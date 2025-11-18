Live TV

Numărătoare inversă în zona baltică: Estonia avertizează că Rusia se va întoarce cu mai multe trupe și echipamente în cel mult doi ani

Data publicării:
Margus Tsahkna
Margus Tsahkna, ministrul estonian de Externe. Foto: Profimedia

Margus Tsahkna, șeful diplomației estoniene, a ajuns în capitala SUA la începutul acestei săptămâni cu un mesaj special conceput pentru a risipi ceața politică din Washington: amenințarea rusă nu este doar reală, ci și iminentă, iar ceasul ticăie până la o consolidare militară majoră pe flancul estic al NATO, relatează Kyiv Post.

Într-un avertisment  adresat atât Comisiei bipartizane de la Helsinki, cât și Consiliului Atlanticului, Tsahkna a stabilit un termen limită strict: armata rusă, deși înfrântă în Ucraina, „se va întoarce la granițele noastre baltice cu și mai multe trupe și echipament militar decât avea înainte de invazia pe scară largă” în „doi-trei ani sau mai puțin”.

Evaluarea ministrului estonian de Externe contrazice opinia populară potrivit căreia armata lui Vladimir Putin este epuizată. Informațiile furnizate de Tsahkna indică o „reformă masivă a forțelor armate”, care se traduce deja printr-o concentrare mai mare de personal și resurse rusești de-a lungul granițelor cu țările baltice și Finlanda.

Pentru a sublinia miza pentru o națiune de doar 1,3 milioane de locuitori, el a oferit o afirmat: „În 2016, aproximativ 125.000 de soldați ruși se aflau la doar 40 de kilometri de granița cu Estonia. Pentru a vă face o idee despre amploarea situației, imaginați-vă că aproximativ 35 de milioane de soldați ostili se află la 40 de kilometri de Canada sau Mexic”, a spus el.

Concluzia? Spațiul de manevră geopolitic al Occidentului se epuizează. Obiectivele maximaliste ale lui Putin – „să cucerească Ucraina, să domine țările vecine, să divizeze Occidentul și să alunge SUA din Europa” – nu s-au schimbat, iar războiul nu vizează doar Kievul; este „un atac asupra întregii arhitecturi de securitate transatlantice”.

Tsahkna a stabilit un nou standard de descurajare cu miză mare. Referindu-se la o incursiune recentă „fără precedent” de 12 minute a trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 complet înarmate în spațiul aerian al NATO, ministrul a lăudat franchețea comentariilor președintelui american Donald Trump cu privire la modul de abordare a unei astfel de încălcări.

Tsahkna a declarat că poziția fermă a lui Trump este „limbajul pe care Putin îl înțelege”, menționând că avioanele s-au apropiat la mai puțin de 16 kilometri de Tallinn.

Menționând din nou linia de acțiune decisivă, el a afirmat că data viitoare când va exista o „amenințare reală”, „le vom doborî”.

Mesajul era clar: modul în care Moscova a testat unitatea NATO a dus direct la un protocol de răspuns mai militarizat și mai puțin indulgent.

Încălcarea spațiului aerian este doar una dintre fațetele a ceea ce Tsahkna a descris ca fiind „războiul din umbră” al Rusiei împotriva Occidentului, o campanie menită să „divizeze Occidentul din punct de vedere social și politic”.

El a descris în detaliu o amplă campanie de agresiune: războiul din umbră include atacuri sofisticate de război electronic, precum bruiajul GPS-ului care a forțat Finnair să suspende zborurile, alături de o operațiune de sabotaj executată de serviciile secrete rusești care a vizat proprietăți private și publice din Estonia.

Și în domeniul maritim s-a înregistrat o escaladare, Rusia furnizând escorte navale și aeriene pentru petrolierele ilegale ale „flotei fantomă” care operează în Marea Baltică, pentru a ajuta la eludarea sancțiunilor.

La granițe, Moscova este acuzată că folosește migranții ilegali ca armă, trimițând valuri de migranți către frontierele estoniene și finlandeze într-o tactică deliberată de presiune.

Tsahkna nu s-a limitat la a cere ajutorul Statelor Unite; el a demonstrat că Estonia investește efectiv în ceea ce susține.

El a anunțat că cheltuielile de bază ale Tallinnului pentru apărare vor crește până la 5,4% din PIB anul viitor – mai mult decât dublul pragului de referință de 2% al NATO – numind acest lucru o „demonstrație izbitoare a hotărârii naționale”.

El a descris această investiție ca fiind una reciprocă: „În 2025, pentru fiecare dolar primit din asistența în materie de securitate din partea SUA, noi alocăm 21 de dolari din bugetul nostru de apărare, iar cea mai mare parte a acestei sume se întoarce în economia SUA”, a afirmat el.

În plus, Estonia continuă să trimită Ucrainei ajutor militar în valoare de cel puțin 0,25 % din PIB.

Mandatul principal, potrivit diplomatului de rang înalt: „O Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic, o Americă mai puternică”.

Apelul lui Tsahkna a fost o cerere directă adresată Washingtonului de a renunța la „prudență și timiditate” și de a nu se mai teme de înfrângerea agresorului. Ceasul ticăie, iar fereastra de pregătire pentru o luptă mai mare se închide rapid.

Estonia, a avertizat el, „nu va lăsa Ucraina să capituleze”, iar Occidentul trebuie să fie unit pentru a dicta condițiile păcii.

