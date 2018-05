Nuntă regală. ''Oameni de rând'' care au devenit membri ai familiilor regale

Meghan Markle se va alătura unui grup restrâns de ''oameni de rând'' care au devenit membri ai familiilor regale prin căsătorie, după ce actriţa va deveni soţia prinţului Harry al Marii Britanii. Markle, în vârstă de 36 de ani, calcă pe urmele lui Kate Middleton, care s-a căsătorit cu William, fratele mai mare al lui Harry, în 2011, sau pe cele ale unei alte actriţe americane, Grace Kelly, care a renunţat la cariera de la Hollywood pentru a deveni soţia prinţului Rainier al III-lea de Monaco. Reuters a alcătuit lista celor mai recente căsătorii celebre între prinţi sau prinţese şi persoane fără sânge albastru.

Grace Kelly şi prinţul Rainier



Legenda hollywoodiană Grace Kelly, vedeta unor pelicule precum ''To Catch a Thief'' şi ''Dial M for Murder'', a renunţat la cariera actoricească pentru a se căsători cu Rainier, suveranul principatului Monaco, la 18 aprilie 1956, după ce se cunoscuseră cu un an în urmă la Festivalul de film de la Cannes. Kelly şi-a pierdut viaţa într-un accident de maşină în 1982, iar Rainier a murit în 2005, scrie Agerpres.



Prinţesa Takako Suga şi Hisanaga Shimazu



Prinţesa japoneză Takako Suga, fiica cea mică a împăratului Hirohito, s-a căsătorit cu analistul financiar Hisanaga Shimazu, la Tokyo, în 1960, renunţând la titlul şi la statutul imperial pentru a lua numele soţul, devenind Takako Shimazu.



Hope Cooke şi Palden Thondup Namgyal



Hope Cooke s-a căsătorit cu Palden Thondup Namgyal, prinţul moştenitor al statului indian Sikkim, la 20 martie, 1963. Cooke şi-a întâlnit viitorul soţ în 1959, în holul hotelului Windamere din Darjeeling, pe când se afla într-o excursie în India. Prinţul rămăsese văduv nu cu mult timp înainte, era tatăl a doi fii şi a unei fiice şi avea aproape de două ori vârsta lui Cooke. După căsătorie, Cooke a renunţat la cetăţenia americană, iar ulterior Namgyal nu a mai fost rege după ce regiunea a devenit stat în cadrul Indiei în 1975.



Sonja Haraldsen şi prinţul moştenitor Harald al Norvegiei



Sonja Haraldsen şi Harald al Norvegiei erau într-o relaţie de mai mulţi ani înainte ca prinţul să-i mărturisească tatălui său, regele Olav al V-lea, că nu doreşte să se căsătorească cu altcineva, punând astfel în pericol soarta casei regale. Harald era singurul moştenitor al tronului Norvegiei. S-au căsătorit la 29 august 1968, după ce regele Olav a consultat guvernul şi a aprobat logodna.



Silvia Renate Sommerlath şi Carl Gustaf al Suediei



Regina Silvia a Suediei l-a cunoscut pe Carl Gustaf, pe atunci prinţul moştenitor, la Olimpiada de la München din 1972 unde făcea parte din echipa organizatoare a evenimentului. Cei doi s-au căsătorit la 19 iunie 1976.



Rania Al-Yassin şi prinţul moştenitor Abdullah al Iordaniei



Fiica unui doctor, Rania Al-Yassin, născută în Kuwait din părinţi palestinieni, l-a cunoscut pe prinţul moştenitor al Iordaniei, Abdullah al II-lea, la un dineu. A studiat la Cairo şi a lucrat pentru companiile Citibank şi Apple în Iordania. Cei doi s-au căsătorit în 1993, iar Abdullah a preluat tronul în 1999.



Masenate Mohato Seeiso şi regele Letsie din Lesotho



Masenate Mohato Seeiso a fost prima persoană fără înaintaşi regali care a intrat prin căsătorie în familia regală din Lesotho. S-a căsătorit cu regele Letsie al III-lea în Maseru, la 18 februarie 2000.



Mette-Marit Tjessem Hoiby şi prinţul moştenitor Haakon al Norvegiei



Norvegianca Mette-Marit Tjessem Hoiby, mamă singură, s-a căsătorit cu prinţul moştenitor Haakon al Norvegiei la 25 august 2001. Cei doi se cunoscuseră la un festival de muzică, la sfârşitul anilor '90.



