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O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în timpul unui antrenament

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Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, a muri după ce a fost lovită de o mașină în timpul antrenamentelor. Foto: Federația Română de Ciclism
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O ciclistă de origine română a murit într-un accident rutier produs în apropiere de Palermo. Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, a muri după ce a fost lovită de o mașină în timpul antrenamentelor, anunță Federația Română de Ciclism.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile italiene și preluate de Federația Română de Ciclism, tragicul accident s-a petrecut în dimineața zilei de 21 iunie, în apropiere de Palermo, Italia, unde un grup de cicliști a fost lovit de un autoturism care a pătruns pe contrasens în timpul unei manevre de depășire interzise.

Impactul a fost fatal pentru sportiva de origine română. Alți doi cicliști au fost răniți, unul dintre ei fiind transportat la spital. Potrivit medicilor, viața acestuia nu este în pericol.

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Accidentul s-a produs în localitatea Pioppo, din apropierea orașului Monreale.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a petrecut accidentul.

Federația Română de Ciclism a transmis condoleanțe familiei și apropiaților victimei și atrage atenția asupra pericolelor nerespectării regulilor de circulație. „O clipă de neatenție poate distruge vieți. Mai multă responsabilitate și mai mult respect în trafic pot salva destine”, au transmis reprezentanțăă Federației Române de Ciclism.

Editor : A.P.

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