O chestiune de securitate: cum s-a decis Europa să ia măsuri privind dependența tehnologică de SUA. Rolul lui Donald Trump

De la riscul confiscării datelor personale până la întreruperi devastatoare ale platformelor cloud americane, oficialii afirmă că independența tehnologică este o chestiune de securitate, scrie The Times, într-un articol despre cum europenii și-au dat seama că e cazul ca dependența de aplicațiile și serviciile digitale americane să fie redusă și poate chiar eliminată.

Scenariul negru care a și fost aplicat deja

Primul semn al furtunii digitale care se apropie este o postare pe Truth Social a președintelui Trump. Zece minute mai târziu, Departamentul de Stat de la Washington publică o listă cu oficialii europeni care vor fi supuși tuturor sancțiunilor pe care Statele Unite le pot aplica, pentru o presupusă jignire. În mai puțin de 24 de ore, aceștia și-au pierdut accesul la căsuțele de e-mail personale, la profilurile private de pe rețelele de socializare, la conturile de Amazon și Uber și chiar la fotografiile de familie, care erau stocate pe iCloud-ul Apple. Cantități uriașe de date personale, inclusiv discuții diplomatice sensibile, sunt rechiziționate de FBI pentru anchetă, chiar dacă sunt stocate pe servere din Europa. Apoi, cardurile lor de plată încetează să mai funcționeze și sunt abandonați de băncile lor europene, care se tem de represalii din partea SUA.

Singura parte a acestei secvențe care nu s-a întâmplat încă este confiscarea datelor, dar europenii mai precauți se tem că și aceasta ar putea fi doar o chestiune de timp.

Sancțiunile administrației Trump împotriva a 11 membri de rang înalt ai Curții Penale Internaționale din Olanda, inclusiv procurorul-șef britanic, Karim Khan, și judecători din Franța, Canada și Slovenia, au subliniat cât de mult din viețile noastre digitale poate fi oprită cu câteva mișcări de stilou în Biroul Oval.

Margrethe Vestager, care, în calitate de comisar european pentru concurență, a devenit figura reprezentativă a poziției UE împotriva Silicon Valley în timpul primului mandat al lui Trump, a declarat că atacul asupra CPI a arătat că a sosit momentul să „rupem dependența”.

„Dacă se poate întâmpla o dată ca un judecător să nu-și poată folosi e-mailul sau să nu aibă opțiuni de plată, atunci se poate întâmpla din nou”, a spus ea. „ Așadar, cred că efectele cumulative ale scandalurilor, ale denunțurilor și ale utilizării acestora ca arme sunt cele care îi fac pe oameni să spună: «Vrem schimbare.»”

Fosta politiciană daneză, care a aplicat amenzi de miliarde de euro companiilor Amazon, Google, Facebook și Apple și a fost denigrată de Trump ca fiind o „doamnă a impozitelor din UE” care urăște SUA, și-a pus acum toată greutatea în spatele unei inițiative de dezvoltare a unor alternative europene la rețelele sociale americane.

Proiectul Rebuild

Proiectul Rebuild, lansat la o conferință la Copenhaga în această lună, tratează societatea europeană ca pe un fel de infrastructură asemănătoare cu aprovizionarea cu apă sau electricitate, vulnerabilă la otrăvire sau corupere de către actori străini fără scrupule.

Vestager îl prezintă ca parte a unui efort mai amplu de a restabili securitatea tehnologică a Europei, neglijată de mult timp.

„Suntem atât de dependenți de tehnologia chineză și americană pentru acea infrastructură. Este o dependență și poate fi folosită împotriva noastră”, a spus ea. „Și vedem că multe dintre funcționalități nu ne susțin nici pe noi ca oameni, nici comunitățile noastre. Știm că sunt dăunătoare… avem nevoie de ceva mult mai bun pentru comunitatea noastră, pentru viața noastră personală, pentru ca democrația noastră să înflorească.”

Fiind vorba de Europa, conferința a fost plină de intenții bune și retorică despre valorile liberale. Cu toate acestea, niciuna dintre companiile participante nu se apropie nici măcar de a rivaliza cu TikTok sau Instagram. Printre cele mai consacrate dintre ele s-a numărat Jodel, o platformă cu sediul în Berlin pentru microblogging anonim și hiper-local, cu aproximativ trei milioane de utilizatori, în principal în Germania, țările nordice și Arabia Saudită.

Totuși, ambiția este destul de reală: să creeze nucleul unei versiuni europene mai umane a Silicon Valley, cu propriile standarde comune și canale stabilite pentru capital de risc, în următoarele 12 luni.

„Există o schimbare tectonică geopolitică care îi face brusc pe europeni să privească rețelele sociale ca pe o infrastructură critică, o parte importantă a vieții de zi cu zi, și nu doar ca pe o pierdere de timp”, a spus Alessio Avellan Borgmeyer, fondatorul Jodel.

