentare care ar putea agrava situația.”

Două voturi cruciale

În plus, Bruxelles nu a obținut încă sprijinul a două state membre ale căror interese sunt direct afectate: Grecia și Malta. Prima găzduiește o puternică industrie navală, în timp ce cea de-a doua controlează cel mai mare registru naval din Europa.

Cele două țări mediteraneene susțin că o interdicție totală a serviciilor maritime, dacă ar fi impusă fără coordonarea G7, ar duce la pierderi economice, ar consolida „flota fantomă” a Rusiei și ar favoriza concurenții chinezi și indieni.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Malta a avertizat că o acțiune unilaterală din partea Europei ar putea crea „lacune” în regimul sancțiunilor.

„Principalul risc este fragmentarea. Dacă partenerii din coaliție nu acționează în mod coerent, operatorii ar putea pur și simplu să se mute între jurisdicții din cadrul aceluiași ecosistem, reducând eficacitatea sancțiunilor. De aceea, coordonarea este esențială”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Euronews.

Khatang Notes from Poland
Petrolierul rusesc Khatanga. Foto: Notes from Poland

„Sancțiunile trebuie să funcționeze în practică, nu doar în teorie. Dacă partenerii cheie nu sunt aliniați, există un risc real ca afacerile să se relocheze pur și simplu în cadrul aceluiași spațiu mai larg al coaliției, subminând obiectivul.”

Comisia lucrează în prezent la un nou pachet de sancțiuni economice, care urmează să fie prezentat în zilele următoare.

Pe măsură ce speranțele privind interdicția totală se estompează, atenția se îndreaptă către o altă inițiativă a G7: plafonarea prețului petrolului rusesc. Conform normelor UE, plafonul trebuie ajustat periodic pentru a rămâne cu 15% sub prețul mediu de piață al țițeiului rusesc.

Deoarece prețul țițeiului Urals a crescut brusc ca răspuns la perturbările din Strâmtoarea Ormuz, se așteaptă ca următoarea revizuire, programată pentru 15 iulie, să fie mai degrabă în sens ascendent decât descendent.

Diplomații se așteaptă ca UE să găsească o nouă modalitate de a menține plafonul și de a evita să ofere Moscovei un avantaj economic.

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Editor : C.A.

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