„O decizie va fi luată în viitorul apropiat”. Volodimir Zelenski a început să-i caute un înlocuitor lui Andrii Iermak

În discursul său de joi seara, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut întâlniri cu candidații la funcția de șef al cabinetului președintelui, înlocuindu-l pe Andrii Iermak, care și-a prezentat demisia la scurt timp după ce autoritățile anticorupție l-au implicat în scandalul de fraudă la scară largă de la operatorul rețelei electrice de stat Ukrenergo, relatează Kyiv Post.

„Astăzi, am avut întâlniri suplimentare cu candidații pentru funcția de nou șef al Biroului Președintelui”, a spus liderul de la Kiev în discursul său adresat națiunii. „Am discutat despre formatele de lucru ale Biroului și despre interacțiunea cu alte instituții de stat, necesară pentru interesele Ucrainei. O decizie privind noul șef al Biroului va fi luată în viitorul apropiat.”

În timp ce în noiembrie circulau zvonuri despre demiterea sa, Iermak și-a păstrat funcția de mâna dreaptă a lui Zelenski, deoarece stabilitatea politică la Kiev era considerată deosebit de importantă în timpul negocierilor de pace cu SUA.

Dar după ce autoritățile de la Biroul Național Anticorupție (NABU) au efectuat o descindere la domiciliul său pe 28 noiembrie, Iermak și-a dat demisia din funcție și a declarat că se va înrola în Forțele Armate ale Ucrainei.

„Mă duc pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt o persoană onestă și decentă”, a declarat el pentru New York Post. „Demnitatea mea nu a fost protejată, în ciuda faptului că mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022. Prin urmare, nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski. Mă duc pe front.”

În timp ce unele mass-media internaționale au salutat plecarea sa ca o victorie pentru transparență și o lovitură pentru autocrație, mulți în Europa și SUA s-au arătat îngrijorați că vidul de putere pe care l-a lăsat în urma sa și gustul amar al corupției vor slăbi puterea de negociere a Ucrainei la discuțiile de pace.

Pentru a contribui la îmbunătățirea acestei percepții, cel puțin, consiliul de supraveghere al Ukrenergo a anunțat joi că a înființat un Comitet de etică și anticorupție cu scopul de a consolida supravegherea independentă a aspectelor legate de integritate.

„Consiliul de supraveghere acționează în mod independent și decisiv, respectând cele mai înalte standarde de integritate. Deciziile de astăzi subliniază abordarea noastră de toleranță zero față de corupție și angajamentul nostru față de transparență și responsabilitate. Protejarea reputației Ukrenergo este importantă pentru asigurarea finanțării, restructurarea obligațiilor de credit și menținerea încrederii partenerilor internaționali în acest moment critic pentru sectorul energetic al Ucrainei”, a scris pe rețelele sociale președintele Consiliului de supraveghere, Yeppe Kofod.

Conducerea Ukrenergo a primit instrucțiuni să implementeze mecanisme consolidate de responsabilitate personală pentru toți angajații implicați în procesele de achiziții și licitații.