Centrele de date, ținte pentru actorii ostili

Acest mod de a gândi despre tehnologie este din ce în ce mai răspândit în Europa.

Într-o cutie metalică fără aer, înconjurată de un gard înalt de sârmă, inginerii se pregătesc să instaleze noul supercomputer al Universității din Danemarca de Sud. Conform standardelor moderne de putere de calcul, acesta va fi un sistem de mici dimensiuni, având abia o miime din puterea centrelor Google sau xAI din SUA. Cu toate acestea, există două aspecte neobișnuite: locația este un secret bine păzit, iar unitățile de procesare grafică vor fi găzduite într-un container. Acest lucru reflectă o nouă îngrijorare cu privire la centrele de date ca potențiale ținte pentru actori ostili.

Danfoss, firma daneză de inginerie care construiește infrastructura pentru supercomputer, a început să-și containerizeze propriile centre de date din motive similare, parțial pentru a le putea muta cu ușurință acolo unde este cererea, dar și pentru că o țintă mobilă este mai puțin vulnerabilă la atacuri.

Sune Tornbo Baastrup, vicepreședintele senior al companiei, a declarat că acest format oferă protecție fizică și permite companiei să păstreze datele critice aproape de locul în care sunt utilizate.

Alte firme din Europa au fost speriate de întreruperile bruște și, uneori, dezastruoase ale platformelor de cloud computing din SUA. În octombrie anul trecut, Amazon Web Services (AWS) a fost offline timp de 15 ore, blocând serviciile bancare mobile pentru Lloyds și Halifax și afectând alte 3.500 de companii din 60 de țări. Clienții AWS din Orientul Mijlociu au suferit două întreruperi în ultima lună.

Ca urmare, companiile europene caută din ce în ce mai mult alternative locale sau își construiesc propriile centre de date, dacă își permit: „hiperscalerii” americani, precum Amazon și Microsoft Azure, au reprezentat abia o treime din noua capacitate instalată pe continent anul trecut.

„Indiferent cine va ocupa Casa Albă în viitor, Europa trebuie să se descurce singură”

Una dintre personalitățile politice care conduce lupta mai amplă pentru eliberarea tehnologică este Aura Salla, o europarlamentară conservatoare finlandeză.

În mai 2020, Salla a acceptat să se alăture lui Nick Clegg la Meta, devenind principalul lobbyist al companiei în UE, supranumită „femeia lui Mark Zuckerberg la Bruxelles”. Acum a devenit una dintre cele mai proeminente cruciate ale Europei împotriva a ceea ce ea descrie ca fiind influența corupătoare a Silicon Valley.

Nu a fost atât un moment singular de convertire ca la Damasc, cât o succesiune de evenimente care au determinat-o să-și schimbe cursul, inclusiv retragerea sprijinului acordat Ucrainei de către Trump, sancțiunile CPI și amenințările președintelui SUA de a ocupa Groenlanda.

„M-am gândit: «Doamne, știu cât de dependenți suntem.» Știu cum gândesc acele companii. Când l-am văzut pe fostul meu șef [Zuckerberg] stând lângă Trump, m-am gândit «gata». SUA lui Trump nu sunt un prieten al Europei”, a spus Salla. „Cu siguranță putem colabora [cu America], avem absolut nevoie de ei, dar trebuie să accelerăm procesul de a ne descurca pe cont propriu.”

Ea susține că UE trebuie să înceapă să trateze datele celor 450 de milioane de cetățeni ai săi ca pe o resursă valoroasă și o monedă de schimb. „Ar trebui să existe un preț și bariere pentru date”, a spus ea. „Este, de asemenea, ceva ce Trump ar înțelege. Dacă am stabili un preț pentru datele noastre, am avea ceva de negociat, nu doar brânză franceză și șampanie.”

Finlanda, cu lunga sa tradiție de autonomie, a devenit un centru important al mișcării către o mai mare independență europeană față de tehnologia americană. Supo, serviciul de securitate internă al țării, a avertizat că dependența excesivă de puterile străine poate „submina suveranitatea statelor în lumea digitală”.

Finlandezii au fost șocați în special de cantitatea și tipurile de date trimise în afara țării, inclusiv locațiile în care recruții sunt repartizați la baze; informații privind rezultatele alegerilor care erau stocate anterior pe serviciile cloud Amazon; și informații fiscale încărcate pe serviciul Azure al Microsoft. Se înțelege că și volume uriașe de date despre pacienți din sistemul de sănătate și informații privind prestațiile de securitate socială sunt acum stocate digital pe servere americane.

Salla a afirmat că ar fi inutil ca cineva să spere că Europa ar putea pur și simplu să treacă peste cei trei ani rămași ai administrației Trump și apoi să reseteze lucrurile sub următorul președinte.

„Nu putem, în Europa, să ne ținem respirația și să credem că democrații vor rezolva această problemă”, a spus ea. „Indiferent cine va ocupa Casa Albă în viitor, Europa trebuie să se descurce singură.”

