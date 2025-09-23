O comisie a PE a respins cererea Ungariei de ridicare a imunităţii principalului opozant al lui Viktor Orban. „O ruşine, scandalos!”

O comisie a Parlamentului European a recomandat marţi menţinerea imunităţii eurodeputatului Peter Magyar, lider al opoziţiei ungare, şi a eurodeputatei italiene Ilaria Salis, după ce guvernul premierului conservator ungar Viktor Orban a cerut ridicarea imunităţii acestora pentru investigarea lor în două dosare penale diferite.

După respingerea acestei solicitări în comisie, decizia finală va fi luată prin vot în plenul Parlamentului European la o dată ulterioară, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Peter Magyar este un fost aliat al lui Viktor Orban, devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz al lui Orban după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o aliată a premierului.

El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta şi este susţinut de Bruxelles-ul aflat în conflict cu Orban pentru că nu agreează politică suveranistă şi conservatoare a premierului ungar.

Partidul Tisza s-a impus rapid ca formaţiune principală de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje recente susţin că Tisza ar devansa Fidesz în intenţiile de vot şi că Orban riscă să piardă puterea după alegerile parlamentare ce vor avea loc anul viitor.

Peter Magyar are în Ungaria un dosar penal în care este acuzat că i-a smuls cu forţa telefonul unei persoane care-l filma într-un club de noapte, acuzaţie pe care el o consideră o „mascaradă”.

Orban: „O ruşine, scandalos!”

Cât despre eurodeputata italiană Ilaria Salis, aceasta este acuzată în Ungaria de violenţe în marja unei adunări neo-naziste. Arestată de autorităţile ungare în februarie 2023, a fost adusă în faţa instanţei încătuşată cu lanţuri, situaţie faţă de care Italia a protestat oficial.

După mai mult de un an de arest preventiv, ea a fost apoi plasată în arest la domiciliu şi în cele din urmă eliberată după ce a obţinut un mandat de eurodeputat la alegerile europarlamentare în 2024.

„O ruşine, scandalos!”, a reacţionat pe Facebook premierul Orban după avizul negativ al comisiei din Parlamentul European privind cererea de ridicare a imunităţii celor doi.

Potrivit şefului guvernului de la Budapesta, această decizie demonstrează că Peter Magyar este „un individ aflat în ghearele Bruxelles-ului”.

„Şi el vrea să fie un guvernator (trimis de Bruxelles) aici. El este bun pentru acest post. Dar nu-l vom lăsa!”, a adăugat Orban, citat de agenţia MTI.

Editor : B.P.