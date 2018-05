Nuntă regală. Povestea lui Meghan Markle

Meghan Markle este o mireasă regală atipică: divorţată, feministă şi mulatră. Acest din urmă detaliu e poate cel mai dezbătut, pentru că vine într-un moment în care situaţia persoanelor de culoare e subiectul unor controverse privind respectarea drepturilor lor.

Foto: Gulliver/Getty Images



Rachel Meghan Markle s-a născut la 4 august 1981, la Los Angeles, California. Mama ei, Doria Loyce Ragland, a fost asistent social şi instructor de yoga. Tatăl lui Meghan, Thomas Markle Sr., a câştigat un premiu Daytime Emmy şi era responsabil cu luminile pe platourile de filmare ale sitcomului "Married... with Children" ("Familia Bundy"). Astfel, Meghan şi-a petrecut o parte din copilărie pe platourile de filmare şi a fost atrasă de lumea filmului, scrie Agerpres.



Părinţii ei au divorţat pe când Meghan avea 6 ani. Ea mai are doi fraţi mai mari din partea tatălui, Thomas Markle Jr. şi Samantha Grant.



"Tatăl meu este caucazian şi mama mea este afro-americană. Sunt jumătate albă, jumătate neagră... Am ajuns să îmbrăţişez acest lucru şi să fiu mândră de faptul că sunt o femeie metisă puternică", declara actriţa.



2002 - Primul rol



Meghan Markle a păşit în cariera de actriţă în 2002 cu un rol secundar într-un episod din serialul "General Hospital". Din iulie 2011 a primit rolul care o va face celebră, cel al lui Rachel Zane din serialul "Suits" realizat de USA Network. Ea a jucat şi în câteva filme: "Get Him to the Greek" şi "Remember Me" în 2010 şi respectiv "Horrible Bosses" (2011).



2011 - Prima căsătorie



Meghan Markle şi-a început relaţia cu actorul şi producătorul Trevor Engelson în 2004. Cei doi s-au căsătorit la Ocho Rios, Jamaica, la 10 septembrie 2011, şi au divorţat doi ani mai târziu, în august 2013.



2014 - Jurnalista Meghan Markle



În anul 2014 Meghan Markle a pus bazele unui site de lifestyle, The Tig, şi a activat ca redactor şef al site-ului până în 2017. Numele ales a fost inspirat de vinul roşu Tignanello. Pe site-ul său, Meghan realiza interviuri cu femei celebre, printre care Jessica Alba, Elizabeth Hurley, Lauren Bush şi Ivanka Trump.



2016 - Munca umanitară



Meghan Markle a fost consilier pentru organizaţia caritabilă internaţională One Young World şi a călătorit în Afganistan şi Spania pentru a susţine cauze umanitare. În 2016, Markle a devenit ambasador global pentru organizaţia World Vision Canada. Ea a călătorit în Rwanda pentru a susţine o campanie pentru accesul la apă potabilă, precum şi în India unde a militat pentru drepturile femeilor. Meghan se consideră feministă.



2017 - Logodna



Meghan Markle l-a cunoscut pe ptrinţul Harry prin intermediul unui prieten comun. Cei doi s-au întâlnit de două ori la Londra în iulie 2016, după care au hotărât să plece împreună într-o vacanţă în Botswana. Harry a confirmat relaţia în noiembrie 2016, iar cei doi au anunţat logodna la 27 noiembrie 2017, la un an şi jumătate după ce s-au cunoscut.



2018 - Căsătoria



Meghan Markle se va căsători cu prinţul Harry la 19 mai la capela St. George a Castelului Windsor. Cei doi vor locui într-o vilă pe domeniul Palatului Kensington, unde locuiesc şi prinţul William, soţia sa şi cei trei copii ai lor.