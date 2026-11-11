„Nu sunt pentru voi”. Ce s-a întâmplat cu ajutoarele trimise civililor din Oleșkî, după armistițiul susținut de Melania Trump

Ajutoarele umanitare destinate celor aproximativ 1.300 de civili rămași în orașul Oleșkî, din regiunea ucraineană Herson, ar fi fost blocate într-un depozit de autoritățile ruse de ocupație, potrivit guvernatorului regional Oleksandr Prokudin. Proviziile au fost livrate în cadrul unei operațiuni umanitare desfășurate cu sprijinul Melaniei Trump, în timpul unui armistițiu temporar, însă nu ar fi ajuns la persoanele care aveau nevoie de ele.

Aproximativ 1.300 de civili se află în continuare în orașul Oleșkî, ocupat de Rusia, în regiunea Herson din sudul Ucrainei, unde ajutoarele umanitare aduse în localitate ar fi fost reținute și nu ar fi ajuns la locuitori, a declarat marți guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

Într-un podcast realizat de Ukrainska Pravda, Prokudin a afirmat că proviziile livrate în timpul recentei operațiuni umanitare nu au ajuns la persoanele care aveau nevoie de ele, fiind păstrate într-un depozit.

„Nimic din ajutorul umanitar pe care pretind că l-au adus nu a ajuns la oameni”, a declarat Prokudin. „Toate aceste ajutoare sunt depozitate în prezent într-un singur loc. Iar când oamenii vin să le ceară, li se spune: «Nu sunt pentru voi».”

Prokudin a sugerat că proviziile ar putea fi distribuite, în schimb, unor persoane care au legături cu autoritățile ruse de ocupație. Acuzațiile vin după o operațiune umanitară negociată inclusiv cu implicarea primei-doamne a SUA, Melania Trump, care a permis evacuarea civililor și livrarea de ajutoare în baza unui armistițiu temporar, încheiat la 1 noiembrie.

După cum a relatat anterior Kyiv Post, oficialii locali își exprimaseră deja îngrijorarea că ajutoarele trimise în Oleșkî nu ajungeau la locuitori. Unii dintre civilii care au primit asistență ar fi beneficiat de alimente suficiente pentru mai puțin de o săptămână.

Zeci de sate aflate sub ocupație se confruntă cu o criză umanitară

Prokudin a declarat că situația de criză se extinde mult dincolo de Oleșkî, afectând localitățile de pe malul estic al fluviului Nipru, aflat sub ocupație rusă.

„Avem în continuare 34 de sate într-o situație critică și 58 de sate într-o situație de gravitate medie”, a spus el, referindu-se la comunitățile situate la cel mult 20 de kilometri de malul fluviului. Localitățile afectate se confruntă cu lipsuri grave de electricitate, gaze naturale, apă și alimente.

Prokudin a avertizat că simpla descriere a situației drept una care necesită operațiuni de salvare nu reflectă adevărata amploare a urgenței umanitare. El a precizat că autoritățile ucrainene au reușit să livreze ajutoare umanitare cu ajutorul dronelor, în pofida dificultăților de acces în teritoriile ocupate de Rusia.

Potrivit lui Prokudin, filantropul american Howard Buffett a furnizat 10 tone de alimente pentru civilii care trăiesc sub ocupație. Alți donatori internaționali, inclusiv Programul Alimentar Mondial, au refuzat să participe, a spus el, deoarece nu au putut obține confirmarea că ajutoarele ajungeau la destinatarii lor.

Ucraina pregătește o nouă evacuare

Noile date și acuzații apar în contextul în care Ucraina încearcă să organizeze o a doua operațiune de evacuare din Oleșki. Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, a declarat marți că și alți locuitori au solicitat evacuarea, după ce au văzut că prima operațiune umanitară a reușit să aducă civilii în siguranță.

Următoarea misiune va necesita noi acorduri privind măsurile de securitate și accesul umanitar. Prima operațiune, desfășurată cu sprijinul primei-doamne a SUA, Melania Trump, a permis evacuarea a sute de civili din teritoriile ocupate de Rusia.

Oficialii ucraineni și-au exprimat însă îngrijorarea că forțele ruse au profitat de armistițiu pentru a-și consolida pozițiile militare și a deplasa echipamente mai aproape de linia frontului.

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Editor : M.I.