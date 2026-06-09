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O alianță din opt companii, condusă de Airbus, propune un proiect alternativ, după eșecul „super-avionului” franco-german

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Proiectul franco-german al avionului de vânătoare FCAS a eșuat. Foto: Airbus

O alianţă formată din opt companii, condusă de Airbus, a transmis Berlinului o propunere pentru dezvoltarea unui avion de a şasea generaţie, a declarat un reprezentant al uneia dintre aceste firme pentru AFP, după eşecul proiectului de avion de luptă franco-german din cadrul proiectului FCAS (Future Combat Air System, sistem de luptă aerian al viitorului).

Numită „Team Gen 6”, această alianţă a transmis acest document Ministerului german al Apărării şi îşi va oficializa joi „luarea de poziţie”, la salonul aeronautic ILA de la Berlin, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al companiei germane de apărare Hensoldt, transmite Agerpres.

„Team Gen 6” ar fi o alternativă, impulsionată de Germania, la proiectul franco-german-spaniol FCAS, îngropat luni de cancelarul Friedrich Merz şi preşedintele Emmanuel Macron după luni de tensiuni între principalii doi constructori, Airbus şi Dassault.

În plus faţă de Hensoldt, „Team Gen 6” reuneşte două firme europene, fabricantul de rachete MBDA şi ramura de apărare şi spaţială a Airbus, precum şi cinci companii germane. Este vorba despre grupul de apărare Diehl, fabricantul de motoare MTU Aero Engines, constructorii de echipamente aeronautice Liebherr şi Autoflug, precum şi specialistul în tehnologii electronice Rohde&Schwarz, potrivit purtătorului de cuvânt al Hensoldt.

El a confirmat astfel o informaţie din Financial Times care afirma de altfel că Friedrich Merz era destinatarul acestui document.

Contactate de AFP, toate aceste companii menţionate au refuzat să comenteze sau nu au răspuns imediat.

„Germania caută noi parteneri pentru a construi un avion de luptă de nouă generaţie”, le-a spus marţi jurnaliştilor ministrul german al Apărării Boris Pistorius.

„Suntem deja în discuţii cu diverse părţi interesate pe acest subiect de luni de zile, după cum vă puteţi imagina”, a adăugat el.

Proiect emblematic de cooperare în apărarea europeană, FCAS a fost lansat în 2017 de Emmanuel Macron şi şefa guvernului german Angela Merkel, iar Spania s-a alăturat în 2019.

Abandonarea sa reprezintă un eşec dur pentru europeni, care vor să-şi întărească cooperarea în apărare în faţa ameninţării ruse şi au stimulat investiţiile militare de la începutul războiului din Ucraina, comentează France Presse.

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Editor : Ș.R.

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