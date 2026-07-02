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Numărul uriaș al morților și răniților în Ucraina. Câți soldați a pierdut Moscova și câți a pierdut Kievul în cinci ani de război

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Ucraina război
Foto: Profimedia
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Invazia Rusiei în Ucraina a provocat peste două milioane de victime militare, forțele de la Moscova suferind cele mai mari pierderi, potrivit unui studiu publicat miercuri de un think tank american.

„Numărul total al victimelor ruse și ucrainene a depășit 2 milioane”, a declarat Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

Acesta a estimat că între 400.000 și 450.000 de ruși au fost uciși de când Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022, dintr-un total de 1,4 milioane de victime – morți, răniți și dispăruți – în rândul trupelor ruse.

În același timp, forțele ucrainene au înregistrat între 525.000 și 625.000 de victime și între 125.000 și 150.000 de morți în aceeași perioadă, a precizat CSIS.

„Numărul victimelor ruse din Ucraina este de peste patru ori mai mare decât totalul victimelor americane din toate războaiele luate împreună de la al Doilea Război Mondial încoace”, iar raportul dintre victimele ruse și cele ucrainene a crescut probabil la aproximativ 8 la 1 în prima jumătate a acestui an, a adăugat CSIS.

Editor : A.R.

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