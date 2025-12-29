Numărul uriaș la celor dispăruți fără urmă de când a început războiul din Ucraina. Anunțul Crucii Roșii

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a primit 182 de mii de cereri de căutare a persoanelor dispărute fără urmă de ambele părți, a declarat pentru „Vedomosti” un reprezentant al organizației. Potrivit acestuia, rușii și ucrainenii își caută rudele, nu numai militari, ci și civili, inclusiv copii. El nu a precizat numărul exact de cereri din partea fiecărei părți, dar a subliniat că cifra totală nu reflectă situația reală și că, în realitate, numărul acestor familii este mai mare.

ICRC primește informații despre prizonierii de război din listele oficiale pe care Rusia și Ucraina și le transmit reciproc. În plus, reprezentanții organizației pot vizita locurile de detenție ale combatanților capturați și pot colecta acolo mesaje pentru rude, verbale sau scrise. Astfel, se poate stabili că persoana căutată este în viață. Potrivit interlocutorului publicației, în aproape patru ani de război, CICR a transmis peste 24.200 de mesaje de la prizonieri. Cu toate acestea, în ciuda acestor eforturi, multe familii nu știu de ani de zile ce s-a întâmplat cu cei dragi, a menționat reprezentantul organizației. Potrivit acestuia, experiența războaielor din trecut arată că căutarea persoanelor dispărute poate dura zeci de ani, chiar și după încetarea ostilităților.

ICRC ajută, de asemenea, la schimbul rămășițelor celor căzuți în război, dar identificarea acestora este efectuată de autoritățile statale, care se ocupă și de notificarea oficială a familiilor, a concluzionat reprezentantul organizației.

Pe 19 decembrie, în cadrul unei „linii directe”, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a anunțat modificări în mecanismul de căutare a militarilor dispăruți, pentru care au fost create un centru de coordonare și un registru de evidență. El a afirmat că acest lucru a permis reducerea cu 50% a numărului de persoane căutate.

Cu toate acestea, neînțelegerea cu privire la unde și cum să se adreseze și răspunsurile evazive în loc de ajutor real rămân în continuare principala dificultate pentru familiile militarilor dispăruți, notează avocatul Alexander Kupriyan. Potrivit acestuia, noul mecanism indicat de Putin „nu funcționează întotdeauna la fața locului așa cum se așteaptă”: oamenii se confruntă cu birocrația, confuzia în ceea ce privește statutul celor dispăruți, precum și cu escrocii care profită de această situație.

Pe 22 decembrie, proiectul ucrainean „Vreau să găsesc” a anunțat că a primit peste 152.200 de cereri de la rudele militarilor ruși dispăruți fără urmă de la începutul anului 2024. În decembrie anul trecut, Anna Tsivileva, adjuncta ministrului apărării al Federației Ruse, a anunțat că cel puțin 48.000 de participanți la invazie se află în această situație. În fiecare săptămână, „Vreau să găsesc” primește aproximativ 2 mii de cereri. Conform statisticilor proiectului, doar în 2% din cazuri se reușește găsirea militarului în viață, în captivitate.

În mai 2025, șeful secretariatului ucrainean al Înaltului Comisar pentru persoanele dispărute în circumstanțe speciale, Artur Dobroserdov, a anunțat că sunt căutate peste 70.000 de persoane, dintre care 2.700 sunt minori.

Editor : A.R.