Maxima Zorreguieta şi prinţul moştenitor al Olandei Willem-Alexander



Maxima Zorreguieta, din Argentina, care anterior avusese o slujbă într-o bancă de investiţii, l-a întâlnit pe prinţul moştenitor olandez Willem-Alexander în aprilie 1999, în Sevilla, Spania, în timpul festivalului de primăvară organizat în oraş. Tatăl ei fusese ministrul Agriculturii din Argentina în timpul regimului violent al generalului Jorge Rafael Videla. S-au căsătorit la 2 februarie 2002 şi au devenit regele şi regina Olandei în 2013, după ce mama lui Willem-Alexander, regina Beatrix, a abdicat. Maxima a devenit prima regină consort a Ţărilor de Jos din 1890.



Mary Donaldson şi prinţul Frederic al Danemarcei



Australianca Mary Donaldson l-a cunoscut pe prinţul Frederic al Danemarcei la localul Slip Inn în timpul Jocurilor Olimpice din Sydney din 2000. S-au căsătorit la Copenhaga, în data de 14 mai 2014.



Letizia Ortiz Rocasolano şi prinţul Felipe al Spaniei



Letizia Ortiz Rocasolano era o femeie divorţată şi o cunoscută jurnalistă şi prezentatoare de ştiri înainte să se mărite cu prinţul Filip al Spaniei, la 22 mai 2004. A devenit prima regină spaniolă care nu e de viţă nobilă în iunie 2014 atunci când soţul său a preluat tronul. Ortiz, fiica unui jurnalist şi a unei asistente medicale, şi nepoata unui şofer de taxi, s-a întâlnit în secret cu Felipe înainte de anunţarea logodnei în noiembrie 2003. Cei doi s-au cunoscut la un dineu organizat de un prieten jurnalist.



Prinţul Joachim al Danemarcei şi Marie Agathe Odile Cavallier



Prinţul Joachim, al patrulea în linia de succesiune la tronul Danemarcei, a întâlnit-o pe Marie Agathe Odile Cavallier, de origine franceză, la o vânătoare privată în 2002. În 2005, Joachim a divorţat de soţia sa, Alexandra, originară din Hong Kong, cu care avea doi fii, printr-un acord mutual. Prinţul a cerut-o de soţie pe Cavallier în timpul unei vacanţe în Turcia, iar cei doi s-au căsătorit în mai 2008, în cadrul unei ceremonii tradiţionale desfăşurate în vechea biserică din mica localitate Moegeltoender. Cavallier a primit titlul de Alteţa sa Regală prinţesa Marie.



Tatiana Blatnik şi prinţul Greciei Nikolaos



Tatiana Blatnik, născută în Caracas, Venezuela, şi crescută în Elveţia, lucra ca organizatoare de evenimente pentru creatoarea de modă Diane von Furstenberg, înainte de căsătoria cu prinţul Nikolaos, fiul fostului rege Constantin al Greciei, în 2010. Căsătoria a fost o ceremonie fastuoasă pe insula Spetses.



Charlene Lynette Wittstock şi prinţul Albert de Monaco



Charlene Lynette Wittstock s-a născut în Bulawayo, Zimbabwe, în ianuarie 1978. A concurat pentru Africa de Sud în cadrul Jocurilor Olimpice din 2000 înainte să se căsătorească cu prinţul Albert II de Monaco, la 1 iulie 2011. Cei doi au început relaţia în 2006 şi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii somptuoase în Monte Carlo, la care au participat membri ai familiilor regale din Europa şi personalităţi internaţionale. Prinţul Albert este fiul actriţei Grace Kelly.



Jetsun Pema şi regele Jigme Khesar Namgyel Wangchuck



Regele Bhutanului Jigme Khesar Namgyel Wangchuck s-a căsătorit cu Jetsun Pema în octombrie 2011. Jetsun Pema avea doar 21 de ani când l-a luat de soţ pe regele de 31 de ani, cu studii universitare la Oxford. Este considerată un etalon în materie de modă în mare parte din Asia, iar în februarie 2016 a dat naştere primului său fiu, care va deveni prinţ moştenitor.



Sofia Hellqvist şi prinţul Suediei Carl Phillip



Înainte să devină prinţesa Suediei, după căsătoria cu prinţul Carl Phillip la 13 iunie 2015, Sofia Hellqvist a fost model şi vedetă reality TV.



Kate Middleton şi prinţul William



Kate Middleton, al cărei tată este pilot şi mama stewardesă şi care, mai târziu, au fondat o companie de comenzi prin poştă, l-a cunoscut pe prinţul William al Marii Britanii pe când se afla la Universitatea St Andrews din Scoţia, în 2001. Nunta a avut loc la 29 aprilie, 2011, iar Kate a devenit prima persoană fără rang regal care s-a căsătorit cu un prinţ atât de aproape de tronul britanic, după mai bine de 350 de ani.